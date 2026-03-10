Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Long Đẹp Trai: Tôi quay 'cảnh nóng' đều báo cáo vợ
Video Giải trí

Long Đẹp Trai: Tôi quay 'cảnh nóng' đều báo cáo vợ

Minh Hy - Bảo Hạo
10/03/2026 21:09 GMT+7

Một trong những bí quyết 'giữ lửa' cho tổ ấm của Long Đẹp Trai là luôn để bà xã nắm rõ lịch trình công việc của mình. Nếu nhận kịch bản có cảnh nhạy cảm, nam diễn viên 7X chủ động chia sẻ với bạn đời.

Long Đẹp Trai chủ động chia sẻ lịch làm việc với vợ

Những năm gần đây, ngoài việc sản xuất tiểu phẩm hài trên YouTube, diễn viên Long Đẹp Trai còn được khán giả đón nhận qua những tác phẩm chiếu rạp như Vú em tập sự, Kiều, Lật mặt 8: Vòng tay nắng... Hiện tại, vai diễn chú Tư chất phác, thật thà trong phim điện ảnh Tài của anh cũng đang được khán giả yêu mến.

Long Đẹp Trai: Tôi quay 'cảnh nóng' đều báo cáo vợ - Ảnh 1.

Long Đẹp Trai gây ấn tượng với vai chú Tư trong phim điện ảnh Tài

Ảnh: FBNV

Mặc dù thuộc tuyến nhân vật phụ nhưng chú Tư lại là mắt xích khá quan trọng trong hành trình giải cứu mẹ của Tài. Với nét diễn chân chất, sinh động, Long Đẹp Trai mang đến cho người xem nhiều điều bất ngờ, đặc biệt là sự thật đằng sau cái tên Tư Lóng. 

Bên cạnh việc phát triển sự nghiệp, Long Đẹp Trai cũng dành thời gian vun vén cho tổ ấm của mình. Nam diễn viên 50 tuổi chủ động báo cáo lịch làm việc, chia sẻ nội dung kịch bản và cả những phân đoạn tình tứ với bạn diễn nữ để tạo niềm tin cho vợ.

Long Đẹp Trai tên thật là Vũ Văn Long, sinh năm 1976, tốt nghiệp Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Nam diễn viên từng giữ chức Giám đốc Sân khấu kịch Nụ cười mới. Tuy nhiên, sau khi nơi này đóng cửa vào 2018, anh tập trung sản xuất video hài trên YouTube, đóng phim... Đầu năm 2023, Long Đẹp Trai xác nhận ly hôn với diễn viên Phi Nga sau nhiều năm gắn bó. Hiện tại, nam diễn viên phim Tài đã tái hôn và có cuộc sống hạnh phúc bên người mới.

Long Đẹp Trai: Tôi quay cảnh nóng đều báo cáo vợ

