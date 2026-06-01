Long Châu và Hội Hen - Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng TP.HCM hợp lực vì sức khỏe hô hấp cộng đồng

Hợp tác giữa Hội Hen - Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng TP.HCM và Long Châu đánh dấu cột mốc ý nghĩa trong kết nối nguồn lực y tế công - tư, nâng cao mô hình phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe cộng đồng theo hướng bền vững, hiệu quả.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ phối hợp xây dựng các chương trình giáo dục sức khoẻ, lan tỏa thông tin y khoa chuẩn mực và dễ hiểu trên các nền tảng số và hệ thống nhà thuốc; tầm soát bệnh hô hấp miễn phí, tư vấn cùng chuyên gia cho người dân; nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y tế tuyến đầu qua các khóa đào tạo.

Gia tăng nguồn lực về chuyên môn, truyền thông và công nghệ giúp phòng ngừa và quản lý hiệu quả hơn các bệnh hen suyễn, COPD, dị ứng trong cộng đồng ẢNH: HOÀNG KHÁNH

"Giải bài toán" quản lý bệnh hô hấp mạn tính trong cộng đồng

PGS-TS-BS Lê Thị Tuyết Lan - Chủ tịch Hội Hen - Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng TP.HCM cho biết, những bệnh lý mạn tính như hen suyễn, COPD đòi hỏi người bệnh phải điều trị lâu dài. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều bệnh nhân không duy trì điều trị đúng theo chỉ định của bác sĩ. Người bệnh có xu hướng sử dụng các loại thuốc cắt cơn để giảm triệu chứng tức thời, lạm dụng corticoid đường uống... gây ra những hệ lụy nguy hiểm cho sức khỏe. Cùng với đó, thuốc thường được sử dụng thông qua các dụng cụ như bình hít, bình xịt. Dù đã được hướng dẫn nhiều lần, vẫn có tới khoảng 80% bệnh nhân sử dụng chưa đúng kỹ thuật.

PGS-TS-BS Lê Thị Tuyết Lan - Chủ tịch Hội Hen - Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng TP.HCM ẢNH: HOÀNG KHÁNH

Trong bối cảnh đó, vai trò của dược sĩ vô cùng quan trọng. Dược sĩ đồng hành trong tư vấn, cung cấp thuốc đúng người - đúng toa - đúng chỉ định , giúp người bệnh hiểu đúng về bệnh và tránh tin vào những quảng cáo sai lệch, tuân thủ điều trị theo hướng bền vững. PGS-TS-BS Lê Thị Tuyết Lan kỳ vọng, hợp tác cùng Long Châu sẽ gia tăng nguồn lực hỗ trợ người bệnh sử dụng thuốc đúng cách, nâng cao hiệu quả điều trị.

Bà Nguyễn Đỗ Quyên - Phó tổng giám đốc FPT Retail kiêm Giám đốc Điều hành Hệ thống nhà thuốc và Trung tâm tiêm chủng Long Châu bày tỏ, những biểu hiện ban đầu thường khá âm thầm và dễ bị xem nhẹ. Có thể chỉ là một cơn ho kéo dài, cảm giác khó thở khi gắng sức, hay tình trạng nghẹt mũi, hắt hơi tái diễn mà nhiều người vẫn cho rằng đó chỉ là những vấn đề nhỏ và sẽ tự cải thiện.

Bà Nguyễn Đỗ Quyên - Phó tổng giám đốc FPT Retail kiêm Giám đốc Điều hành Hệ thống nhà thuốc và Trung tâm tiêm chủng Long Châu ẢNH: HOÀNG KHÁNH

Thông qua tư vấn trực tiếp tại nhà thuốc cùng chuỗi chương trình tầm soát miễn phí cho cộng đồng, người dân sẽ gia tăng cơ hội phát hiện nguy cơ từ sớm, từ đó có biện pháp dự phòng tối ưu. Việc phát hiện sớm không chỉ giúp điều trị hiệu quả hơn mà còn giảm nguy cơ đợt cấp, hạn chế nhập viện, giảm nguy cơ tử vong cho người bệnh.

