Tiếp tục kết nối chuyên môn lĩnh vực y học dự phòng

Ngay sau Hội nghị Y học dự phòng toàn quốc 2026, Long Châu tiếp tục tham dự và kết nối với các chuyên gia y tế đầu ngành tại Hội nghị Khoa học năm 2026 Viện Pasteur TP.HCM với chủ đề "Nghiên cứu vì sức khỏe cộng đồng: Thích ứng và Đổi mới".

Long Châu đồng hành cùng các chuyên gia, đại biểu tại Hội nghị Khoa học năm 2026 Viện Pasteur TP.HCM ẢNH: NGÔ LỘC

Hội nghị do Viện Pasteur TP.HCM tổ chức vào ngày 17.11, hướng tới chào mừng 135 năm thành lập (1891 - 2026). Đáng chú ý, bên cạnh các cơ quan, tổ chức, đơn vị y tế Việt Nam, sự kiện còn có sự tham dự của đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (US CDC) cùng hơn 400 chuyên gia trong và ngoài nước.



Bác sĩ Long Châu chia sẻ kinh nghiệm đồng hành nâng cao nhận thức người dân về tiêm chủng, phòng bệnh ẢNH: NGÔ LỘC

Tại sự kiện, các chuyên gia nhấn mạnh, trước những thách thức về sức khỏe ngày càng đa dạng và phức tạp, đặc biệt là nguy cơ từ các bệnh truyền nhiễm mới nổi và tái nổi, việc đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ và tăng cường năng lực giám sát, dự báo dịch bệnh có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Chung tinh thần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, Long Châu đã cùng các bác sĩ, chuyên gia và nhân viên y tế kết nối tri thức, chia sẻ những giải pháp tiên tiến, hướng đến nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người Việt.



Tiên phong ứng dụng công nghệ mới minh bạch thông tin vắc xin

Đáng chú ý, tại hội nghị, Long Châu đã giới thiệu đến giới chuyên môn giải pháp "Vaccine Traceability" - hệ thống truy xuất nguồn gốc và theo dõi hành bảo quản trình vắc xin theo thời gian thực. Đây là bước đi tiên phong của đơn vị nhằm tăng cường tính minh bạch trong quản lý chất lượng từng mũi vắc xin, mang đến sự an tâm cho người dân trên hành trình chăm sóc sức khỏe chủ động.

Theo đó, mỗi hộp vắc xin được gắn một mã định danh (QR code) riêng. Trước khi tiêm, khách hàng Long Châu có thể chủ động quét mã để theo dõi hành trình của hộp vắc xin từ khi nhập kho tổng đến khi được đưa tới trung tâm tiêm chủng, bao gồm cả thông tin về nhiệt độ và điều kiện bảo quản trong suốt quá trình lưu trữ, vận chuyển. Bên cạnh đó, hệ thống cung cấp đầy đủ thông tin sản phẩm như: nguồn gốc, xuất xứ, số lô, thời điểm nhập kho, địa điểm lưu trữ… Đội ngũ y tế luôn sẵn sàng hỗ trợ, hướng dẫn khách hàng tra cứu và giải đáp các thắc mắc liên quan đến thông tin vắc xin.

Vaccine Traceability đang được Tiêm chủng Long Châu ứng dụng toàn hệ thống ẢNH: NGÔ LỘC

Vaccine Traceability còn hỗ trợ hệ thống quản lý, giám sát vắc xin hiệu quả hơn, truy xuất dữ liệu chính xác và nhanh chóng hơn, đảm bảo an toàn xuyên suốt quá trình vận hành.



Các chuyên gia y tế nhận định, giải pháp này mang ý nghĩa thiết thực trong quá trình chuyển đổi số lĩnh vực y tế dự phòng. Không chỉ nâng cao năng lực quản lý và giám sát chuỗi cung ứng vắc xin, việc số hóa và kết nối thông tin, dữ liệu còn tăng cường tính minh bạch, tạo điều kiện để người dân chủ động tiếp cận thông tin, nâng cao nhận thức về phòng bệnh.

Đại diện Long Châu bày tỏ: "Thông qua giải pháp Vaccine Traceability, chúng tôi trao quyền để khách hàng chủ động kiểm chứng thông tin. Đây cũng là một trong những nỗ lực của Long Châu nhằm ứng dụng công nghệ bảo vệ sức khỏe cộng đồng, chung tay xây dựng hệ thống y tế dự phòng hiện đại, lấy người dân làm trung tâm."

Long Châu phát huy mạng lưới gần 3.250 nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng, nền tảng công nghệ, mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế hiện đại cho hàng triệu gia đình ẢNH: NGÔ LỘC

Song song ứng dụng công nghệ mới, xuyên suốt quá trình hoạt động, đơn vị chú trọng xây dựng dịch vụ y tế an toàn, hiện đại và thuận tiện cho mọi gia đình. Quy trình an toàn đảm bảo tiêm chủng nghiêm ngặt, cam kết cung cấp 100% vắc xin chính hãng, chất lượng cao. Đồng thời, hệ thống bảo quản vắc xin được quản lý theo tiêu chuẩn GSP của Bộ Y tế, sử dụng thiết bị đạt chuẩn WHO với công nghệ tiên tiến từ châu Âu, giám sát thông minh 24/7 giúp duy trì chất lượng ổn định. Đặc biệt, đội ngũ y tế được đào tạo thường xuyên, liên tục về an toàn tiêm chủng cùng các chuyên gia đầu ngành, nhằm nâng cao năng lực chuyên môn trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Long Châu và Viện Pasteur TP.HCM tiếp tục hợp lực bảo vệ sức khỏe cộng đồng

Đồng hành tại Hội nghị Khoa học năm 2026 tiếp tục ghi dấu bước tiến của Long Châu và Viện Pasteur TP.HCM trong hợp lực công - tư, kết nối chuyên môn bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Hợp tác chiến lược giữa hệ thống Long Châu và Viện Pasteur TP.HCM gia tăng mô hình phòng bệnh chặt chẽ, hiệu quả cho cộng đồng ẢNH: NGÔ LỘC

Năm vừa qua, hai đơn vị đồng hành xuyên suốt trong nhiều chương trình đào tạo cho đội ngũ y tế, ứng dụng công nghệ nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả hoạt động, chăm sóc sức khỏe người dân và hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học.



Thời gian tới Long Châu và Viện Pasteur TP.HCM sẽ tiếp tục chung tay xây dựng mô hình phòng bệnh chặt chẽ, thiết thực, hưởng ứng tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ.