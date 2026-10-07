Long Châu và FPT Shop cùng được vinh danh với 3 giải thưởng tại Better Choice Awards 2026

Trong đó, Long Châu nhận cú đúp với "Thương hiệu được người Việt tin dùng" thuộc Nation Builders Awards và "Giải pháp nâng tầm chăm sóc sức khỏe cộng đồng" với "Nền tảng đồng hành Mẹ & Bé" thuộc Innovative Choice Awards. FPT Shop được vinh danh với "Đại lý bán lẻ sản phẩm công nghệ được yêu thích nhất tại Việt Nam" thuộc Better Lists 2026.

Long Châu: Mở rộng khả năng tiếp cận, đưa công nghệ vào chăm sóc sức khỏe

Hai giải thưởng của Long Châu ghi nhận những nỗ lực của hệ thống trong mở rộng khả năng tiếp cận chăm sóc sức khỏe và phát triển các giải pháp số phục vụ nhu cầu thực tế của người dân.

Long Châu lập "cú đúp" tại Better Choice Awards 2026, đánh dấu ba năm liên tiếp được vinh danh

Đến nay, Long Châu có hơn 2.700 nhà thuốc và khoảng 240 trung tâm tiêm chủng, cùng đội ngũ hơn 22.000 dược sĩ, bác sĩ và nhân sự y tế. Cùng với độ phủ, Long Châu chú trọng xây dựng trải nghiệm trên cả kênh trực tiếp và nền tảng số. Người dùng có thể tìm kiếm sản phẩm, đặt hàng trực tuyến và sử dụng các tiện ích hỗ trợ theo dõi, quản lý thông tin sức khỏe trên ứng dụng Long Châu. Hệ thống cũng tăng cường hợp tác với các đối tác dược phẩm, bệnh viện, trường đại học và tổ chức y tế trong và ngoài nước nhằm mở rộng khả năng tiếp cận các thuốc thế hệ mới, thuốc hiếm; phổ cập kiến thức y khoa và thúc đẩy chăm sóc sức khỏe chủ động trong cộng đồng.

Một trong những giải pháp được Long Châu phát triển trên nền tảng số là "Nền tảng đồng hành Mẹ & Bé", được tích hợp trực tiếp trên ứng dụng Long Châu. Nền tảng hỗ trợ phụ huynh theo dõi trẻ từ 0 - 5 tuổi với các thông tin về chiều cao, cân nặng, dinh dưỡng, tiêm chủng và các mốc phát triển, kết hợp dữ liệu, AI và công nghệ nhận diện. Đến tháng 8.2026, giải pháp ghi nhận hơn 140.000 người dùng và được vinh danh với giải thưởng "Giải pháp nâng tầm chăm sóc sức khỏe cộng đồng".

Việc Nền tảng đồng hành Mẹ & Bé được vinh danh cũng cho thấy hướng tiếp cận công nghệ của Long Châu: Tập trung vào những nhu cầu cụ thể trong hành trình chăm sóc sức khỏe, từ đó giúp người dùng tiếp cận thông tin và dịch vụ thuận tiện hơn.

Long Châu hướng đến việc đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân và đồng hành cùng các gia đình trong hành trình chăm sóc sức khỏe lâu dài

Đại diện Long Châu chia sẻ: "Hai giải thưởng tại Better Choice Awards 2026 là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của Long Châu trong việc đáp ứng các nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng đa dạng của người dân. Với chúng tôi, đổi mới không chỉ là ứng dụng công nghệ mà quan trọng hơn là công nghệ phải giải quyết được những vấn đề thực tế và tạo ra trải nghiệm thuận tiện hơn cho người dùng. Đây cũng là động lực để Long Châu tiếp tục đầu tư vào đội ngũ chuyên môn, công nghệ và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong thời gian tới".

FPT Shop: Đổi mới trải nghiệm bán lẻ theo nhu cầu người dùng

Ở lĩnh vực bán lẻ công nghệ, FPT Shop được vinh danh "Đại lý bán lẻ sản phẩm công nghệ được yêu thích nhất tại Việt Nam" tại Better Lists 2026.

FPT Shop góp mặt trong Better List 2026 tại hạng mục "Đại lý bán lẻ sản phẩm công nghệ được yêu thích nhất tại Việt Nam", thuộc khuôn khổ Better Choice Awards 2026

Giải thưởng đến trong bối cảnh FPT Shop tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm và các dịch vụ đi kèm, từ điện thoại, máy tính, thiết bị công nghệ đến các sản phẩm phục vụ nhu cầu gia dụng và giải trí. Song song với việc đa dạng hóa ngành hàng, hệ thống phát triển các giải pháp tài chính, dịch vụ hậu mãi và nhiều hình thức mua sắm trên cả kênh trực tiếp và trực tuyến.

FPT Shop tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, chủ động điều chỉnh danh mục sản phẩm và nguồn cung theo nhu cầu thị trường, đồng thời mở rộng ngành hàng, các giải pháp tài chính và dịch vụ

Ở hoạt động bán lẻ, FPT Shop tập trung cải thiện trải nghiệm từ khâu tìm hiểu sản phẩm, lựa chọn, thanh toán đến sử dụng dịch vụ sau mua. Công nghệ được ứng dụng vào hoạt động vận hành và bán hàng, trong khi mạng lưới cửa hàng tiếp tục là nơi khách hàng trực tiếp trải nghiệm và nhận tư vấn về sản phẩm. Việc kết hợp giữa danh mục sản phẩm, dịch vụ đi kèm và các kênh mua sắm giúp FPT Shop đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau của người dùng công nghệ.

"Việc lắng nghe phản hồi của người dùng giúp FPT Shop có thêm cơ sở để điều chỉnh danh mục sản phẩm, nguồn cung và các dịch vụ đi kèm. Chúng tôi tiếp tục tập trung vào những yếu tố có thể tạo sự thuận tiện hơn cho khách hàng trong quá trình tìm hiểu, lựa chọn và sử dụng sản phẩm công nghệ", đại diện FPT Shop chia sẻ.

Trong thời gian tới, FPT Retail tiếp tục tập trung nâng cao hiệu quả vận hành, ứng dụng công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và mở rộng sản phẩm, dịch vụ phù hợp với nhu cầu thị trường trên các lĩnh vực đang hoạt động.

Better Choice Awards là giải thưởng thường niên uy tín mang tầm quốc gia do Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia đồng tổ chức cùng Công ty cổ phần VCCorp, dưới sự chỉ đạo của Bộ Tài chính. Đây là giải thưởng nhằm tôn vinh, đề cao, cổ vũ và khuyến khích những giá trị Đổi mới sáng tạo được áp dụng trong thực tế nhằm phục vụ lợi ích thiết thực của người tiêu dùng.