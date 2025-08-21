Long Châu và OMRON hợp tác toàn diện, nâng chuẩn chăm sóc sức khỏe gia đình Việt

Bộ giải pháp bao gồm đa dạng thiết bị y tế chăm sóc sức khỏe tại nhà dành cho mọi thành viên, hỗ trợ tầm soát và phát hiện sớm các nguy cơ tim mạch, giảm thiểu rủi ro đột quỵ, qua đó nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo vệ sức khỏe bền vững cho cộng đồng Việt Nam.

Theo thống kê của Bộ Y tế, tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 200.000 người tử vong vì bệnh tim mạch, chiếm 33% ca tử vong. Các bệnh lý tim mạch chủ yếu có liên quan đến các yếu tố nguy cơ gây bệnh bao gồm tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, đái tháo đường…khoảng 80% ca tử vong sớm do bệnh tim và đột quỵ có thể phòng tránh được nếu được phát hiện sớm và can thiệp kịp thời. Chính vì vậy, việc tầm soát và theo dõi sức khỏe tại nhà bằng thiết bị y tế chính hãng, có độ chính xác cao được xem là một trong những giải pháp an toàn để bảo vệ sức khỏe, giảm thiểu rủi ro và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Việt Nam, bà Okada – Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành OMRON Healthcare Co., Ltd, cùng bà Kuriyama-san - Giám đốc Điều hành kiêm Tổng giám đốc cấp cao Khối chiến lược hoạch định sản phẩm, ông Masanori Matsubara – Giám đốc điều hành OMRON khu vực châu Á – Thái Bình Dương và ông Joe Huang – Tổng giám đốc OMRON Healthcare Việt Nam... đã có buổi làm việc với bà Nguyễn Bạch Điệp – Chủ tịch FPT Retail kiêm Tổng giám đốc Hệ thống nhà thuốc và tiêm chủng Long Châu.

Lễ ký kết hợp tác giữa Long Châu và OMRON nhằm mang đến giải pháp chăm sóc sức khỏe cho gia đình Việt

Với sứ mệnh "Vì một Việt Nam khỏe mạnh", Long Châu không ngừng nỗ lực để mở rộng khả năng phục vụ, đem đến cho người dân những giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện và đáng tin cậy. Long Châu hiện sở hữu hơn 2.222 nhà thuốc trải dài khắp cả nước cùng đội ngũ 20.000 dược sĩ vững chuyên môn đang tận tâm phục vụ hơn 33 triệu khách hàng, tương đương gần 1/3 dân số cả nước. Đây chính là nền tảng vững chắc để Long Châu không ngừng mở rộng khả năng chăm sóc sức khỏe toàn diện cho cộng đồng. Cùng với đó, OMRON – thương hiệu thiết bị y tế hàng đầu đến từ Nhật Bản – đã khẳng định vị thế toàn cầu trong lĩnh vực thiết bị theo dõi và chăm sóc sức khỏe tại nhà. Với hàng trăm triệu sản phẩm đã được tin dùng tại hơn 130 quốc gia, OMRON nổi bật ở những dòng máy đo huyết áp, máy xông khí dung, máy trị liệu giảm đau và các thiết bị theo dõi sức khỏe chính hãng, an toàn, chính xác.

Sự kiện nâng tầm hợp tác chiến lược giữa Long Châu và OMRON đánh dấu bước phát triển mới trong mối quan hệ đã được xây dựng từ trước, đồng thời mở rộng phạm vi phối hợp nhằm kiến tạo hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện. Tại đây, người dân có thể tiếp cận từ thuốc điều trị đến các thiết bị theo dõi và phòng ngừa bệnh tật ngay tại hệ thống nhà thuốc Long Châu. Đặc biệt, sự phối hợp giữa sản phẩm được sản xuất theo chuẩn quốc tế, được kiểm định chặt chẽ bởi các cơ quan y tế có thẩm quyền của OMRON và tư vấn chuyên môn từ đội ngũ dược sĩ Long Châu sẽ giúp khách hàng sử dụng thiết bị y tế đúng cách, an toàn và hiệu quả hơn.

