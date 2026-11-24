Trở lại lần này, Tổng giám đốc L'Oréal Việt Nam Ahmed Wagih mang đến tin cực vui. Không phải là số thương hiệu tăng từ 14 vào thời điểm này năm ngoái đến 17 hiện tại và sắp lên 18 trước cuối năm nay. Cũng không phải chuyện Tập đoàn mở thêm các cửa hàng mới như thương hiệu Lancôme vừa khai trương tại Lotte Mall Tây Hồ (Hà Nội), hoặc Aesop, thương hiệu mỹ phẩm đến từ Úc, sẽ ra mắt tại Saigon Centre thuộc TP.HCM.

Tối hôm trước ngày phỏng vấn, L'Oréal Việt Nam lần đầu được công nhận là Top 1 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2026 theo bảng xếp hạng của Anphabe và được bình chọn là nơi làm việc hấp dẫn nhất ngành hàng tiêu dùng. Ông Wagih cho hay toàn bộ đội ngũ L'Oréal Việt Nam thực sự tự hào về giải thưởng này, "bởi đây là thành tựu tuyệt vời cho thấy công ty đang được nhìn nhận đúng với những giá trị mà chúng tôi theo đuổi".

Không có nỗi sợ AI tại L'Oréal Việt Nam

Vậy L'Oréal đang theo đuổi điều gì? "Sứ mệnh của L'Oréal là kiến tạo vẻ đẹp lay động thế giới. Để có thể thực sự lay động xã hội, chạm đến cảm xúc và trái tim của con người, chúng tôi cần tạo ra những giá trị thực sự tốt đẹp", ông Wagih cho biết. Cùng với sự trỗi dậy của AI, L'Oréal Việt Nam dưới sự dẫn dắt của ông Wagih đang xem công nghệ là cơ hội để tìm kiếm những hướng phát triển mới, khai mở các cơ hội kinh doanh, tạo ra những giá trị đẹp đẽ kế tiếp.

Trong lúc AI ngày càng phát triển, mà theo nhiều ý kiến có thể dẫn đến sự sa thải lao động hàng loạt, L'Oréal Việt Nam vẫn đang tiếp tục tuyển dụng và gia tăng số lượng nhân sự. Lý do hết sức đơn giản: công ty đang tăng trưởng, thêm nhiều thương hiệu mới được đưa vào thị trường Việt Nam và các cơ hội kinh doanh được mở rộng. "Khi doanh nghiệp tăng trưởng và danh mục thương hiệu tăng thêm, việc bổ sung nguồn nhân lực phù hợp để đáp ứng nhu cầu phát triển là điều hết sức tự nhiên", ông Wagih chỉ ra.

Theo số liệu thực tế của L'Oréal Việt Nam, thị trường làm đẹp Việt Nam hiện là nơi đạt tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Đây là thị trường tăng trưởng nhanh nhất trên phạm vi toàn cầu. Để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng tại đây, L'Oréal Việt Nam luôn rốt ráo đào tạo nâng cao kỹ năng về AI cho toàn bộ nhân viên. Kết quả là L'Oréal Việt Nam hiện nằm trong nhóm những thị trường có mức độ ứng dụng AI cao nhất khu vực SAPMENA, bao gồm Nam Á, Thái Bình Dương, Trung Đông và Bắc Phi.

Dùng AI làm "chìa khóa"

Tổng giám đốc Wagih cho rằng AI không được tạo ra để thay thế công việc của con người, mà để hỗ trợ và gia tăng năng lực của người lao động. Không những thế, ông dự đoán AI sẽ mở ra một cấp độ sáng tạo mới cho con người. Đó chính là điều L'Oréal đang hướng đến.

Tại L'Oréal Việt Nam, AI được sử dụng để tăng cường năng lực cho các quy trình và phương thức làm việc lâu nay, như đẩy mạnh tính kết nối giữa các bộ phận, xử lý thông tin hiệu quả hơn, phân tích khối lượng dữ liệu lớn trong thời gian ngắn và cải thiện công tác dự báo. Chẳng hạn, doanh nghiệp hiện quản lý hàng ngàn mã sản phẩm (SKU). Việc dự báo chính xác nhu cầu đối với từng sản phẩm là một bài toán không hề đơn giản. Nhờ có AI, các khâu có thể nâng cao đáng kể độ chính xác của các dự báo, giúp người tiêu dùng không bị thiếu hàng, trong khi các nhà máy giảm thiểu lãng phí, qua đó góp phần bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, AI được sử dụng để tăng cường năng lực kiểm duyệt cùng lúc hàng ngàn nội dung, từ video đến các hình thức truyền thông khác, nhằm tương tác và truyền tải thông điệp đến người tiêu dùng. "Giờ đây đã có AI hỗ trợ quá trình đánh giá, chúng tôi có thể hợp tác với nhiều nhà sáng tạo nội dung và nhiều cá nhân trong cộng đồng hơn", theo ông Wagih, từ đó tiếp sức cho các thương hiệu phát triển thêm mạnh mẽ, người dùng có được thông tin nhanh chóng, hữu ích. Cùng lúc, nhân viên có thêm thời gian dành cho các công việc mang lại giá trị gia tăng cao.

Ông Wagih còn đưa ra một ví dụ cho thấy AI đang mang đến tác động ở quy mô lớn: Hiện nay, AI đang hỗ trợ Tập đoàn khám phá những thành phần nguyên liệu mới. Thay vì phải mất nhiều năm như trước đây, hiện công tác nghiên cứu và phát hiện một thành phần nguyên liệu đã được rút ngắn đáng kể nhờ khả năng phân tích dữ liệu nhanh chóng của AI.

"Nếu phải đưa ra một thông điệp mới, tôi sẽ chọn: Ứng dụng AI để khai phá những cơ hội kinh doanh mới. Bởi suy cho cùng, điều quan trọng là tạo ra thêm nhiều cơ hội kinh doanh, chứ không chỉ giới hạn ở những cơ hội hiện có", ông Wagih cho biết. Ông cũng dẫn lại câu nói của nhà hóa học Eugène Schueller, người sáng lập Tập đoàn L'Oréal năm 1909: "Một doanh nghiệp không chỉ được tạo nên từ những bức tường và máy móc, mà trước hết là con người, con người và con người".

"Với chúng tôi, giải thưởng là minh chứng rõ nét cho thấy con người có ý nghĩa quan trọng như thế nào. Khi mọi người nhìn nhận L'Oréal theo cách đó, ít nhất chúng tôi đang nỗ lực đúng hướng", ông Wagih kết luận.