Lớp dạy ngoại ngữ miễn phí, ai cũng theo học được

Lớp học đặc biệt do Câu lạc bộ "Tâm Tự Tại" tổ chức tại địa chỉ 1110 - A17 đường Phạm Văn Đồng, P.Thủ Đức, TP.HCM (trước đây là P.Linh Đông, TP.Thủ Đức, TP.HCM), chính thức khai giảng từ cuối tháng 6 vừa qua. Các khóa học đa dạng gồm tiếng Anh giao tiếp cho trẻ em, tiếng Anh và tiếng Trung cho người lớn.

Lớp ngoại ngữ của CLB Tâm Tự Tại ẢNH: THANH NHI

Sư thầy Thích Bổn Thanh (38 tuổi), người thành lập CLB Tâm Tự Tại, đồng thời tổ chức và điều hành lớp học miễn phí, chia sẻ: "Tôi mở các lớp học miễn phí với tâm niệm ai cũng có thể được học và tiếp cận kiến thức, nhất là những bạn không có điều kiện đi học ở các trung tâm".

Là một trong những giáo viên tham gia giảng dạy lớp học tiếng Anh cho trẻ em, Tạ Thị Quỳnh Hương (35 tuổi) chuẩn bị theo học chương trình tiến sĩ ngành quản lý giáo dục tại Trường ĐH Edgewood (Mỹ), chia sẻ: "Mình mong muốn có thể tạo ra một môi trường học không chỉ dạy về ngôn ngữ mà còn rèn luyện sự lễ phép, tự lập và biết quan tâm người khác cho các em. Với mình, mỗi đứa trẻ đều là một hạt mầm mang tính cách và món quà riêng. Quan trọng là cá nhân hóa cách dạy để mỗi bé đều có cơ hội phát triển theo cách riêng".

Từng bị mất gốc tiếng Anh và hiện tại đang theo học lớp tiếng Anh của cô Quỳnh Hương, em Nguyễn Trần Thanh Tâm (13 tuổi), ngụ tại P.Hiệp Bình, TP.HCM (trước đây là P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức, TP.HCM), cho biết: "Em học ở đây được khoảng 1 tháng. Cô dạy rất dễ thương, mấy chỗ ngữ pháp hay từ vựng nào em không hiểu thì cô đến chỉ từng cái một, cô rất tận tình".

Bà Nguyễn Thị Thanh Khoa (50 tuổi, ngụ tại P.Thủ Đức), một trong những phụ huynh có con tham gia lớp học tiếng Anh, cho biết: "Tôi cho con học ở đây và thấy bé có cải thiện rõ rệt về tiếng Anh. Bé không còn sợ môn này nữa mà thay vào đó là rất thích. Bé kể lên lớp không những được cô dạy mà còn lồng ghép chơi trò chơi, nên nhớ từ rất nhanh. Nhờ vậy mà bé tiếp thu tốt hơn và cảm thấy môn tiếng Anh không còn đáng sợ nữa".

Là cộng tác viên hỗ trợ tại CLB Tâm Tự Tại, Ngô Hoàng Ngọc Linh, sinh viên ngành quan hệ công chúng Trường ĐH Văn Lang, chia sẻ: "Mình đến đây để hỗ trợ các thầy mở lớp học miễn phí và rất vui khi được góp sức vào hoạt động ý nghĩa này. Dù cơ sở vật chất còn hạn chế, nhưng lớp học vẫn cố gắng cung cấp đầy đủ trang thiết bị cần thiết như máy tính bảng, điện thoại… để hỗ trợ giảng dạy kết hợp giữa truyền thống và công nghệ. Mình thật sự cảm nhận được tâm huyết của các thầy trong mong muốn mang tri thức đến với mọi người, không phân biệt độ tuổi hay nghề nghiệp".



