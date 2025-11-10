LOTTE MART : 17 năm nâng tầm trải nghiệm mua sắm và lan tỏa tiêu dùng xanh

Tiên phong đưa phong cách mua sắm hiện đại đến người tiêu dùng Việt

Ngày 18.12.2008, LOTTE MART Nam Sài Gòn chính thức mở cửa phục vụ những khách hàng đầu tiên tại quận 7, TP.HCM. Có vốn đầu tư 75 triệu USD, siêu thị được xây dựng trên diện tích 3,1 ha, gồm 3 tầng lầu, tổng diện tích sàn hơn 33.000 m², trong đó khu bán lẻ hiện đại chiếm gần 10.000 m², đã gây ấn tượng mạnh cho người tiêu dùng ở TP.HCM về một không gian mua sắm hiện đại và tiện nghi như ở các nước phát triển trong khu vực.

LOTTE MART đánh dấu hoạt động tại Việt Nam bằng việc khai trương LOTTE MART Nam Sài Gòn năm 2008

Sự xuất hiện của LOTTE MART Nam Sài Gòn cách đây 17 năm không chỉ đánh dấu bước khởi đầu của nhà bán lẻ hàng đầu Hàn Quốc tại Việt Nam, còn mở ra một mô hình siêu thị hiện đại kết hợp trải nghiệm mua sắm và giải trí còn khá mới mẻ với người tiêu dùng bấy giờ. Từ đó, LOTTE MART bắt đầu hành trình nâng tầm trải nghiệm mua sắm cho người Việt, góp phần thúc đẩy thị trường bán lẻ trong nước phát triển theo hướng hiện đại.

Suốt 17 năm qua, LOTTE MART không ngừng đổi mới, tiên phong tạo những xu hướng mua sắm hiện đại, cả ở kênh trực tiếp và trực tuyến, với mục tiêu mang lại trải nghiệm, giá trị tốt nhất cho khách hàng. Ở kênh mua sắm trực tiếp, LOTTE MART chuyển mình mạnh mẽ với mô hình siêu thị kiểu mẫu mới hiện đại, mở rộng thêm các khu vực hàng hóa, thực phẩm, đáp ứng đa dạng nhu cầu của người tiêu dùng địa phương, người nước ngoài và du khách.

LOTTE MART West Lake, LOTTE MART Ba Đình và LOTTE MART Phan Thiết áp dụng mô hình siêu thị kiểu mới

Không ngừng đổi mới, mang đến giá trị tốt cho khách hàng là động lực để LOTTE MART tiếp tục giữ vị thế là một trong những nhà bán lẻ tiên phong phát triển mô hình bán lẻ đa kênh tại thị trường Việt Nam. Năm 2018, nhà bán lẻ này đã ra mắt chợ trực tuyến đầu tiên, và liên tục đầu tư hoàn thiện hệ sinh thái chợ trực tuyến, mang đến trải nghiệm mua sắm trực tuyến đảm bảo hàng hóa tươi ngon như mua trực tiếp tại siêu thị cho khách hàng.

Tiên phong thúc đẩy xu hướng tiêu dùng xanh

Trong hành trình phát triển bền vững tại Việt Nam, LOTTE MART còn tích cực lan tỏa xu hướng tiêu dùng xanh, bền vững. Những chiến dịch truyền cảm hứng sống xanh, tiêu dùng xanh của LOTTE MART, như LOTTE Eco Green - “Tôi hành động, bạn cũng thế”, “Hành động nhỏ - Thay đổi lớn”, …đã từng “làm mưa, làm gió” trên mạng xã hội và vẫn tiếp tục tác động tích cực thay đổi hành vi mua sắm của người tiêu dùng hôm nay theo hướng “xanh” hơn.

Song song với nỗ lực thay đổi hành vi mua sắm của khách hàng, LOTTE MART từng bước hiện thực hóa cam kết là nhà bán lẻ xanh thông qua việc tiên phong trong chuyển đổi năng lượng xanh, sử dụng năng lượng sạch, ứng dụng các công nghệ mới nhất và giải pháp quản lý năng lượng thông minh để tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải.

LOTTE MART phối hợp với nhiều đối tác công nghệ để liên tục cải thiện môi trường thoải mái cho khách hàng và nhân viên

Mới đây, nhà bán lẻ vừa công bố đã hoàn tất lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời áp mái tại 8 trung tâm, giúp tiết kiệm khoảng 13,7 tỷ đồng/năm và giảm phát thải 3.041 tấn CO₂. Tiếp đó, LOTTE MART còn tiết lộ sẽ hoàn tất triển khai Hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin - BESS tại 7 siêu thị LOTTE MART vào Quý I/2026, ước tính giải pháp này sẽ giúp nhà bán lẻ tiết kiệm khoảng 4,3 tỷ đồng/năm khi vận hành.

Nỗ lực được minh chứng bằng “bộ sưu tập” giải thưởng danh giá

Suốt 17 năm đồng hành cùng thị trường Việt Nam, LOTTE MART kiên định theo đuổi chiến lược phát triển bền vững, gắn kết hoạt động kinh doanh với trách nhiệm cộng đồng và mục tiêu mang đến giá trị tốt nhất cho khách hàng. Chính hành trình bền bỉ ấy đã giúp thương hiệu xây dựng được uy tín vững chắc và vị thế hàng đầu trong ngành bán lẻ.

Những nỗ lực không ngừng nghỉ đó được ghi nhận qua “bộ sưu tập” giải thưởng danh giá mà LOTTE MART liên tiếp được vinh danh tại Việt Nam: Top 10 Doanh nghiệp Sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả Việt Nam 2024, Giải thưởng Rồng Vàng, Top 10 Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam, Thương hiệu Gia đình tin dùng, Đề cử hạng mục Truyền thông trách nhiệm cộng đồng, và nhiều năm liền góp mặt trong Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam. Đặc biệt, LOTTE MART còn được xướng tên tại các giải thưởng về phát triển bền vững, mới đây nhất là Top 10 Thương hiệu Mạnh Việt Nam - Tăng trưởng Xanh 2025.

Ông Shin Ju Back, Tổng Giám đốc LOTTE MART Việt Nam, nhận giải Top 10 Thương hiệu Mạnh - Tăng trưởng Xanh

Đại diện LOTTE MART Việt Nam chia sẻ: “Những giải thưởng và xếp hạng uy tín này không chỉ là minh chứng cho những nỗ lực của chúng tôi đã được ghi nhận, mà còn là nguồn động lực để LOTTE MART tiếp tục mang đến nhiều giá trị hơn cho khách hàng, đóng góp tích cực cho cộng đồng, đồng thời thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường bán lẻ và nền kinh tế Việt Nam.”

Hiện nay, thị trường bán lẻ Việt Nam đang phục hồi mạnh mẽ, trong đó bán lẻ hiện đại chiếm hơn 40% tổng doanh số và tiếp tục tăng trưởng nhanh, phản ánh xu hướng phát triển hạ tầng thương mại văn minh. Các chuyên gia dự báo giai đoạn 2025–2030, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ sẽ tăng hơn 12%, thuộc nhóm cao nhất khu vực. Trong bối cảnh thương mại trong nước được xem là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng bền vững, LOTTE MART cam kết không ngừng đổi mới, nâng cao trải nghiệm khách hàng, kích cầu tiêu dùng và đồng hành cùng sự phát triển của ngành bán lẻ Việt Nam trong hành trình mới phía trước./.