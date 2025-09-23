Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Long Châu khám, cấp phát thuốc miễn phí cho các hoàn cảnh khó khăn tỉnh Vĩnh Long

Nguồn: FPT Long Châu
23/09/2025 18:00 GMT+7

Sáng 20.9.2025, nhân dịp Lễ Sene Dolta của đồng bào Khmer, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long phối hợp cùng hệ thống nhà thuốc Long Châu và các đơn vị liên quan tổ chức chương trình khám, chữa bệnh miễn phí cho các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn và người cao tuổi neo đơn trên địa bàn tỉnh.

Tham dự sự kiện có đại diện Quân khu 9; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long; đại diện Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long; ông Ngô Quốc Bảo - Giám đốc Cấp cao Truyền thông và trải nghiệm khách hàng, Hệ thống nhà thuốc và Trung tâm Tiêm chủng Long Châu; cùng đại diện Ban Chấp hành Tỉnh ủy phụ trách, chỉ đạo các xã: Trà Côn, Ngãi Tứ, Tập Sơn, Long Hiệp, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Y tế cùng các cơ quan, ban ngành, báo chí và doanh nghiệp.

Tham gia chương trình, hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu đã phối hợp cùng Sở Y tế và các đơn vị liên quan tổ chức chương trình thăm khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho khoảng 4.000 người dân thuộc các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, đồng bào dân tộc Khmer tại bốn xã gồm: Trà Côn, Ngãi Tứ, Tập Sơn và Long Hiệp thuộc tỉnh Vĩnh Long.

Long Châu khám, cấp phát thuốc miễn phí cho các hoàn cảnh khó khăn tỉnh Vĩnh Long - Ảnh 1.

Long Châu phối hợp cùng Sở Y tế Vĩnh Long thăm khám, cấp thuốc miễn phí cho hơn 4.000 người dân khó khăn và đồng bào Khmer tại 4 xã Vĩnh Long

Tại sự kiện, đại diện UBND tỉnh Vĩnh Long phát biểu: "Hoạt động khám chữa bệnh miễn phí và tặng quà cho bà con trong lễ Sene Dolta, càng đậm thêm ý nghĩa sâu sắc của lễ hội, đó là vun đắp khối đại đoàn kết keo sơn bền chặt của cộng đồng. Chương trình thật sự là một hoạt động ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần, tương thân, tương ái của dân tộc ta, góp phần chăm sóc sức khỏe cộng đồng, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho các gia đình chính sách, người cao tuổi, người già neo đơn, người thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, chia sẻ phần nào khó khăn với đồng bào dân tộc, vùng quê còn khó khăn trong việc tiếp cận các dịch vụ về y tế, giúp bà con biết tình trạng sức khỏe, nâng cao ý thức giữ gìn sức khỏe của mình. Đồng thời, chương trình cũng góp phần chung tay cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt hơn công tác an sinh xã hội".

Đại diện Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long cho biết, đây là hoạt động nhân văn, nghĩa tình, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, chính quyền tỉnh, ngành y tế cùng các đơn vị đồng hành đối với bà con, nhất là những gia đình còn khó khăn. Sự hiện diện đông đủ của các đồng chí lãnh đạo, của Quân khu, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các ban ngành đã khẳng định rõ điều đó.

Trong khuôn khổ sự kiện, đại diện Sở Y tế tỉnh chia sẻ: "Mục tiêu lớn nhất của chương trình hôm nay là giúp bà con được thăm khám, tư vấn để hiểu rõ hơn về tình trạng sức khỏe của mình. Đây cũng là dịp để mỗi người dành thời gian lắng nghe cơ thể, quan tâm hơn đến bản thân và gia đình. Bởi lẽ, sức khỏe chính là vốn quý nhất của con người - có sức khỏe thì mới có thể sống vui, lao động hiệu quả và cống hiến cho xã hội. Đối với ngành y tế, các đợt khám bệnh lưu động còn giúp nắm bắt thực tế sức khỏe cộng đồng, từ đó có cơ sở đề xuất các giải pháp đầu tư sát thực, bền vững hơn để chăm lo sức khỏe toàn diện cho nhân dân".

Long Châu khám, cấp phát thuốc miễn phí cho các hoàn cảnh khó khăn tỉnh Vĩnh Long - Ảnh 2.

