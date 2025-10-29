Long Châu phối hợp Bộ Y tế triển khai chương trình quốc gia về phòng và quản lý đột quỵ

Với mạng lưới rộng khắp "gần dân - sát dân", Long Châu giữ vai trò then chốt trong công tác hỗ trợ tuyên truyền nâng cao nhận thức, cấp cứu kịp thời, kết nối người bệnh đến cơ sở y tế trong thời gian vàng, góp phần bảo vệ sự sống trước đột quỵ.

Buổi lễ được tổ chức bởi Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu, Bayer Việt Nam và các đơn vị y tế.

Sự kiện đánh dấu nỗ lực hợp tác toàn diện giữa khối công - tư trong lĩnh vực y tế, cùng hành động nhằm phòng ngừa, giảm thiểu gánh nặng tử vong và tàn phế do đột quỵ gây ra. Chương trình còn là minh chứng rõ nét cho chuỗi hành động thiết thực nhằm hưởng ứng Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Các đại diện cùng thực hiện nghi thức khởi động Chương trình Quốc gia Phòng chống và Quản lý Đột quỵ 2025

Hợp tác công - tư trong lĩnh vực y tế vì một Việt Nam khỏe mạnh

Đột quỵ là một mối đe dọa khẩn cấp đối với sức khỏe cộng đồng và là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn phế tại Việt Nam. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vào năm 2021, Việt Nam ghi nhận hơn 167 ca tử vong do đột quỵ trên mỗi 100.000 người. (1) Đáng lo ngại hơn, xu hướng trẻ hóa trong các ca đột quỵ đang gia tăng, điều này tạo ra gánh nặng chi phí lớn cho xã hội.

Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề, chương trình "Hợp tác chiến lược Quốc gia về phòng và quản lý đột quỵ tại Việt Nam" được xây dựng với mục tiêu tạo ra kế hoạch phòng ngừa và quản lý đột quỵ toàn diện, đột phá. Dưới sự chỉ đạo của Bộ Y tế, chương trình hợp tác sẽ được triển khai dài hạn qua 3 giai đoạn với tầm nhìn từ nay đến 2035, đi cùng với đề án Quốc gia về phòng chống & quản lý các bệnh không lây nhiễm tại Việt Nam. Hoạt động nhận được sự quan tâm và phối hợp chặt chẽ của các đối tác chiến lược, bao gồm: Cục Phòng Bệnh, Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Hội Đột quỵ Hà Nội, Long Châu, Bayer Việt Nam, Báo Sức Khoẻ và Đời Sống ở vai trò là đối tác truyền thông.

Đại diện Bộ Y tế phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Đại diện Bộ Y tế cho biết tinh thần của Nghị quyết 57-NQ/TW và 72-NQ/TW của Bộ Chính trị chính là nền tảng định hướng cho việc chuyển từ y tế chữa bệnh sang y tế dự phòng, từ phản ứng sang chủ động, từ đơn lẻ sang hợp tác liên ngành. Việc phát động Chương trình quốc gia Phòng chống và quản lý đột quỵ là bước đi cụ thể để hiện thực hóa mục tiêu này, hướng tới nền y tế thông minh, nhân văn và lấy người dân làm trung tâm.

Đại diện Bộ Y tế chia sẻ: "Trong giai đoạn đầu này, các hoạt động trọng tâm bao gồm: xây dựng chuyên trang thông tin "Đột quỵ - Nhận biết sớm, Hành động nhanh" trên Báo Sức khỏe & Đời sống, phát triển hệ thống truyền thông đa nền tảng, và đặc biệt là đưa thông tin tuyên truyền, khuyến cáo sức khỏe, hướng dẫn nhận biết và phòng ngừa đột quỵ đến từng người dân thông qua hệ thống hơn 2.400 nhà thuốc và 200 trung tâm tiêm chủng Long Châu trên toàn quốc, việc ứng dụng AI trong tư vấn và chẩn đoán sớm nguy cơ đột quỵ. Đây là những sáng kiến mang tính đột phá, lần đầu tiên mạng lưới dược cộng đồng được huy động như một kênh truyền thông sức khỏe chủ động, gần gũi và hiệu quả nhất với người dân".

