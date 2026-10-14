Long Châu hợp tác triển khai 168 Trạm Công dân số

Việc nhân rộng mô hình Trạm Công dân số tại TP.HCM nhằm triển khai hiệu quả chủ trương chỉ đạo theo Quyết định số 826/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Đề án 06 giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035; đồng thời thực hiện Kế hoạch số 469/KH-UBND của UBND TP.HCM về triển khai nhân rộng Trạm Công dân số trên địa bàn thành phố.

Theo kế hoạch, TP.HCM phấn đấu triển khai tối thiểu 168 Trạm Công dân số. Trong năm 2026, thành phố triển khai 100 trạm. Đến hết quý 2/2027 sẽ triển khai thêm 68 trạm. Mỗi phường, xã, đặc khu cần có tối thiểu một Trạm công dân số.

Tại lễ ký kết Kế hoạch phối hợp nhân rộng mô hình Trạm Công dân số trên địa bàn TP.HCM, Công an TP.HCM, Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu cùng các đơn vị, doanh nghiệp khẳng định sẽ nỗ lực tập trung tối đa nguồn lực để xây dựng lộ trình nhân rộng mô hình phù hợp với điều kiện từng địa phương; phát triển thêm các tiện ích, dịch vụ phục vụ người dân; đảm bảo việc mở rộng đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu là đơn vị y tế duy nhất vận hành các tiện ích y tế số tại Trạm Công dân số ẢNH: H.KHÁNH

Trạm Công dân số là sáng kiến của Công an TP.HCM, cung cấp các thiết bị số đa tiện ích, hoàn toàn miễn phí tại khu dân cư và các điểm công cộng, hỗ trợ mọi người dân. Ghi nhận sự đổi mới tư duy phục vụ người dân, vừa qua, Bộ Công an đã công nhận mô hình này là sáng kiến cải cách hành chính cấp Bộ.

Hiện Trạm Công dân số mở rộng đến 6 nhóm tính năng thiết yếu gồm: Hành chính công, An ninh an toàn, Y tế số, Tiện ích dân sinh, Tra cứu và đóng phạt nguội, Tài chính - ngân hàng. Trong đó, y tế số là hợp phần quan trọng, đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiện đại đến "gần dân, sát dân" hơn.

Dưới sự chủ trì của Công an TP.HCM và Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), các giải pháp y tế được triển khai với tiêu chuẩn hiện đại, chất lượng, đảm bảo an toàn tuyệt đối về dữ liệu.

Long Châu với mạng lưới rộng khắp, nền tảng công nghệ đáp ứng mọi tiêu chuẩn về an toàn an ninh thông tin là đơn vị y tế duy nhất được chọn để vận hành các tiện ích chăm sóc sức khỏe tại Trạm Công dân số. Kiên tâm vì một Việt Nam khỏe mạnh, đơn vị sẽ tiếp tục cải tiến, đưa y tế thông minh đến gần hơn với đời sống, góp phần xây dựng thói quen chăm sóc sức khỏe chủ động, liên tục và bền vững trong cộng đồng.