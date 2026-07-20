Long Châu tầm soát đột quỵ, phát thuốc miễn phí cho bà con khó khăn tỉnh Lâm Đồng

Hợp lực công - tư mở rộng chương trình chăm sóc sức khỏe nhân dân

Hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2026), Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp cùng Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu triển khai chương trình "Hành trình sức khỏe vì một Việt Nam khỏe mạnh" tại phường Đông Gia Nghĩa với nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe cho người dân.

BS.CKII Huỳnh Thanh Huynh - Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, kiêm Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại chương trình, BS.CKII Huỳnh Thanh Huynh - Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, kiêm Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Lâm Đồng cho biết, một trong những mục tiêu quan trọng của Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị là từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, đồng thời được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời. Chương trình là hoạt động thiết thực nhằm hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết, đưa các dịch vụ y tế đến gần hơn với người dân, đặc biệt là các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

Theo BS.CKII Huỳnh Thanh Huynh, ngành y tế Lâm Đồng đang quyết tâm cụ thể hóa chủ trương bằng những hoạt động ngay từ tuyến cơ sở. Bên cạnh việc khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí, ngành còn từng bước triển khai khám sức khỏe toàn dân, cập nhật dữ liệu sức khỏe, kết nối sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu sức khỏe "Đúng - Đủ - Sạch - Sống", giúp mỗi người dân được quản lý sức khỏe liên tục, thuận tiện và bình đẳng.

Hơn 1.000 người dân có hoàn cảnh khó khăn được khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí tại chương trình

Đại diện Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu cho biết, chương trình tiếp tục là bước đi chiến lược nhằm góp phần thu hẹp khoảng cách tiếp cận y tế thiết yếu cho người dân: "Hưởng ứng tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, lấy phòng bệnh làm trọng tâm, Long Châu cam kết đồng hành bền bỉ cùng ngành y tế trong chiến lược dự phòng và quản lý đột quỵ, bệnh mạn tính tại Việt Nam. Thông qua mạng lưới hơn 2.678 nhà thuốc, hơn 230 trung tâm tiêm chủng phủ rộng khắp 34 tỉnh, thành, đội ngũ hơn 22.000 chuyên viên y tế vững chuyên môn và sự hợp tác chặt chẽ với ban, ngành, địa phương, chúng tôi mong muốn đưa chương trình tầm soát và tư vấn sức khỏe đến gần hơn với các địa phương khó khăn, góp phần giảm thiểu gánh nặng bệnh tật và nâng cao chất lượng sống cho người Việt".

Tầm soát sức khỏe sớm - Giảm thiểu gánh nặng bệnh tật trong cộng đồng

Theo thống kê của ngành y tế, đột quỵ hiện là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn phế tại Việt Nam, với hơn 200.000 ca mắc mỗi năm. Điều này cho thấy việc nâng cao nhận thức phòng ngừa, gia tăng khả năng tiếp cận tầm soát sớm cho cộng đồng vô cùng cấp thiết.

Các chuyên viên y tế hỗ trợ người dân kiểm tra nhiều chỉ số sức khỏe quan trọng

Tại sự kiện, đã có hơn 25 bác sĩ, hơn 100 chuyên viên y tế tham gia khám tổng quát, tầm soát và tư vấn sức khỏe cho người dân. Các bác sĩ chia sẻ về "Chủ động phòng chống đột quỵ" và các bệnh thường gặp, giúp nhận biết sớm các dấu hiệu, yếu tố nguy cơ và cách xử trí ban đầu. Bên cạnh đó, chương trình mở rộng khám sàng lọc miễn phí các chỉ số huyết áp, tiểu đường, siêu âm, đo điện tim, chụp X-quang, phát thuốc miễn phí… giúp người dân hiểu rõ hơn về tình trạng sức khỏe và có biện pháp chăm sóc khoa học, phù hợp.

Là một trong những người đến khám từ sớm, ông K'Noan (sinh năm 1976, phường Đông Gia Nghĩa) cho biết, ông mắc bệnh gai cột sống nhiều năm, thường xuyên đau nhức nhưng điều kiện kinh tế còn khó khăn nên chưa có điều kiện thăm khám định kỳ. Tại chương trình, ông được các bác sĩ khám, tư vấn phương pháp điều trị, hướng dẫn chế độ sinh hoạt, luyện tập phù hợp và cấp phát thuốc miễn phí. Ông bày tỏ vui mừng vì được tiếp cận các dịch vụ y tế ngay tại địa phương, đồng thời mong muốn sẽ có thêm nhiều chương trình tương tự để người dân vùng sâu, vùng xa được chăm sóc sức khỏe thường xuyên hơn.

Đội ngũ dược sĩ tư vấn sử dụng thuốc đúng cách, đúng chỉ định cho người dân

Việc tổ chức các chương trình khám bệnh lưu động, cấp phát thuốc miễn phí còn góp phần nâng cao nhận thức về phòng bệnh, từng bước cải thiện chất lượng cuộc sống tại địa phương. Thông qua sự phối hợp giữa các đơn vị công - tư, chương trình tiếp tục khẳng định hiệu quả của mô hình xã hội hóa trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng, phát huy trách nhiệm của các tổ chức, doanh nghiệp đối với các hoạt động an sinh xã hội.

Bên cạnh hoạt động chăm sóc sức khỏe, Ban tổ chức còn trao quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, tặng xe đạp cho các em học sinh vượt khó đạt thành tích tốt trong học tập

Với Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu, đây tiếp tục là minh chứng cho nỗ lực phụng sự cộng đồng, bình đẳng hóa cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế hiện đại, an toàn và minh bạch cho người dân ở mọi vùng miền và lứa tuổi, hưởng ứng theo tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ.

Từ năm 2026, Long Châu chính thức trở thành đối tác chiến lược 5 năm của Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) trong chương trình dự phòng, phát hiện sớm và quản lý nguy cơ đột quỵ tại Việt Nam giai đoạn 2026 - 2030. Trong thời gian tới, đơn vị này sẽ tiếp tục hợp lực cùng các ban, ngành,