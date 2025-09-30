Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Long Nón Lá tiết lộ điều đặc biệt về Minh Tú khi gặp biến cố sức khỏe

Hải Duy
Hải Duy
30/09/2025 07:32 GMT+7

Từng gây chú ý tại 'Thách thức danh hài' và 'Rap Việt' mùa 3, sau đó Long Nón Lá bất ngờ gặp biến cố sức khỏe. Trong chương trình truyền hình thực tế về giới underground, nam rapper có dịp trải lòng về thời gian chiến đấu với bệnh tật của mình.

Trong tập mở màn của chương trình truyền hình thực tế về giới underground vừa lên sóng trên MYTV, rapper Long Nón Lá đã có những chia sẻ xúc động về biến cố lớn trong cuộc đời. Anh lần đầu tiết lộ quãng thời gian phát hiện mắc ung thư, đúng lúc mẹ cũng đang điều trị bệnh nhưng phải gác lại để chăm sóc cho con trai. "Nếu nói không hụt hẫng thì là tôi đang nói xạo", nam rapper nghẹn ngào nhớ lại.

Điều đặc biệt về Minh Tú đối với Long Nón Lá

Long Nón Lá tiết lộ điều đặc biệt về Minh Tú khi gặp biến cố sức khỏe - Ảnh 1.

Long Nón Lá cảm thấy may mắn khi đối diện với biến cố sức khỏe vẫn luôn nhận được nhiều tình cảm từ mọi người xung quanh

Ảnh: NVCC

Long Nón Lá cho biết, anh cảm thấy may mắn khi dù đối diện với biến cố bệnh tật vẫn nhận được nhiều tình cảm đặc biệt từ những người thân thiết. Ngoài sự động viên của huấn luyện viên Thái VG, song song đó nam rapper xúc động nhắc đến siêu mẫu Minh Tú. Chân dài 9X không chỉ đến bệnh viện thăm hỏi mà còn lặng lẽ để lại khoản hỗ trợ trong giỏ trái cây, dù anh đã từ chối trước đó. Số tiền chục triệu đồng không chỉ giúp anh trang trải chi phí thuốc men mà còn trở thành nguồn động viên tinh thần vô giá trong giai đoạn khó khăn nhất.

Trước khi trải lòng về biến cố sức khỏe của mình, Long Nón Lá đã mang đến nhiều tiếng cười khi xuất hiện trong chương trình. Anh dí dỏm ví chiếc limousine sang trọng như chuyến xe về miền Tây và hài hước đề nghị mở nhạc bolero để "hợp cảnh". Nam rapper cũng gây ấn tượng khi thể hiện ca khúc Hành lang cũ, bản hit làm nên tên tuổi của anh, được sáng tác chỉ sau một đêm thất tình. Ít ai biết ca khúc này ban đầu có tên Hạ nhớ nhưng nhờ gợi ý của Trấn ThànhTrường Giang, tên gọi Hành lang cũ mới ra đời và trở thành dấu mốc thăng hoa trong sự nghiệp của Long Nón Lá.

Trong cuộc trò chuyện, Long Nón Lá còn lần đầu chia sẻ về cơ duyên hợp tác với producer đình đám Masew. Anh từng nghĩ đó là "trò lừa đảo", bởi khó tin một tên tuổi lớn lại chủ động liên hệ làm việc cùng mà khi ấy bản thân anh cũng chưa thật sự được nhiều người biết đến. Chỉ đến khi nhận được nhiều tin nhắn, anh mới gửi sản phẩm và kể từ đó, sự nghiệp của anh rẽ sang hướng mới. "Đến hiện tại, tôi vẫn mang ơn anh Masew rất nhiều. Nếu không có anh, có lẽ tôi đã không đi xa được đến ngày hôm nay", nam rapper bộc bạch. Một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của Long Nón Lá là hành trình tại Rap Việt mùa 3, khi anh về đội huấn luyện viên Thái VG. Dù gặp trở ngại về ngôn ngữ, nam rapper vẫn nỗ lực không ngừng và khẳng định sự trưởng thành qua từng phần trình diễn trên sân khấu.

Long Nón Lá tên thật là Lê Hoàng Long, sinh năm 2000, quê Bạc Liêu. Anh được khán giả yêu mến bởi sự chân chất khi tham gia chương trình Thách thức danh hài. Sau đó, "hiện tượng mạng" tiếp tục thử sức ở Rap Việt mùa 3 và được đánh giá cao. Dù cuộc sống không thay đổi quá nhiều nhưng sau cuộc thi, Long Nón Lá có nhiều công việc hơn và nam rapper cũng tự tin bản thân có thể làm được nhiều thứ.

Hồi tháng 4.2024, thông tin Long Nón Lá bị ung thư được chia sẻ khiến nhiều người bất ngờ. Anh kể khi thấy mệt trong người đã quyết định đi khám tổng quát và phát hiện ra bệnh, may mắn là giai đoạn đầu. "Bác sĩ nói là những hạch ác tính ở trong bụng, buộc phải hóa trị làm cho teo lại và mổ lấy ra". Thời điểm chia sẻ thông tin này, rapper 24 tuổi đã trải qua 2 đợt hóa trị dẫn đến việc bị rụng tóc, rụng chân mày.


Tin liên quan

Hiện tượng 'Thách thức danh hài' Long Nón Lá giờ ra sao?

Hiện tượng 'Thách thức danh hài' Long Nón Lá giờ ra sao?

Sau khi được chú ý ở 'Thách thức danh hài', Long Nón Lá tập trung phát triển sự nghiệp riêng. Anh khẳng định muốn khán giả nhớ đến qua âm nhạc thay vì tấu hài.

Khám phá thêm chủ đề

Long Nón Lá Rapper Minh Tú rapper long nón lá
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận