Long Châu, OMRON mang thiết bị tầm soát huyết áp, điện tim hiện đại về Việt Nam

Về thương hiệu OMRON:

Là thương hiệu uy tín Nhật Bản, OMRON cung cấp thiết bị y tế sáng tạo, được kiểm chứng lâm sàng, phục vụ cho việc theo dõi và chăm sóc sức khỏe hiệu quả tại nhà.

Hướng đến tầm nhìn "Going for Zero - Chăm sóc dự phòng vì một xã hội khỏe mạnh", OMRON phát triển danh mục sản phẩm và dịch vụ đa dạng, bao gồm: quản lý sức khỏe tim mạch, theo dõi bệnh nhân từ xa, chăm sóc sức khỏe hô hấp và trị liệu giảm đau. Những sản phẩm và dịch vụ này được phát triển nhằm hỗ trợ đội ngũ y tế và người dùng trong việc phòng ngừa sớm các biến chứng nguy hiểm do bệnh tim mạch và mạch máu não, hạn chế diễn tiến của bệnh hô hấp, đồng thời nâng cao chất lượng sống cho những người gặp vấn đề về những cơn đau kéo dài.

Với hơn 350 triệu thiết bị được bán ra trên toàn cầu, OMRON hiện là thương hiệu máy đo huyết áp được khuyến nghị bởi các chuyên gia y tế trên thế giới. Ngay từ khi thành lập, OMRON Healthcare đã luôn tiên phong trong việc cải tiến công nghệ để góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và hỗ trợ hiệu quả cho công tác phòng ngừa, điều trị và quản lý bệnh lý. Đến nay, sản phẩm và dịch vụ của OMRON đã có mặt tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Nguồn thông tin: https://www.omronhealthcare-ap.com/vn