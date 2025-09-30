Long Nón Lá tiết lộ điều đặc biệt về Minh Tú khi gặp biến cố sức khỏe

Trong tập mở màn của chương trình truyền hình thực tế về giới underground vừa lên sóng trên MYTV, rapper Long Nón Lá đã có những chia sẻ xúc động về biến cố lớn trong cuộc đời. Anh lần đầu tiết lộ quãng thời gian phát hiện mắc ung thư, đúng lúc mẹ cũng đang điều trị bệnh nhưng phải gác lại để chăm sóc cho con trai. "Nếu nói không hụt hẫng thì là tôi đang nói xạo", nam rapper nghẹn ngào nhớ lại.

Điều đặc biệt về Minh Tú đối với Long Nón Lá

Long Nón Lá cảm thấy may mắn khi đối diện với biến cố sức khỏe vẫn luôn nhận được nhiều tình cảm từ mọi người xung quanh Ảnh: NVCC

Long Nón Lá cho biết, anh cảm thấy may mắn khi dù đối diện với biến cố bệnh tật vẫn nhận được nhiều tình cảm đặc biệt từ những người thân thiết. Ngoài sự động viên của huấn luyện viên Thái VG, song song đó nam rapper xúc động nhắc đến siêu mẫu Minh Tú. Chân dài 9X không chỉ đến bệnh viện thăm hỏi mà còn lặng lẽ để lại khoản hỗ trợ trong giỏ trái cây, dù anh đã từ chối trước đó. Số tiền chục triệu đồng không chỉ giúp anh trang trải chi phí thuốc men mà còn trở thành nguồn động viên tinh thần vô giá trong giai đoạn khó khăn nhất.

Trước khi trải lòng về biến cố sức khỏe của mình, Long Nón Lá đã mang đến nhiều tiếng cười khi xuất hiện trong chương trình. Anh dí dỏm ví chiếc limousine sang trọng như chuyến xe về miền Tây và hài hước đề nghị mở nhạc bolero để "hợp cảnh". Nam rapper cũng gây ấn tượng khi thể hiện ca khúc Hành lang cũ, bản hit làm nên tên tuổi của anh, được sáng tác chỉ sau một đêm thất tình. Ít ai biết ca khúc này ban đầu có tên Hạ nhớ nhưng nhờ gợi ý của Trấn Thành và Trường Giang, tên gọi Hành lang cũ mới ra đời và trở thành dấu mốc thăng hoa trong sự nghiệp của Long Nón Lá.

Trong cuộc trò chuyện, Long Nón Lá còn lần đầu chia sẻ về cơ duyên hợp tác với producer đình đám Masew. Anh từng nghĩ đó là "trò lừa đảo", bởi khó tin một tên tuổi lớn lại chủ động liên hệ làm việc cùng mà khi ấy bản thân anh cũng chưa thật sự được nhiều người biết đến. Chỉ đến khi nhận được nhiều tin nhắn, anh mới gửi sản phẩm và kể từ đó, sự nghiệp của anh rẽ sang hướng mới. "Đến hiện tại, tôi vẫn mang ơn anh Masew rất nhiều. Nếu không có anh, có lẽ tôi đã không đi xa được đến ngày hôm nay", nam rapper bộc bạch. Một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của Long Nón Lá là hành trình tại Rap Việt mùa 3, khi anh về đội huấn luyện viên Thái VG. Dù gặp trở ngại về ngôn ngữ, nam rapper vẫn nỗ lực không ngừng và khẳng định sự trưởng thành qua từng phần trình diễn trên sân khấu.

Long Nón Lá tên thật là Lê Hoàng Long, sinh năm 2000, quê Bạc Liêu. Anh được khán giả yêu mến bởi sự chân chất khi tham gia chương trình Thách thức danh hài. Sau đó, "hiện tượng mạng" tiếp tục thử sức ở Rap Việt mùa 3 và được đánh giá cao. Dù cuộc sống không thay đổi quá nhiều nhưng sau cuộc thi, Long Nón Lá có nhiều công việc hơn và nam rapper cũng tự tin bản thân có thể làm được nhiều thứ. Hồi tháng 4.2024, thông tin Long Nón Lá bị ung thư được chia sẻ khiến nhiều người bất ngờ. Anh kể khi thấy mệt trong người đã quyết định đi khám tổng quát và phát hiện ra bệnh, may mắn là giai đoạn đầu. "Bác sĩ nói là những hạch ác tính ở trong bụng, buộc phải hóa trị làm cho teo lại và mổ lấy ra". Thời điểm chia sẻ thông tin này, rapper 24 tuổi đã trải qua 2 đợt hóa trị dẫn đến việc bị rụng tóc, rụng chân mày.



