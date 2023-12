'Look Again - Hãy nhìn lại': Tiếng nói của người trẻ thông qua sân khấu diễn đàn

Dự án Look Again có sự tham gia của các bạn trẻ đến từ 3 miền Bắc, Trung, Nam, nói lên quan điểm của các người trẻ về các vấn đề nóng trong cộng đồng của mình như bạo lực học đường, bình đẳng giới… BTC

Trao quyền chủ động cho người trẻ

Dự án Look Again - Hãy nhìn lại được Life Art Việt Nam và Pan Interculture Arts phối hợp thực hiện nhằm trao quyền cho những người trẻ tuổi thông qua sức mạnh của nghệ thuật và sân khấu. Dự án thuộc khuôn khổ chương trình UK/Viet Nam Season do Hội đồng Anh thực hiện nhằm tôn vinh nền văn hóa của Vương quốc Anh và Việt Nam trong năm 2023 thông qua lĩnh vực ngôn ngữ Anh, giáo dục, văn hóa và nghệ thuật.

Theo chia sẻ của ban tổ chức, Look Again mời các giáo viên, chuyên gia điều phối và lãnh đạo các nhóm cộng đồng đến từ cả 3 miền Bắc, Trung, Nam tại Việt Nam tham gia hội thảo đào tạo sáng tạo tại Hà Nội, tập trung vào phương pháp sân khấu diễn đàn. Đây là một trong những cách tiếp cận mới mẻ, tái hiện những vấn đề đang được quan tâm và cho phép khán giả tham gia thay đổi diễn biến của vở kịch, biến nghịch cảnh thành cơ hội.

Ngày 25, 26.11, tại Nhà hát lớn Hà Nội, một hội diễn nhỏ về sân khấu diễn đàn đã được diễn ra. Đây được coi là điểm dừng để tổng kết và chia sẻ những bài học kinh nghiệm của chương trình. Hội diễn đã thu hút rất nhiều bạn trẻ tham gia, đây là một tín hiệu đáng mừng. Ban tổ chức kỳ vọng sân khấu diễn đàn sẽ tiếp tục mang đến những giá trị lớn hơn trong thời gian tới.

Ông John Martin, Giám đốc nghệ thuật Pan Intercultural Arts, chia sẻ với Thanh Niên: "Life Art có nhiều kinh nghiệm trong việc sử dụng sân khấu diễn đàn tương tác tại Việt Nam, trong khi đó chúng tôi lại có kinh nghiệm triển khai tại nhiều quốc gia trên thế giới và khởi xướng các dự án mới. Điều này giúp chúng tôi hỗ trợ nhau để tạo nên một dự án thành công. Ở dự án này, chúng tôi không chỉ tập trung vào việc chỉ đạo mọi người trong một vở kịch, mà còn là đào tạo và khuyến khích họ chia sẻ kiến thức ra bên ngoài. Hơn nữa, chúng tôi khuyến khích thanh thiếu niên tạo ra các tác phẩm phản ánh mục tiêu cá nhân của họ".

