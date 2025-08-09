Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ

Lớp dạy ngoại ngữ miễn phí, ai cũng theo học được

Thanh Nhi
Thanh Nhi
09/08/2025 09:14 GMT+7

Có một lớp học đặc biệt tổ chức dạy ngoại ngữ miễn phí dành cho mọi lứa tuổi. Ngoài ra, lớp còn dạy kỹ năng dẫn chương trình nhằm giúp học viên rèn luyện khả năng giao tiếp và thuyết trình trước đám đông.

Lớp học đặc biệt do Câu lạc bộ "Tâm Tự Tại" tổ chức tại địa chỉ 1110 - A17 đường Phạm Văn Đồng, P.Thủ Đức, TP.HCM (trước đây là P.Linh Đông, TP.Thủ Đức, TP.HCM), chính thức khai giảng từ cuối tháng 6 vừa qua. Các khóa học đa dạng gồm tiếng Anh giao tiếp cho trẻ em, tiếng Anh và tiếng Trung cho người lớn.

Lớp dạy ngoại ngữ miễn phí, ai cũng theo học được - Ảnh 1.

Lớp ngoại ngữ của CLB Tâm Tự Tại

ẢNH: THANH NHI

Sư thầy Thích Bổn Thanh (38 tuổi), người thành lập CLB Tâm Tự Tại, đồng thời tổ chức và điều hành lớp học miễn phí, chia sẻ: "Tôi mở các lớp học miễn phí với tâm niệm ai cũng có thể được học và tiếp cận kiến thức, nhất là những bạn không có điều kiện đi học ở các trung tâm".

Là một trong những giáo viên tham gia giảng dạy lớp học tiếng Anh cho trẻ em, Tạ Thị Quỳnh Hương (35 tuổi) chuẩn bị theo học chương trình tiến sĩ ngành quản lý giáo dục tại Trường ĐH Edgewood (Mỹ), chia sẻ: "Mình mong muốn có thể tạo ra một môi trường học không chỉ dạy về ngôn ngữ mà còn rèn luyện sự lễ phép, tự lập và biết quan tâm người khác cho các em. Với mình, mỗi đứa trẻ đều là một hạt mầm mang tính cách và món quà riêng. Quan trọng là cá nhân hóa cách dạy để mỗi bé đều có cơ hội phát triển theo cách riêng".

Từng bị mất gốc tiếng Anh và hiện tại đang theo học lớp tiếng Anh của cô Quỳnh Hương, em Nguyễn Trần Thanh Tâm (13 tuổi), ngụ tại P.Hiệp Bình, TP.HCM (trước đây là P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức, TP.HCM), cho biết: "Em học ở đây được khoảng 1 tháng. Cô dạy rất dễ thương, mấy chỗ ngữ pháp hay từ vựng nào em không hiểu thì cô đến chỉ từng cái một, cô rất tận tình".

Bà Nguyễn Thị Thanh Khoa (50 tuổi, ngụ tại P.Thủ Đức), một trong những phụ huynh có con tham gia lớp học tiếng Anh, cho biết: "Tôi cho con học ở đây và thấy bé có cải thiện rõ rệt về tiếng Anh. Bé không còn sợ môn này nữa mà thay vào đó là rất thích. Bé kể lên lớp không những được cô dạy mà còn lồng ghép chơi trò chơi, nên nhớ từ rất nhanh. Nhờ vậy mà bé tiếp thu tốt hơn và cảm thấy môn tiếng Anh không còn đáng sợ nữa".

Là cộng tác viên hỗ trợ tại CLB Tâm Tự Tại, Ngô Hoàng Ngọc Linh, sinh viên ngành quan hệ công chúng Trường ĐH Văn Lang, chia sẻ: "Mình đến đây để hỗ trợ các thầy mở lớp học miễn phí và rất vui khi được góp sức vào hoạt động ý nghĩa này. Dù cơ sở vật chất còn hạn chế, nhưng lớp học vẫn cố gắng cung cấp đầy đủ trang thiết bị cần thiết như máy tính bảng, điện thoại… để hỗ trợ giảng dạy kết hợp giữa truyền thống và công nghệ. Mình thật sự cảm nhận được tâm huyết của các thầy trong mong muốn mang tri thức đến với mọi người, không phân biệt độ tuổi hay nghề nghiệp".


Tin liên quan

Chàng sinh viên khuyết tật mang tiếng Anh đến trẻ em vùng khó

Chàng sinh viên khuyết tật mang tiếng Anh đến trẻ em vùng khó

Dù mang khuyết tật bẩm sinh, Chương Đình Phúc, sinh viên năm 3 ngành sư phạm tiếng Anh, Trường ĐH Tây Nguyên, vẫn không ngừng vươn lên học tập, hoạt động xã hội và nuôi ước mơ mang tiếng Anh miễn phí đến trẻ em vùng khó.

Lớp học tiếng Anh miễn phí và 102 đội hỗ trợ người dân

Khởi nghiệp với vỏ sò, cô giáo tiếng Anh thu nhập 45 - 60 triệu đồng/tháng

Khám phá thêm chủ đề

dạy ngoại ngữ Câu lạc bộ " Tâm Tự Tại TRƯỜNG ĐH VĂN LANG Trường ĐH Edgewood tiếng Anh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận