Lotte Doraemon Ball với thành phần Xylitol: Niềm vui cho bé, an tâm cho mẹ

Lotte Việt Nam ra mắt sản phẩm Lotte Xylitol Doraemon không đường, ngăn ngừa sâu răng

Để đáp ứng nhu cầu về sản phẩm bánh kẹo an toàn cho răng miệng của trẻ nhỏ, Lotte Việt Nam giới thiệu sản phẩm Lotte Xylitol Doraemon hương dâu 3g - phiên bản nâng cấp từ dòng kẹo gum hình trái banh quen thuộc.

Điểm nổi bật của sản phẩm là việc thay thế đường thông thường bằng thành phần Xylitol - chất tạo ngọt tự nhiên đã được chứng minh có tác dụng hỗ trợ ngăn ngừa sâu răng. Nhờ vậy, sản phẩm không chỉ mang đến vị ngọt dịu nhẹ, an toàn cho răng mà còn giúp phụ huynh an tâm hơn khi cho con sử dụng mỗi ngày.

Bao bì sản phẩm Lotte Xylitol Doraemon

Sản phẩm mới Lotte Xylitol Doraemon được phát triển với công thức Xylitol, giúp ngăn ngừa sâu răng và góp phần bảo vệ sức khỏe răng miệng cho trẻ nhỏ. Sản phẩm không gây ảnh hưởng đến men răng vì không có đường trong thành phần tạo ngọt.

Nhờ đó, phụ huynh có thể hoàn toàn yên tâm khi con sử dụng, trong khi các bé vẫn được tận hưởng trải nghiệm vui nhộn với từng tép gum cùng những mô hình Doraemon đáng yêu.

Xylitol giúp ngăn ngừa sâu răng là thành phần tạo ngọt chính trong sản phẩm Lotte Xylitol Doraemon

Lotte Xylitol Doraemon thiết kế hình ‘trái banh’ độc đáo, gây ấn tượng với bộ sưu tập ‘Series Thường nhật’ bên trong

Điểm nhấn của Lotte Xylitol Doraemon nằm ở thiết kế bao bì độc đáo. Mỗi tép gum được đặt trong một ‘trái banh’ Doraemon với nhiều biểu cảm ngộ nghĩnh, mang lại sự thích thú cho trẻ nhỏ.

Đặc biệt, bên trong mỗi ‘trái banh’ là một mô hình Doraemon mini tái hiện những hoạt động đời thường như đọc sách, nghe nhạc, ăn bánh rán, ngủ hay ca hát. Các mô hình này không chỉ tạo nên sự bất ngờ thú vị mà còn khuyến khích trẻ khám phá, mang lại trải nghiệm: vừa thưởng thức vị dâu thơm ngọt, vừa chơi vui và sưu tầm độc đáo.

Bên trong mỗi ‘trái banh’ là những mô hình Doraemon đáng yêu thuộc Series Thường nhật

Đặc biệt, trong mỗi trái banh còn có cơ hội ẩn chứa mô hình Mon Vàng phiên bản giới hạn, được làm từ nhựa và chỉ phát hành 1.000 mô hình trên toàn quốc. Điều này càng làm tăng tính hấp dẫn và giá trị sưu tầm cho sản phẩm.

Chương trình ‘Săn Mon Vàng - Quà ngập tràn’ với niềm vui và những trải nghiệm thú vị

Để tăng thêm niềm vui cho bé và trải nghiệm thú vị cho gia đình, Lotte Việt Nam triển khai chương trình khuyến mại ‘Săn Mon Vàng - Quà ngập tràn’. Thông tin của chương trình như sau:

Sản phẩm áp dụng: Lotte Xylitol Doraemon hương dâu 3g (thiết kế trái banh hình nhân vật Doraemon)

Lotte Xylitol Doraemon hương dâu 3g (thiết kế trái banh hình nhân vật Doraemon) Thời gian áp dụng: Từ ngày 25.08.2025 đến 24.11.2025

Từ ngày 25.08.2025 đến 24.11.2025 Phạm vi: Toàn quốc (trừ một vài khu vực đảo, quần đảo)

Toàn quốc (trừ một vài khu vực đảo, quần đảo) Khách hàng có thể mua sản phẩm tại: Các hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi và điểm bán lẻ như AEON, LOTTE Mart, GO!, Coopmart, Fujimart, Family Mart, Bách Hóa Xanh,...

Các hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi và điểm bán lẻ như AEON, LOTTE Mart, GO!, Coopmart, Fujimart, Family Mart, Bách Hóa Xanh,... Thông tin chi tiết: https://lottexylitol.sanmonvang.vn/

https://lottexylitol.sanmonvang.vn/ Lưu ý: Mon Vàng là mô hình được làm từ nhựa

Chương trình khuyến mãi độc đáo, vui nhộn ‘Săn Mon Vàng - Quà ngập tràn’ được Lotte Việt Nam triển khai cùng Lotte Xylitol Doraemon.

Phần thưởng giá trị dành cho người may mắn bao gồm: Bộ mô hình Doraemon đặc biệt màu vàng bằng nhựa - phiên bản sưu tầm độc nhất; kho bánh kẹo hấp dẫn từ Lotte Việt Nam như Lotte Chocolat, Koala’s March, Toppo và các sản phẩm kẹo gum Lotte Doraemon khác… Tổng giá trị khuyến mại lên đến hơn 278 triệu đồng.

Hình minh họa hộp quà trúng thưởng trong chương trình ‘Săn Mon Vàng - Quà ngập tràn’

Người chơi chỉ cần quét mã QR trên thẻ trúng thưởng và điền thông tin theo hướng dẫn trên microsite để xác nhận nhận quà. Lotte Việt Nam sẽ trực tiếp liên hệ và chuyển phần thưởng đến địa chỉ người trúng.

Chị Mai Linh (Hà Nội) chia sẻ: ‘Con tôi rất thích Lotte Xylitol Doraemon, mỗi lần mở ‘trái banh’ là một niềm vui nho nhỏ. Tôi hoàn toàn yên tâm vì sản phẩm có Xylitol, không lo sâu răng. Thêm nữa, chương trình sưu tầm Doraemon, săn Mon Vàng và nhận quà thật sự khiến bé háo hức, tạo được niềm vui riêng’.

Với Lotte Xylitol Doraemon, mỗi sản phẩm không chỉ mang đến hương vị ngọt ngào và niềm vui khám phá, mà còn đồng hành cùng phụ huynh trong việc bảo vệ sức khỏe răng miệng.

Hãy đến các hệ thống bán lẻ gần nhất và mua ngay Lotte Xylitol Doraemon để cùng bé sưu tầm mô hình Doraemon đáng yêu. Đồng thời tham gia săn Mon Vàng ngay để có cơ hội nhận nhiều phần quà hấp dẫn từ Lotte Việt Nam.