Các bạn trẻ hào hứng tham gia các buổi thảo luận BTC

Ông John Martin cũng chia sẻ thêm: "Trong 2 ngày diễn ra tại Nhà hát Lớn, chương trình đã thu hút khoảng 180 người xem, đa phần là thanh niên. Họ theo dõi các vở kịch về những vấn đề xã hội quan trọng như trầm cảm, bắt nạt, lạm dụng tình dục và các vấn đề liên quan đến bình đẳng giới. Từ đây, chúng tôi tạo cơ hội để họ đưa ra gợi ý về cách câu chuyện được xây dựng cũng như những hành động nên tránh để giải quyết vấn đề. Tôi đã chứng kiến các bạn trẻ Việt Nam xếp hàng tại Nhà hát Lớn để được lên sân khấu chia sẻ ý kiến của mình. Vì vậy, mục tiêu của chúng tôi là khuyến khích thanh niên tham gia vào cuộc tranh luận, một cuộc thảo luận không chỉ là học thuật mà còn là cuộc thảo luận có chiều sâu. Họ có thể thực sự đóng vai và trình diễn ý tưởng, góc nhìn của mình về xoay chuyển diễn biến vở kịch. Các vở kịch được thiết kế có cấu trúc chặt chẽ. Sân khấu diễn đàn sẽ cho phép mọi người lên sân khấu, đảm nhận vai diễn của nhân vật và thể hiện góc nhìn cá nhân, đưa ra hướng giải quyết cho từng tình huống. Mục tiêu của chúng tôi là khuyến khích thanh niên vận dụng tư duy sáng tạo và trí tưởng tượng để cùng nhau phân tích, tìm ra cách tiếp cận cho nhiều vấn đề".

Mong các vấn đề nêu ra trên sân khấu sẽ đi vào đời sống

Theo bà Thư Đặng, Giám đốc Life Art Vietnam, cộng đồng giáo viên mà Life Art sáng lập hiện có gần 27.000 thành viên trên cả nước, do đó không khó để dự án Look Again có thể được giáo viên cả 3 miền Bắc, Trung, Nam biết tới. Bà bày tỏ hy vọng sân khấu diễn đàn sẽ mang một làn gió mới vào chương trình hoạt động trải nghiệm và sinh hoạt giá trị của những ngôi trường, từ đó khuyến khích học sinh tham gia giải quyết các vấn đề xã hội trong cộng đồng của mình một cách chủ động và xây dựng.

"Tôi cũng muốn thấy những can thiệp và giải pháp thay thế mà các em học sinh, các thầy cô giáo và cha mẹ nêu ra trên sân khấu sẽ đi vào đời sống thật, góp phần hình thành hiện thực mới tốt đẹp hơn cho tất cả chúng ta. Điều này có thể hơi mơ mộng, nhưng tôi nghĩ nó đáng để hy vọng", bà chia sẻ thêm.

Ông John Martin - Giám đốc nghệ thuật Pan Intercultural Arts và bà Thư Đặng - Giám đốc Life Art Vietnam BTC

Chia sẻ về dự án Look Again, bà Donna McGowan - Giám đốc Hội đồng Anh tại Việt Nam cho biết: "Cả Life Art Việt Nam và Pan Intercultural Arts đều là những tổ chức có uy tín cao với nhiều thành tựu trong việc ứng dụng nghệ thuật và sân khấu để trao quyền cho tất cả mọi người, bất kể họ là ai. Cả Thư và John đều đã làm việc với chúng tôi trong các dự án sân khấu diễn đàn mang tính cộng đồng trước đây với nhiều dấu ấn thành công. Vì vậy, chúng tôi rất vui mừng khi Look Again trở thành một dự án mới thuộc chương trình UK/Viet Nam Season. Dự án là sự kết hợp giữa kỹ năng và chuyên môn của hai tổ chức để mang đến những giá trị rõ nét của sân khấu diễn đàn đối với giáo dục. Nó giống như công cụ trao quyền cho giới trẻ, từ đó họ có thể đối diện với những bất công và cải thiện phúc lợi cá nhân".

"Dự án đã nhận được sự tham gia tích cực từ trường học, giáo viên, lãnh đạo thanh niên cũng như từ chính những người trẻ. Bản thân tôi đã chứng kiến những tác động tích cực đối với giới trẻ trong hội diễn nhỏ vừa qua. Sân khấu thực sự làm thay đổi cuộc sống theo những chiều hướng tốt đẹp hơn. Đặc biệt, với sự quan tâm lớn từ rất nhiều nhà giáo dục, chúng tôi rất mong điều này sẽ được đưa vào trường học để mang đến nhiều lợi ích cho người trẻ, các nhà giáo dục và cộng đồng rộng lớn hơn", bà Donna McGowan nói thêm.