Ngày 15.11, hưởng ứng Ngày Thế giới Phòng chống bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính 2026, Hội Hen - Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng TP.HCM phối hợp các đơn vị tổ chức Hội thảo khoa học: Quản lý toàn diện COPD (COPD - ACOCU - PFT Day 2026), quy tụ hàng trăm chuyên gia, bác sĩ đầu ngành hô hấp tại Việt Nam. Chương trình tập trung cập nhật kiến thức và thực hành trong quản lý bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, đồng thời gắn với hoạt động quản lý hen - COPD ngoại trú và thăm dò chức năng hô hấp.

Long Châu đồng hành cùng Hội Hen - Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng TP.HCM lan tỏa 5 thông điệp trọng tâm về COPD đến cộng đồng ẢNH: NGÔ LỘC

Quản lý toàn diện COPD: Không dừng ở điều trị đợt cấp

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), dù là bệnh không lây nhiễm nhưng bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 3 trên thế giới , đồng thời gây gánh nặng lớn cho người bệnh, gia đình và gây áp lực điều trị cho hệ thống y tế.

Đáng chú ý, tại Việt Nam ghi nhận hơn 25.000 người tử vong mỗi năm. Số người mắc bệnh trung bình và nặng đứng cao nhất trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Diễn biến âm thầm với các biểu hiện như: khó thở, ho, khạc đờm mạn tính…, các chuyên gia ví COPD như "bom hẹn giờ" khi có thể trở nên nặng hơn qua các đợt cấp. Đáng lo ngại, phần lớn bệnh nhân chỉ được phát hiện khi bệnh đã tiến triển nặng, khoảng 65 - 80% bệnh nhân được chẩn đoán muộn.

PGS-TS-BS Lê Thị Tuyết Lan, Chủ tịch Hội Hen - Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng TP.HCM ẢNH: NGÔ LỘC

Tại hội thảo, các chuyên gia nhấn mạnh, để quản lý toàn diện COPD trong cộng đồng, không chỉ tập trung xử trí từng đợt triệu chứng hoặc đợt cấp, mà cần phải tiếp cận theo hướng rộng hơn, từ nhận diện và đánh giá chức năng hô hấp đến quản lý lâu dài tại cơ sở khám chữa bệnh và ngoại trú.

Trong đó, việc chẩn đoán sớm kết hợp điều trị đúng cách, tuân thủ điều trị theo hướng dẫn của chuyên gia y tế có ý nghĩa trò quan trọng trong việc kiểm soát bệnh và hạn chế nguy cơ biến chứng.

Cầu nối kết nối chuyên môn y khoa với cộng đồng, nâng cao nhận thức về COPD

Với mạng lưới gần 3.000 nhà thuốc phủ khắp 34 tỉnh thành cùng đội ngũ hơn 22.000 dược sĩ vững chuyên môn, Long Châu đang từng bước phát huy vai trò cầu nối giữa chuyên môn y khoa và người dân, góp phần nâng cao nhận thức về COPD, bệnh mạn tính và chăm sóc sức khỏe chủ động.

Nâng cao vai trò của dược sĩ trong đồng hành tuân thủ điều trị ẢNH: NGÔ LỘC

Hợp lực trong chương trình "Chăm sóc sức khỏe hô hấp cộng đồng: Tầm soát sớm, điều trị đúng, sống khỏe hơn", Long Châu và Hội Hen - Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng TP.HCM hướng đến xây dựng hành trình sức khỏe liên tục và dài hạn qua 5 thông điệp trọng tâm về COPD: Nhận biết sớm - chủ động trước đợt cấp; Phòng bệnh chủ động - giữ nhịp thở khỏe; Phổ cập kiến thức y khoa dễ hiểu cho cộng đồng; Điều trị đúng - vững nhịp thở; Đồng hành chăm sóc dài hạn.

Long Châu hỗ trợ người dân nhận diện dấu hiệu bất thường, hướng dẫn cách tuân thủ điều trị COPD, sử dụng bình xịt đúng cách ẢNH: NGÔ LỘC

Đáng chú ý, hai đơn vị đã giới thiệu hai công cụ số tiên tiến, hỗ trợ người bệnh theo dõi sức khỏe hô hấp ngay tại nhà. Cụ thể, CERT giúp bệnh nhân nhận biết đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Còn CAAT là bộ câu hỏi đánh giá bệnh đường hô hấp mạn tính, hỗ trợ bệnh nhân đánh giá, theo dõi mức độ kiểm soát hen và các vấn đề dị ứng liên quan. Hai công cụ này không thay thế việc chẩn đoán hay đánh giá chuyên môn của bác sĩ.

Giới thiệu hai công cụ số tiên tiến, hỗ trợ người bệnh theo dõi sức khỏe hô hấp ngay tại nhà ẢNH: NGÔ LỘC

Các chuyên gia kỳ vọng, việc ứng dụng những giải pháp số kết hợp với tư vấn chuyên môn và sự đồng hành liên tục từ đội ngũ y tế sẽ giúp nâng cao hiệu quả chăm sóc bệnh nhân ngoại trú, góp phần cải thiện chất lượng quản lý COPD tại Việt Nam.

Đại diện Việt Nam góp giải pháp quản lý bệnh hô hấp trong cộng đồng tại hội nghị khoa học Châu Á - Thái Bình Dương

Đặc biệt, từ ngày 4 - 6.12.2026, Long Châu sẽ tiếp tục đồng hành cùng Hội Hen - Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng TP.HCM tham dự Hội nghị APAAACI 2026 - Hội nghị khoa học quốc tế thường niên tại Châu Á - Thái Bình Dương có quy mô lớn nhất năm.

Đây là cơ hội để đơn vị y tế Việt Nam tăng cường kết nối với cộng đồng chuyên gia y tế, tiếp cận những tiến bộ y khoa quốc tế. Tại đây, đại diện Long Châu sẽ chia sẻ kinh nghiệm trong đồng hành chăm sóc sức khỏe hô hấp cộng đồng, từ thực tiễn triển khai tại Việt Nam.

Long Châu sẽ tham dự Hội nghị APAAACI 2026, chia sẻ kinh nghiệm triển khai hoạt động chăm sóc sức khỏe hô hấp cộng đồng ẢNH: HOÀNG KHÁNH

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, hội nghị sẽ quy tụ hàng ngàn chuyên gia hàng đầu khu vực và thế giới; cùng chia sẻ những tiến bộ khoa học, cập nhật xu hướng điều trị xoay quanh chủ đề "Chăm sóc bền vững xuyên suốt cuộc đời trong lĩnh vực hen, dị ứng và miễn dịch lâm sàng".