Nhân viên Long Châu tận tình hướng dẫn người cao tuổi trong ngày hội khám và phát thuốc miễn phí

Thay mặt hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu, ông Ngô Quốc Bảo - Giám đốc Cấp cao Truyền thông và trải nghiệm khách hàng trân trọng gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Sở Y tế Vĩnh Long cùng các đơn vị y tế đã phối hợp, tạo điều kiện để đơn vị được đồng hành trong hoạt động nhân văn này. Ông cho biết, thông qua chương trình này, bà con không chỉ được khám, phát thuốc miễn phí mà còn được hỗ trợ tích hợp hồ sơ sức khỏe và bảo hiểm y tế trên ứng dụng định danh quốc gia VNeID - góp phần giúp việc quản lý sức khỏe thuận tiện, minh bạch và an toàn hơn. 

Long Châu khám, cấp phát thuốc miễn phí cho các hoàn cảnh khó khăn tỉnh Vĩnh Long - Ảnh 3.

Ông Ngô Quốc Bảo - Giám đốc Cấp cao Truyền thông và trải nghiệm khách hàng trân trọng gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Sở Y tế Vĩnh Long

"Là đơn vị kinh doanh, chúng tôi cũng mong muốn góp phần nhỏ bé trở thành một cánh tay nối dài cho ngành y tế, tiên phong đưa những phương thức điều trị thế hệ mới từ các tập đoàn dược phẩm hàng đầu trên thế giới đến gần hơn các người dân Việt Nam. Đồng thời, chúng tôi cũng đã thực hiện nhiều chương trình tầm soát khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí thông qua các chương trình trong chuỗi hoạt động 'Hành trình sức khỏe - Long Châu sẻ chia', trải dài trên nhiều vùng miền đất nước. Và hôm nay, khi cùng đồng bào Khmer tại xã Long Hiệp, chúng tôi càng thêm trân trọng, nghĩa tình, đoàn kết và gìn giữ sức khỏe cộng đồng", ông Bảo nhấn mạnh thêm.

Theo đó, người dân tham gia được khám lâm sàng tổng quát như đo mạch, huyết áp, khám nội, da liễu…, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí. Trong các trường hợp cần thiết, đội ngũ y tế cũng thực hiện thêm các chỉ định chuyên sâu như siêu âm, đo điện tim, xét nghiệm nhanh đường huyết, chụp X-quang… nhằm đảm bảo phát hiện và xử lý kịp thời các vấn đề sức khỏe.

Bên cạnh công tác chuyên môn, Long Châu cũng tích cực triển khai hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho đồng bào dân tộc Khmer, góp phần lan tỏa thói quen chủ động phòng bệnh và tăng cường tầm soát sớm trong cộng đồng.

Chương trình khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân lần này của tỉnh Vĩnh Long cũng nhằm hưởng ứng tinh thần của Nghị quyết 282 mà Chính phủ vừa ban hành, trong đó cụ thể hóa chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09.9.2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. 

Long Châu khám, cấp phát thuốc miễn phí cho các hoàn cảnh khó khăn tỉnh Vĩnh Long - Ảnh 4.

Hành trình “Long Châu Sẻ Chia” sẽ tiếp tục trên khắp các vùng miền, vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn

Trên tinh thần đó, Long Châu đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành cùng các cơ quan, tổ chức triển khai nhiều chương trình tầm soát, khám bệnh miễn phí khắp các vùng miền, đặt người dân làm trung tâm, hướng đến mục tiêu xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh và chủ động dự phòng bệnh tật. Với hơn 20.000 dược sĩ, bác sĩ và nhân viên y tế trải khắp 2.400 nhà thuốc và 200 trung tâm tiêm chủng Long Châu trên toàn quốc, mỗi dược sĩ, bác sĩ, nhân viên y tế trong đội ngũ của hệ thống Long Châu cũng sẽ góp phần tuyên truyền, nâng cao ý thức tự giác phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe trong cộng đồng.

Dựa trên nền tảng nhân lực y tế chất lượng, chuyên môn cao cùng hệ thống công nghệ hiện đại, Long Châu kiên định theo đuổi sứ mệnh xóa bỏ khoảng cách tiếp cận y tế, tiên phong đưa những loại thuốc điều trị thế hệ mới, giải pháp điều trị tiên tiến nhất từ các tập đoàn dược phẩm hàng đầu thế giới đến gần hơn với mọi người dân - dù ở thành thị hay nông thôn. Đây không chỉ là định hướng phát triển bền vững của doanh nghiệp, mà còn là cam kết lâu dài của Long Châu trong việc góp phần giảm gánh nặng bệnh tật trong cộng đồng và xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh hơn.

