Long Châu và V.Rohto tầm soát thị lực miễn phí - Vì sức khỏe đôi mắt Việt

Hoạt động này là bước đi tiếp nối của Long Châu trong hành trình mang y tế chất lượng đến gần hơn với người dân. Theo thống kê từ Bộ Y tế, Việt Nam hiện có khoảng 2 triệu người mù loà, 80% các nguyên nhân gây mù có thể phòng và chữa được. Các tật khúc xạ cũng đang ngày càng phổ biến trong thanh thiếu niên, với tỷ lệ mắc khoảng 15 đến 20% ở học sinh nông thôn và 30 đến 40% ở thành phố, ước tính gần 3 triệu em mắc tật khúc xạ cần chỉnh kính, trong đó có tới 2/3 bị cận thị. Thực trạng này cho thấy việc chủ động tầm soát và chăm sóc đôi mắt định kỳ là vô cùng cấp thiết, đặc biệt khi các bệnh lý mắt ngày càng trẻ hóa và âm thầm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. (*)

Thấu hiểu rằng đôi mắt khỏe mạnh không chỉ giúp ta nhìn thấy, mà còn mở ra những kết nối trọn vẹn với con người, lưu giữ khoảnh khắc, cảm xúc và vẻ đẹp của cuộc sống, Long Châu phối hợp cùng V.Rohto triển khai 20 điểm tầm soát sức khỏe thị lực trong suốt tháng 8 tại TP. Hồ Chí Minh. Hoạt động không chỉ mang đến cơ hội kiểm tra thị lực miễn phí, mà đội ngũ y tế chuyên môn còn tư vấn, hướng dẫn chăm sóc phù hợp, khơi gợi ý thức chăm sóc mắt từ sớm, từng bước xây dựng thói quen bảo vệ sức khỏe trong cộng đồng - nền tảng cho một cuộc sống chất lượng, vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn. Theo đó, các bác sĩ chuyên khoa trực tiếp kiểm tra bằng máy đo và thiết bị chuyên dụng, mang đến cho người dân cơ hội kiểm tra và được tư vấn chăm sóc mắt, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe cộng đồng từ sớm.

Đại diện V.Rohto Việt Nam chia sẻ: "Sự đồng hành của nhà thuốc Long Châu trong chương trình lần này là một bước kết nối rất ý nghĩa - không chỉ giúp chương trình tiếp cận rộng rãi hơn mà còn lan tỏa tinh thần chủ động chăm sóc mắt đến nhiều người dân tại khu vực đô thị. Chúng tôi rất trân trọng mối quan hệ hợp tác này và hy vọng sẽ tiếp tục được đồng hành cùng Long Châu trong nhiều hoạt động cộng đồng sắp tới, để cùng nhau mang đến những đôi mắt sáng khỏe và một tương lai nhìn rõ cho cộng đồng Việt. Chúng tôi tin rằng chăm sóc thị lực không chỉ là một hành động y tế, mà còn là cách để trao đi cơ hội để nhìn rõ hơn, sống chủ động hơn, làm việc hiệu quả hơn, và tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn hơn. Vì vậy, trong suốt hành trình 20 năm qua, V.Rohto luôn nỗ lực phối hợp cùng các đơn vị đối tác chuyên môn để mang các hoạt động chăm sóc mắt thiết thực cho cộng đồng, đặc biệt là những người chưa có điều kiện tiếp cận".

‘Dự án ‘Kiểm tra miễn phí nguy cơ các bệnh về mắt’ tại Long Châu là một phần trong chuỗi hoạt động chăm sóc mắt cộng đồng của V.Rohto và Quỹ 'Rạng ngời đôi mắt Việt'. Hành trình suốt 20 năm qua đã đi đến hơn 50 tỉnh thành**, mang lại hơn 890.000 ca khám và tư vấn thị lực miễn phí cho người dân trên khắp cả nước’, Đại diện V.Rohto Việt Nam nhấn mạnh.

Ngay từ những ngày đầu triển khai, chương trình đã thu hút đông đảo người dân đến tham gia. Tại các điểm tầm soát, bác sĩ chuyên khoa trực tiếp thăm khám bằng máy đo và thiết bị hiện đại, giúp kiểm tra thị lực nhanh chóng và chính xác.

Chương trình thêm trọn vẹn ý nghĩa khi tiếp cận tới nhiều nhóm đối tượng trong cộng đồng, để người dân có thêm cơ hội tầm soát và bảo vệ đôi mắt kịp thời. Với nhân viên văn phòng và sinh viên - người thường xuyên tiếp xúc với ánh sáng xanh, đây là dịp để phát hiện sớm dấu hiệu suy giảm thị lực. Người cao tuổi được hỗ trợ kiểm tra các nguy cơ như đục thủy tinh thể hay tổn thương giác mạc, trong khi trẻ em được khám và tư vấn cách bảo vệ mắt khi sử dụng thiết bị công nghệ, hình thành thói quen chăm sóc thị lực từ sớm.

Hai đơn vị kỳ vọng hoạt động chăm sóc thị lực sẽ tiếp tục được phát triển bền vững, để kiến tạo và lan tỏa nhiều giá trị tốt đẹp, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng.

