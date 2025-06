LOTTE Finance tăng vốn, khẳng định đầu tư lâu dài tại Việt Nam

Theo đó, vốn điều lệ của LOTTE Finance đã tăng hơn 726 tỉ đồng so với năm 2024, từ 4.186 tỉ đồng lên hơn 4.912 tỉ đồng do Công ty Lotte Card Co., Ltd (Hàn Quốc) sở hữu 100% vốn điều lệ.



LOTTE Finance tăng vốn đầu tư tại Việt Nam

Ảnh: CTV



Việc tăng vốn điều lệ là một trong những bước tiến quan trọng trong chiến lược kinh doanh của LOTTE Finance trong năm 2025. Qua đó giúp LOTTE Finance tiếp tục phát triển và mở rộng các dịch vụ tài chính tiêu dùng như: Cho vay tiêu dùng; Vay trả góp; Vay mua ô tô; Mua trước trả sau và phát hành thẻ tín dụng. Đồng thời LOTTE Finance cũng triển khai thêm nhiều dịch vụ tài chính cho các khách hàng là doanh nghiệp, hộ kinh doanh vừa và nhỏ nhằm đáp ứng đa dạng các nhu cầu vay vốn tại thị trường Việt Nam.

Đại diện LOTTE Finance cho biết: "Việc tiếp tục nâng cao số vốn điều lệ không chỉ là bước đi then chốt giúp LOTTE Finance củng cố nguồn lực tài chính vững mạnh, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các chiến lược phát triển dài hạn, đồng thời tiến hành tái cơ cấu và mở rộng quy mô kinh doanh một cách toàn diện".

Trong 6 tháng đầu năm 2025, LOTTE Finance đã đẩy mạnh mở rộng hợp tác với nhiều đối tác chiến lược như Woori Bank, Alliex và VNPT EPAY nhằm đa dạng hóa danh mục sản phẩm, dịch vụ tài chính và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Bên cạnh đó, công ty cũng triển khai hàng loạt chiến lược kinh doanh nổi bật, bao gồm mở rộng sản phẩm vay dành cho đối tượng công chức, viên chức nhà nước; phát triển các khoản vay có tài sản bảo đảm; đồng thời ra mắt sản phẩm "Lotte VietMerchant Credit" - gói vay thiết kế riêng cho các hộ kinh doanh vừa và nhỏ, với ưu đãi lãi suất cạnh tranh, thủ tục đơn giản.