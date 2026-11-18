Gánh nặng bệnh lý thần kinh: Thách thức không dừng lại ở điều trị

Ngày 15.11, Hội nghị Khoa học Thần kinh quốc tế 2026, do Hội Thần kinh học Việt Nam, Hội Đột quỵ Việt Nam và Hội Đau TP.HCM phối hợp tổ chức. Chương trình quy tụ khoảng 1.000 chuyên gia y tế trong nước và quốc tế, cùng cập nhật những tiến bộ trong chẩn đoán, điều trị và quản lý bệnh lý thần kinh.

Hội nghị Khoa học Thần kinh quốc tế 2026 quy tụ gần 1.000 chuyên gia, bác sĩ trong nước và quốc tế ẢNH: NGÔ LỘC

Đột quỵ, sa sút trí tuệ, Parkinson, động kinh hay các bệnh lý thần kinh ngoại biên có thể để lại di chứng kéo dài, làm suy giảm khả năng vận động, nhận thức, giao tiếp và sinh hoạt độc lập của bệnh nhân. Theo TS-BS Lê Văn Tuấn - Chủ tịch Hội Thần kinh học Việt Nam, các bệnh lý thần kinh đặt ra nhiều thách thức đối không chỉ ở giai đoạn chẩn đoán và điều trị ban đầu mà còn trong quá trình theo dõi, quản lý và phục hồi lâu dài.

Theo ước tính từ nghiên cứu Gánh nặng bệnh tật toàn cầu (GBD), riêng trong năm 2021, Việt Nam ghi nhận khoảng 166.954 ca tử vong do đột quỵ. Tỷ suất mắc mới chuẩn hóa theo tuổi đạt hơn 203 ca trên 100.000 dân . Trong khi đó, các bệnh lý gây sa sút trí tuệ cũng đặt ra thách thức lớn về chăm sóc dài hạn, đặc biệt với người cao tuổi.

TS-BS Lê Văn Tuấn - Chủ tịch Hội Thần kinh học Việt Nam kỳ vọng những giá trị chuyên môn từ hội nghị sẽ tiếp tục được lan tỏa, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh ẢNH: NGÔ LỘC

Thực tế này cho thấy, bên cạnh nỗ lực nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị tại các cơ sở y tế, việc bảo đảm người bệnh được tiếp cận thông tin y khoa chính xác, sử dụng thuốc đúng chỉ định và duy trì quá trình điều trị cũng đóng vai trò quan trọng. Chăm sóc người bệnh vì thế cần sự phối hợp của nhiều lực lượng trong hệ thống y tế, từ bác sĩ, dược sĩ đến các đơn vị cung ứng thuốc và chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng.

Kết nối chuyên môn, tăng cường năng lực chăm sóc của nhà thuốc cộng đồng

Với mạng lưới gần 3.000 nhà thuốc, hơn 22.000 dược sĩ trên toàn quốc cùng nền tảng công nghệ, Hệ thống nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu có lợi thế tiếp cận và đồng hành chăm sóc sức khỏe liên tục, bền vững với người dân tại nhiều địa phương. Trong đó, đội ngũ dược sĩ tại nhà thuốc giữ là lực lượng tuyến đầu, trực tiếp tiếp xúc, tư vấn và hỗ trợ trên hành trình chăm sóc sức khỏe.

Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu đồng hành cùng Hội nghị Khoa học Thần kinh quốc tế 2026 ẢNH: NGÔ LỘC

Đặc biệt, đối với các bệnh lý thần kinh, người bệnh thường phải sử dụng thuốc trong thời gian dài, phối hợp nhiều loại thuốc và tái khám định kỳ. Quá trình này đòi hỏi dược sĩ không chỉ nắm vững kiến thức về sản phẩm, mà còn cần hiểu rõ các nguyên tắc sử dụng thuốc an toàn, những lưu ý trong quá trình điều trị và tầm quan trọng của việc tuân thủ chỉ định từ bác sĩ.

Trước yêu cầu cấp thiết, Long Châu đào tạo thường xuyên và liên tục cho đội ngũ dược sĩ. Đồng thời, đơn vị tích cực kết nối với cộng đồng chuyên gia, tham gia các hoạt động khoa học và hội nghị chuyên ngành, tạo điều kiện để đội ngũ cập nhật kiến thức, tiếp cận những tiến bộ y khoa thế giới, nâng cao năng lực phục vụ cộng đồng.

Tiếp tục mở lối tiếp cận tiến bộ y khoa thế giới về bệnh hiếm, bệnh lý thần kinh cho người Việt

Song song nâng cao năng lực chuyên môn, Long Châu còn đẩy mạnh hợp lực cùng các tập đoàn dược phẩm uy tín hàng đầu thế giới, mở rộng khả năng tiếp cận các thuốc phát minh, thuốc thế hệ mới, thuốc điều trị bệnh hiếm và các bệnh lý phức tạp cho người bệnh trong nước.

Long Châu chung tay giảm thiểu gánh nặng bệnh lý thần kinh và đột quỵ cho cộng đồng ẢNH: HOÀNG KHÁNH

Đơn vị hé lộ kế hoạch sắp đưa thuốc hiếm điều trị các bệnh lý thần kinh vận động từ châu Âu về Việt Nam, giúp người bệnh tiếp cận sớm giải pháp mới. Trước đó, vào tháng 8, Long Châu tiên phong giới thiệu đột phá điều trị bệnh di truyền hiếm gặp - u xơ thần kinh loại 1 dạng búi có triệu chứng, không thể phẫu thuật.

Chuyên gia phân tích, trước bối cảnh người dân chỉ đang tiếp cận khoảng 9% trong khoảng 460 thuốc phát minh trên thế giới - thấp hơn đáng kể so với nhiều quốc gia , việc đưa các giải pháp mới về Việt Nam không chỉ gia tăng khả năng tiếp cận các giải pháp điều trị theo hướng bền vững, mà còn góp phần giảm gánh nặng cho bệnh nhân và gia đình. Quan trọng hơn, việc được chăm sóc trong môi trường quen thuộc còn giúp cải thiện tinh thần và chất lượng sống của bệnh nhân.

Long Châu đẩy mạnh hợp lực với các hãng dược phẩm hàng đầu thế giới, đưa các loại thuốc điều trị bệnh hiếm, thuốc thế hệ mới về Việt Nam ẢNH: NGÔ LỘC

Bước đi này tiếp tục thể hiện cam kết bền bỉ của Long Châu vì một Việt Nam khỏe mạnh, chung tay cùng ngành y tế gia tăng cơ hội điều trị bệnh hiếm trong cộng đồng; hưởng ứng theo tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 282/NQ-CP của Chính phủ.