Long Châu hợp tác cùng OMRON mang các thiết bị y tế hiện đại, chính hãng đến gần hơn với người Việt

Một trong những trọng tâm của hợp tác lần này là nâng cao nhận thức cộng đồng về việc sử dụng thiết bị y tế chính hãng. Thực tế cho thấy, việc sử dụng thiết bị y tế không rõ nguồn gốc tiềm ẩn nhiều nguy cơ: từ sai lệch chỉ số quan trọng, dẫn đến chẩn đoán sai, điều trị sai cho đến việc bỏ lỡ những dấu hiệu bệnh lý nghiêm trọng.

Đại diện OMRON, bà Okada – Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành OMRON Healthcare phát biểu: "OMRON luôn kiên định với sứ mệnh giúp mọi gia đình có thể tiếp cận giải pháp chăm sóc sức khỏe hiện đại ngay tại nhà. Chúng tôi tự hào mang đến các thiết bị y tế thế hệ mới, hỗ trợ người dân theo dõi sức khỏe hàng ngày và phát hiện sớm những nguy cơ tiềm ẩn, đặc biệt là các bệnh lý tim mạch – một trong những mối lo ngại lớn của cộng đồng hiện nay.

Với sự đồng hành của hệ thống 2.222 nhà thuốc Long Châu, chúng tôi tin tưởng công nghệ y tế tiên tiến của OMRON sẽ được đưa đến gần hơn với hàng triệu gia đình Việt Nam, giúp mỗi người chủ động chăm sóc sức khỏe cho bản thân và người thân. Đây cũng là minh chứng mục tiêu dài hạn của OMRON, hướng tới một cộng đồng Việt Nam khỏe mạnh, bền vững và hạnh phúc".

Long Châu cùng OMRON nâng tầm hợp tác chiến lược, hướng đến vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn

Bà Nguyễn Bạch Điệp, đại diện Hệ thống nhà thuốc và tiêm chủng Long Châu chia sẻ: "Chúng tôi luôn tin rằng mỗi gia đình đều xứng đáng được chăm sóc bằng những sản phẩm và dịch vụ an toàn nhất. Việc nâng tầm hợp tác chiến lược với OMRON là sự khẳng định cam kết của Long Châu trong việc mang đến những giải pháp chăm sóc sức khỏe hiện đại, chính xác và đáng tin cậy cho hàng triệu người dân Việt Nam. Qua đó, Long Châu tiếp tục kiên định với sứ mệnh 'Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn' – nơi khách hàng không chỉ tìm thấy thuốc và dịch vụ y tế an toàn, mà còn có thêm những giải pháp chăm sóc sức khỏe gia đình tin cậy ngay tại ngôi nhà của mình".

Long Châu hiện đã phân phối đầy đủ bộ thiết bị chăm sóc sức khỏe gia đình từ OMRON với những sản phẩm thiết yếu như: máy đo huyết áp OMRON HEM-7530T, giúp người dùng dễ dàng theo dõi huyết áp và cảnh báo nguy cơ đột quỵ ngay tại nhà với độ chính xác cao; máy xông khí dung OMRON cũng là lựa chọn quan trọng trong chăm sóc hô hấp, hỗ trợ kiểm soát hiệu quả các bệnh mạn tính như hen suyễn, viêm phế quản và đặc biệt hữu ích cho trẻ em cũng như người cao tuổi,... Qua đó, Long Châu tiếp tục khẳng định mục tiêu không chỉ dẫn đầu về thuốc mà còn tiên phong trong cung ứng thiết bị y tế chính hãng, mang đến giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện cho cộng đồng.

Sự hợp tác giữa Long Châu và OMRON không chỉ đơn thuần là mang thiết bị y tế chính hãng đến gần hơn với người tiêu dùng, mà còn hướng tới mục tiêu chung: giúp mỗi gia đình chủ động chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa rủi ro và xây dựng nền tảng sống khỏe mạnh, bền vững. Đây là bước đi dài hạn nhằm nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe ngay từ mỗi cá nhân, lan tỏa thành sức mạnh cộng đồng, góp phần vào một Việt Nam khỏe mạnh hơn.