Long Nhật bác tin đồn 'hết thời', khoe chức giám đốc âm nhạc

Trên trang cá nhân, Long Nhật chia sẻ hình ảnh và quyết định bổ nhiệm từ Trung tâm Giọng ca vàng Việt Nam, xác nhận anh hiện đảm nhận hai vị trí quan trọng: Phó ban chỉ đạo kiêm Giám đốc âm nhạc của hai cuộc thi Giọng ca vàng bolero Việt Nam và Tình ca quê hương Việt Nam. Nam ca sĩ không giấu được sự phấn khởi khi thông báo tin vui, đồng thời gửi lời chúc mừng đến Top 30 thí sinh xuất sắc sẽ tranh tài trong vòng chung kết và chung kết xếp hạng diễn ra vào ngày 15 và 16.11.2025, dự kiến truyền hình trực tiếp trên kênh VTV9 tại TP.HCM.



Long Nhật đăng bài đính chính về bản thân trên trang cá nhân trước tin đồn thất thiệt Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Hiện tại, Long Nhật đang dành phần lớn thời gian cho công việc tại Trung tâm Giọng ca vàng Việt Nam. Không chỉ ngồi ghế giám khảo, anh còn đảm nhận vai trò Giám đốc âm nhạc, trở thành người trực tiếp định hướng phong cách, hỗ trợ chuyên môn và theo sát quá trình luyện tập của các thí sinh. Theo chia sẻ từ ê kíp, nhiều thí sinh có giọng hát chưa ổn định thường được anh dành thời gian hướng dẫn thêm sau giờ ghi hình. Thậm chí, có lúc anh phải tạm gác bữa ăn để kịp hỗ trợ từng thí sinh chỉnh sửa cách lấy hơi, xử lý ca khúc sao cho tròn trịa và cảm xúc hơn.



Song song với công việc chuyên môn, nam ca sĩ vẫn duy trì các hoạt động thiện nguyện, đặc biệt là những chương trình hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng bởi bão lũ. Khối lượng công việc dày đặc khiến lịch trình của anh gần như "quá tải", song nam ca sĩ cho biết vẫn cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ đúng tiến độ. Với anh, đó không chỉ là công việc, mà còn là niềm đam mê và trách nhiệm của một người nghệ sĩ đối với nghề.

Hiện nam ca sĩ 6X đang đảm nhận hai vị trí quan trọng: Phó ban chỉ đạo kiêm Giám đốc âm nhạc của hai cuộc thi Giọng ca vàng bolero Việt Nam và Tình ca quê hương Việt Nam Ảnh: NVCC

Trước những lời đồn không hay, Long Nhật thẳng thắn bày tỏ: "Tôi làm việc tới đâu cũng đều chia sẻ trên báo chí và mạng xã hội, nhưng thỉnh thoảng vẫn có người đồn tôi hết thời. Những tin đồn như vậy giờ tôi thấy bình thường, đôi khi không muốn đính chính nữa. Nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn phải lên tiếng để những người yêu mến tôi cảm thấy yên tâm. Tôi không đôi co, chỉ muốn fan biết rằng tôi vẫn đang ổn và sống tốt với nghề".

Vì sao Long Nhật bị đồn 'hết thời'?

Trước đó vài tháng, Long Nhật từng khiến khán giả bất ngờ khi thông báo tạm dừng mọi chức vụ liên quan đến Hội đồng giám khảo của hai cuộc thi nói trên. Quyết định này nhanh chóng làm dấy lên tin đồn nam ca sĩ bị "gạt ra ngoài cuộc chơi". Tuy nhiên, anh cho biết lý do thực sự xuất phát từ vấn đề sức khỏe. "Vừa kết thúc cuộc thi Giọng ca vàng bolero Việt Nam thì tôi lại tiếp tục tham gia Tình ca quê hương Việt Nam nên mệt quá. Hiện tại, con trai và ba tôi cũng đang ốm. Tôi từng hứa phải cân bằng giữa gia đình và công việc, nhưng thời gian qua tôi đã nghiêng quá nhiều về công việc", giọng ca Sông quê tâm sự. Bên cạnh đó, Long Nhật cũng gửi lời xin lỗi và bày tỏ mong muốn nhận được sự cảm thông từ khán giả vì sự gián đoạn này.

Gắn bó với cuộc thi, Long Nhật đã có hơn 5 năm đồng hành cùng cuộc thi Giọng ca vàng bolero Việt Nam và được xem là một trong những giám khảo tâm huyết của chương trình. Trong suốt quá trình tham gia, anh góp phần nâng tầm uy tín cho cuộc thi khi mời được nhiều danh ca nổi tiếng ngồi ghế nóng, trong đó có Hương Lan.

Long Nhật có tên đầy đủ là Đinh Long Nhật, sinh năm 1967 tại Quảng Trị và lớn lên ở Huế trong gia đình có truyền thống văn chương. Nam ca sĩ 6X nổi tiếng nhờ theo đuổi dòng nhạc trữ tình quê hương. Những bài hát gắn liền với tên tuổi của anh có thể kể đến như Mấy nhịp cầu tre, Tình Huế, Ở hai đầu nỗi nhớ, Gió về miền xuôi... Những năm gần đây, Long Nhật còn tham gia đóng phim và làm giám khảo cho nhiều cuộc thi âm nhạc.