Gia tăng nền tảng số kết nối bệnh nhân và chuyên gia đầu ngành

Một trong những nội dung đáng chú ý của hợp tác là đồng phát triển các chương trình giáo dục sức khỏe, livestream, talkshow và tư vấn cộng đồng trên các phương tiện số. Đội ngũ bác sĩ, chuyên gia đảm nhận biên soạn nội dung chính xác, dễ hiểu, phù hợp với nhiều đối tượng. Long Châu phát huy hệ sinh thái "chăm sóc sức khỏe số" giúp người dân có thể tiếp cận thông tin, lắng nghe trực tiếp những hướng dẫn, chia sẻ kiến thức chuyên môn, giao lưu, đặt câu hỏi cho các chuyên gia, bác sĩ đầu ngành hô hấp.

Long Châu và Hội Hen - Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng TP.HCM mở rộng nhiều hoạt động giáo dục sức khỏe, tầm soát sớm cho cộng đồng ẢNH: HOÀNG KHÁNH

Ông Ngô Quốc Bảo - Giám đốc Cấp cao phụ trách Nguồn nhân lực, truyền thông, trải nghiệm khách hàng và marketing Hệ thống nhà thuốc và Trung tâm tiêm chủng Long Châu khẳng định: "Tại Long Châu, chúng tôi xác định trách nhiệm của mình không chỉ cung ứng dược phẩm và dịch vụ chất lượng, mà còn là "nhà thuốc của cộng đồng" - cầu nối đưa những kiến thức y khoa chính thống đến gần hơn, sát hơn với người dân, từ đó góp phần nâng cao nhận thức chăm sóc sức khỏe trong cộng đồng. Chính vì vậy, "tính chính xác" của thông tin y khoa luôn là yếu tố được ưu tiên hàng đầu. Thông qua các mối quan hệ hợp tác chiến lược với những tổ chức y tế, bệnh viện hàng đầu Việt Nam như: Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM, Bệnh viện Bạch Mai, Viện Pasteur… và bây giờ là Hội Hen - Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng TP.HCM, chúng tôi có cơ hội tiếp cận những kiến thức chuyên môn chuẩn mực từ các chuyên gia đầu ngành để xây dựng các chương trình đào tạo cho đội ngũ hơn 22.000 cán bộ chuyên viên y tế trên toàn hệ thống. Bên cạnh đó, chúng tôi nỗ lực chuyển hóa những kiến thức chuyên sâu thành các nội dung trực quan, dễ hiểu và gần gũi để người dân. Mục tiêu là giúp những kiến thức y khoa chuẩn mực được hiểu đúng và truyền tải dễ tiếp cận đến người dân, giúp việc chăm sóc sức khỏe hiệu quả hơn".

Ông Ngô Quốc Bảo (ngoài cùng bên phải) - Giám đốc Cấp cao phụ trách Nguồn nhân lực, truyền thông, trải nghiệm khách hàng và marketing Hệ thống nhà thuốc và Trung tâm tiêm chủng Long Châu

Trong quá trình hoạt động, hệ thống còn đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và các giải pháp công nghệ trong chăm sóc sức khỏe; nổi bật với tính năng nhắc uống thuốc, giúp người bệnh sử dụng thuốc đúng thời điểm, đúng liều lượng và đúng theo phác đồ điều trị.

Hiện Long Châu có mạng lưới hơn 2.600 nhà thuốc, hơn 200 trung tâm tiêm chủng đang phục vụ cho 33 triệu khách hàng, tương đương ⅓ dân số Việt Nam. Hợp lực cùng đơn vị chuyên môn uy tín tiếp tục là bước đi chiến lược của doanh nghiệp này, hưởng ứng theo tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ.