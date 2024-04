LOTTE Finance và ZaloPay công bố hợp tác chiến lược

Theo đó, thỏa thuận giữa LOTTE Finance và ZaloPay, một trong những nền tảng cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến lớn nhất tại Việt Nam với hơn 14 triệu người dùng thường xuyên năm 2023, nhằm phát triển dịch vụ Tài Khoản Trả S au trên ứng dụng ZaloPay. Sự hợp tác này sẽ giúp người dùng thanh toán online một cách nhanh chóng với sự hỗ trợ tài chính từ LOTTE Finance và nền tảng công nghệ của ZaloPay. Đồng thời, dự án sẽ hướng tới mục tiêu chung là mở rộng phạm vi phát triển thanh toán không tiền mặt.

LOTTE Finance và ZaloPay vừa chính thức hợp tác với nhau

CTV

Buy Now Pay Later là một mô hình thanh toán đang rất được ưa chuộng trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Theo báo cáo từ Research and Markets, giá trị hàng hóa thông qua thanh toán BNPL có thể tăng đến 21 lần, đạt khoảng 10 tỉ USD vào năm 2028. Dịch vụ này cho phép người tiêu dùng mua hàng trước, sau đó mới cần trả lại khoản tiền đã chi tiêu trong một khoảng thời gian nhất định. Với tài khoản trả sau trên ZaloPay, từ bước đăng ký dịch vụ đến khi được cấp hạn mức tín dụng chỉ trong 1 phút, tất cả quá trình này đều được thực hiện tự động trên hệ thống mà không cần gặp mặt trực tiếp hay di chuyển đến các điểm giao dịch.

Mọi thông tin của khách hàng khi sử dụng Tài khoản trả sau sẽ được bảo mật tuyệt đối và không tiết lộ cho bên thứ ba, các giao dịch trên hệ thống sẽ được LOTTE Finance và ZaloPay sử dụng công nghệ mã hóa tân tiến. Do cách thức sử dụng đơn giản, áp dụng cả thanh toán online qua app và QR code nên Tài khoản trả sau sẽ đáp ứng đầy đủ các nhu cầu mua sắm, chi tiêu ngay lập tức của khách hàng mà không cần lo lắng về tài chính.

Ông Kong Sung Sik - Tổng giám đốc LOTTE Finance chia sẻ: "Lễ ký kết hợp tác chiến lược lần này là khởi đầu tốt đẹp giữa hai công ty, là sự kết hợp sức mạnh số giữa tài chính Hàn Quốc và ví điện tử của Việt Nam. Thông qua dịch vụ Tài khoản trả sau - BNPL của LOTTE Finance và ZaloPay, chúng tôi sẽ giúp cho người tiêu dùng nâng cao đời sống cũng như mang đến công cụ tài chính thuận tiện, thông minh, bảo mật và an toàn".