Các hoạt động chính của dự án hợp tác tập trung vào: giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng và năng lực cho đội ngũ y tế, đẩy mạnh khám tầm soát nguy cơ và hỗ trợ người dân tiếp cận các giải pháp chăm sóc sức khỏe tiên tiến trong lĩnh vực phòng ngừa và quản lý đột quỵ.

Theo kế hoạch, các bên cùng nhau xây dựng chiến dịch truyền thông quốc gia "Đột quỵ - Phòng ngừa, Nhận biết sớm, Hành động nhanh". Chuyên trang chính sẽ được đặt trên nền tảng của Báo Sức khỏe và Đời sống, phối hợp truyền thông đa nền tảng. Chương trình hướng đến sự chung tay của nhiều tổ chức, ban ngành xã hội cũng như người dân trong công cuộc hạn chế, phòng ngừa và quản lý đột quỵ.

Bà Nguyễn Bạch Điệp, Chủ tịch FPT Retail kiêm Tổng giám đốc Hệ thống nhà thuốc và Trung tâm tiêm chủng Long Châu, chia sẻ tại sự kiện

Bà Nguyễn Bạch Điệp, Chủ tịch FPT Retail kiêm Tổng giám đốc Hệ thống nhà thuốc và Trung tâm tiêm chủng Long Châu, chia sẻ: "Long Châu nhận thức sâu sắc rằng sức khỏe cộng đồng chính là nền tảng bền vững của một quốc gia thịnh vượng. Trong bối cảnh các bệnh mạn tính không lây, đặc biệt là tim mạch và đột quỵ đang trở thành mối nguy và gánh nặng cho xã hội, việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng phải bắt đầu từ công tác nâng cao nhận thức, tầm soát sớm, quản lý nguy cơ và kết hợp chặt chẽ với các giải pháp điều trị khoa học. Trên cơ sở hưởng ứng tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ về đột phá trong chăm sóc sức khỏe nhân dân, Long Châu cam kết hợp lực cùng các cơ quan y tế, bệnh viện, đội ngũ chuyên gia và các đối tác chiến lược hàng đầu triển khai loạt chương trình giúp dự phòng và nâng cao nhận thức chăm sóc sức khỏe, góp phần vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn".

Tại sự kiện, nhiều hoạt động thiết thực thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng, bao gồm: Lễ khởi động hợp tác đa bên, tầm soát nguy cơ đột quỵ miễn phí cho 1.000 người dân, đạp xe "Vì một Việt Nam khỏe mạnh".

Chương trình tầm soát nguy cơ đột quỵ miễn phí cho 1.000 người đã được triển khai ngay sau lễ khởi động

Bayer và Long Châu hợp tác chiến lược nâng tầm chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người Việt

Trước thềm lễ phát động chương trình, Bayer và Long Châu đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược vào ngày 24.10. Sự hợp tác này không chỉ tập trung vào việc giảm thiểu gánh nặng đột quỵ mà còn mở rộng đến nhiều lĩnh vực thiết yếu như chăm sóc sức khỏe phụ nữ (tránh thai, điều trị lạc nội mạc tử cung…), quản lý các bệnh lý mãn tính và chuyên sâu (bệnh lý tim mạch, đáy mắt, ung thư đường tiêu hóa…).

Thông qua việc kết hợp nền tảng số và mạng lưới nhà thuốc rộng khắp của Long Châu, hai bên cam kết triển khai các chương trình giáo dục sức khỏe toàn diện, nâng cao chuyên môn cho đội ngũ dược sĩ. Từ đó, người dân có thể dễ dàng tiếp cận thông tin, giải pháp và dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, được tư vấn phòng ngừa và điều trị bệnh đúng cách, kịp thời ngay tại cộng đồng.