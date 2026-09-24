Long Châu và Abbott chăm sóc sức khỏe tiêu hóa cộng đồng, vì một Việt Nam khỏe mạnh

Lấy người dân làm trung tâm, mở rộng hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Chuyên gia y tế nhận định, các bệnh lý tiêu hóa, đặc biệt là tiêu chảy cấp, vẫn là một trong những vấn đề sức khỏe phổ biến tại Việt Nam. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm nước ta ghi nhận khoảng 500.000 - 700.000 trường hợp tiêu chảy cấp . Tiêu chảy cấp gây mất nước, rối loạn điện giải và suy kiệt nhanh, đặc biệt ở trẻ nhỏ, người cao tuổi và người có bệnh nền. Nếu không được phát hiện và xử trí đúng cách, bệnh có thể dẫn đến biến chứng nghiêm trọng, ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống.

Với mong muốn đưa kiến thức y khoa và các giải pháp chăm sóc tiêu hóa đến gần hơn với người dân, Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu, Abbott đã phối hợp với Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, UBND phường Thới Hoà - TP.HCM (Bình Dương cũ) cùng các đơn vị y tế tổ chức chương trình "Hành trình Sức khỏe - Chăm sóc và kiểm soát bệnh lý tiêu hóa trong cộng đồng vì một Việt Nam khỏe mạnh".

TS-BS.CKII Huỳnh Minh Chín - Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, kiêm Phó chủ tịch Hội Thầy thuốc Trẻ Việt Nam

Theo đuổi sứ mệnh "Vì một Việt Nam khỏe mạnh", trong những năm qua, Long Châu đã triển khai nhiều hoạt động như: trao tặng hàng triệu ngày thuốc miễn phí, tổ chức hàng ngàn buổi khám, tư vấn sức khỏe trên khắp cả nước. Hợp lực trong chương trình chăm sóc sức khỏe tiêu hóa cho cộng đồng tiếp tục là bước đi nhất quán, nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận y tế thiết yếu, giúp người dân được tư vấn, thăm khám và nhận diện sớm các yếu tố nguy cơ.

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Lê Hoàng Thiên - Phó giám đốc Kinh doanh khu vực TP.HCM, Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu - bày tỏ: "Sự kiện hôm nay càng có ý nghĩa sâu sắc khi toàn Đảng, toàn dân đang tích cực quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Một trong những mục tiêu quan trọng và nhân văn nhất của Nghị quyết là từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, đồng thời được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời. Trên tinh thần hưởng ứng chủ trương lớn, Long Châu xác định sứ mệnh của mình còn là cầu nối đưa các dịch vụ y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe ban đầu đến gần hơn với người dân. Đây không chỉ là trách nhiệm xã hội, mà còn là tấm lòng của đội ngũ Long Châu và ban tổ chức gửi đến bà con, mong mọi người có cơ hội tiếp cận y tế tốt hơn, sống khỏe mạnh và hạnh phúc hơn".

Nâng cao nhận thức về tiêu chảy cấp và cách xử trí đúng cho người dân

Trong khuôn khổ sự kiện, hơn 1.000 người dân trên địa bàn phường Thới Hòa (TP.HCM) đã tiếp cận các hoạt động chăm sóc sức khỏe thiết thực ngay tại địa phương. Tại đây, người dân được khám sức khỏe tiêu hoá, đánh giá các chỉ số cơ bản, tư vấn cùng chuyên gia.

Bên cạnh hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe và thực hiện các kỹ thuật cận lâm sàng, đội ngũ bác sĩ còn tích cực lan tỏa các kiến thức y khoa thông qua các buổi giao lưu, chia sẻ chuyên đề. Điều này nhằm giúp người dân hiểu đúng hơn về các bệnh lý tiêu hóa thường gặp, từ đó chủ động phòng ngừa và xử trí phù hợp khi cần thiết.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Loan - Phó chủ tịch UBND phường Thới Hoà

Đáng chú ý, TS-BS. Lê Thị Tuyết Phượng - Khoa Nội Tiêu hóa, Bệnh viện Nhân dân 115 - đưa ra những khuyến cáo quan trọng về tiêu chảy cấp và cách xử trí đúng. Theo chuyên gia y tế, tiêu chảy cấp là một trong những vấn đề tiêu hóa thường gặp nhất ở cả trẻ em và người lớn. Phần lớn các trường hợp có thể được kiểm soát hiệu quả nếu người bệnh được xử trí đúng ngay từ đầu. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều người vẫn có thói quen tự điều trị theo kinh nghiệm hoặc sử dụng thuốc chưa phù hợp, dẫn đến kéo dài thời gian hồi phục hoặc làm tăng nguy cơ biến chứng.

Tại buổi chia sẻ, bác sĩ nhấn mạnh cách nhận biết tiêu chảy cấp, tầm quan trọng của bù nước và điện giải, các dấu hiệu cảnh báo cần được theo dõi chặt chẽ, khi nào cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và vai trò của các giải pháp hỗ trợ kiểm soát triệu chứng tiêu chảy.

Long Châu và Abbott tiếp tục chung tay vì một Việt Nam khỏe mạnh

Thông qua chương trình "Hành trình Sức khỏe", Long Châu và Abbott kỳ vọng góp phần lan tỏa kiến thức sức khỏe tiêu hóa đến cộng đồng, giúp người dân hiểu đúng hơn về dự phòng bệnh, nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường, chủ động chăm sóc cho bản thân và gia đình.

Sự đồng hành này hướng tới mục tiêu dài hạn: phát huy nguồn lực, kết nối chuyên môn, mở rộng mạng lưới chăm sóc sức khỏe. Hai bên kỳ vọng, việc tổ chức các hoạt động tầm soát miễn phí trên diện rộng không chỉ góp phần gia tăng tỷ lệ người dân được kiểm tra sức khỏe, mà còn góp phần nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe chủ động, từ đó góp phần giảm gánh nặng bệnh lý tiêu hóa trong cộng đồng.

Bà Nguyễn Lê Hoàng Thiên - Phó Giám đốc Kinh doanh khu vực TP.HCM, Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu

Chương trình "Hành trình sức khỏe" tại phường Thới Hoà là bước đi đầu tiên trên hành trình bền bỉ chung tay vì sức khỏe tiêu hoá người Việt. Trong thời gian tới, hai đơn vị tiếp tục đồng hành trong nhiều hoạt động chăm sóc và kiểm soát bệnh lý tiêu hóa ở cộng đồng.

Với Long Châu, đây tiếp tục là nỗ lực trên hành trình phụng sự bền bỉ. Phát huy mạng lưới gần 3.000 nhà thuốc, hơn 230 trung tâm tiêm chủng phủ rộng tại 34 tỉnh, thành cùng đội ngũ hơn 22.000 chuyên viên y tế vững chuyên môn, hệ thống mở rộng vai trò điểm tựa sức khỏe "gần dân, sát dân", chung tay triển khai và lan tỏa các chương trình chăm sóc sức khỏe toàn dân, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người Việt.