Theo VGC, vừa qua một tài khoản chuyên cung cấp tin tức rò rỉ đáng tin cậy Aggiornamenti Lumia đã chia sẻ trên Twitter rằng Lords of the Fallen đang nhắm đến thời điểm phát hành vào tháng 10. Theo đó, Lumia đã chia sẻ một đoạn tweet ngắn gọn với nội dung "Lords of the Fallen: ngày 13.10".

Lords of the Fallen có thể được ra mắt vào tháng 10 sắp tới VGC

Trước đây, Lumia là một tài khoản khai thác thông tin nội bộ có tiếng trong ngành, trang này thường xuyên báo cáo chính xác về danh sách trò chơi được bổ sung vào cửa hàng Xbox và Windows trước khi chúng được công khai.

Lords of the Fallen là phần khởi động lại của game nhập vai hành động giả tưởng cùng tên được phát hành vào năm 2014. Được phát triển với Unreal Engine 5, trò chơi mới sẽ đưa người chơi vào vai một trong những Dark Crusaders huyền thoại với sứ mệnh lật đổ một chúa quỷ có tên Adyr.

Tựa game tiếp theo sẽ lấy bối cảnh sau hơn 1.000 năm của các sự kiện từng diễn ra trong trò chơi ban đầu, tuy nhiên, thế giới của nó sẽ rộng gấp 5 lần, nhà phát hành CI Games cho biết khi tựa game này được công bố vào tháng 8 năm ngoái.

Lords of the Fallen cũng sẽ hỗ trợ chế độ co-op trực tuyến liền mạch cho hai người chơi, trò chơi dự kiến phát hành chính thức trong năm nay cho Xbox Series X/S, PS5 và PC.