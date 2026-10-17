LOTTE MART: 18 năm đồng hành cùng người tiêu dùng và ngành bán lẻ Việt Nam

Thúc đẩy hiện đại hóa thị trường bán lẻ Việt Nam

LOTTE MART Việt Nam, thành viên của Tập đoàn LOTTE (Hàn Quốc), chính thức gia nhập thị trường từ năm 2008 với mô hình trung tâm thương mại kết hợp siêu thị bán lẻ hiện đại. Đây cũng là giai đoạn thị trường bán lẻ Việt Nam bước vào quá trình chuyển mình mạnh mẽ, khi các mô hình mua sắm hiện đại bắt đầu xuất hiện và dần thay đổi thói quen tiêu dùng của người dân ở các đô thị lớn.

Trong hành trình dài 18 năm qua, LOTTE MART đã đồng hành cùng sự phát triển nhanh chóng của thị trường, từ những giai đoạn đầu hình thành hệ thống bán lẻ hiện đại đến giai đoạn tăng trưởng mạnh về quy mô và chất lượng. Năm 2025, quy mô thị trường bán lẻ hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam đạt khoảng 269 tỉ USD, trong đó bán lẻ hàng hóa chiếm khoảng 205 tỉ USD. Với tốc độ tăng trưởng được dự báo duy trì ở mức 10 - 12% mỗi năm, thị trường có thể đạt khoảng 450 tỉ USD vào năm 2030.

Năm 2026 đánh dấu năm thứ 18 hệ thống siêu thị LOTTE MART có mặt tại thị trường Việt Nam

Đồng hành cùng quá trình phát triển này, LOTTE MART không chỉ là một trong những doanh nghiệp sớm đưa mô hình siêu thị hiện đại kết hợp mua sắm và giải trí đến Việt Nam, mà còn liên tục làm mới mô hình để đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng. Từ nâng cấp không gian tại siêu thị đến phát triển bán lẻ đa kênh, LOTTE MART từng bước kết nối trải nghiệm mua sắm trực tiếp và trực tuyến, đồng thời cải tiến vận hành, nâng cao chất lượng sản phẩm và gia tăng tiện ích, hướng tới trải nghiệm mua sắm hiệu quả và tối ưu chi phí hơn cho khách hàng.

Ở kênh mua sắm trực tiếp, LOTTE MART đang đẩy mạnh chuyển đổi sang mô hình siêu thị thế hệ mới với không gian hiện đại, cách bố trí khoa học và danh mục hàng hóa, thực phẩm ngày càng phong phú, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân địa phương, người nước ngoài và du khách. Song song đó, kể từ khi ra mắt ứng dụng đi chợ trực tuyến lần đầu vào năm 2018, hệ sinh thái mua sắm số của LOTTE MART liên tục được nâng cấp trở thành nền tảng LOTTE MART Online vào năm 2023, mang lại sự nhanh chóng, thuận tiện nhưng vẫn chú trọng bảo đảm chất lượng sản phẩm, đặc biệt với nhóm thực phẩm tươi sống.

Kiên định với chiến lược tăng trưởng xanh và bền vững

Với cam kết phát triển bền vững ngay từ khi đặt chân vào thị trường Việt Nam, LOTTE MART đã không ngừng nỗ lực hiện thực hóa cam kết qua các chương trình hành động cụ thể. Trong nhiều năm qua, doanh nghiệp liên tục triển khai các dự án chuyển đổi năng lượng xanh, sử dụng năng lượng sạch, ứng dụng các công nghệ mới và giải pháp quản lý năng lượng thông minh trong vận hành hệ thống siêu thị trên cả nước nhằm tiết kiệm năng lượng, đồng thời giảm phát thải.

LOTTE MART thường xuyên triển khai những chương trình khuyến khích thói quen mua sắm xanh

Những đóng góp tích cực không ngừng nghỉ đó đã được ghi nhận qua nhiều giải thưởng và danh hiệu uy tín tại Việt Nam như Top 10 Doanh nghiệp FDI tiên phong chuyển đổi xanh 2025 - 2026 do Hội Khoa học kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy - Vietnam Economic Times công bố, Top 10 Doanh nghiệp ESG Việt Nam xanh 2026 - Ngành bán lẻ do Báo Tài chính – Đầu tư và Viet Research công bố, Top 10 Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam nhiều năm liên tục do Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam công bố. Những giải thưởng vinh danh uy tín trên sẽ tạo thêm động lực để LOTTE MART tiếp tục theo đuổi chiến lược tăng trưởng gắn với trách nhiệm môi trường và xã hội trong chặng đường phát triển tiếp theo.

Những nỗ lực cho mục tiêu phát triển hệ thống phân phối, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và mua sắm xanh tại thị trường Việt Nam của LOTTE MART được ghi nhận bằng nhiều danh hiệu danh giá

Chiến lược mở rộng mạng lưới bán lẻ tại Việt Nam

Cột mốc 18 năm cũng đánh dấu giai đoạn LOTTE MART tăng tốc mở rộng hiện diện tại Việt Nam. Trong chiến lược phát triển dài hạn của Tập đoàn LOTTE tại thị trường quốc tế, Việt Nam tiếp tục được xác định là một trong những thị trường trọng điểm. Dưới định hướng của ông Cha Woo Cheol - Tổng giám đốc Toàn cầu (Global CEO) LOTTE MART, doanh nghiệp không chỉ củng cố hoạt động tại các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM, mà còn chủ động mở rộng đến những trung tâm kinh tế, công nghiệp và du lịch giàu tiềm năng trên cả nước.

LOTTE MART vừa khởi công dự án LOTTE MART Hạ Long trong tháng 9.2026

Riêng trong tháng 7 năm nay, LOTTE MART Việt Nam đã liên tiếp khai trương hai siêu thị mới tại tỉnh Tây Ninh và phường Bắc Giang (thành phố Bắc Ninh). Tiếp nối đà mở rộng, giữa tháng 9, nhà bán lẻ đã khởi công dự án Trung tâm thương mại LOTTE MART Hạ Long tại thành phố Quảng Ninh, được quy hoạch trên diện tích hơn 10.000 m².

Tuy vậy, với LOTTE MART, mở rộng mạng lưới không đơn thuần là gia tăng số lượng điểm bán, mà còn gắn với mục tiêu đồng hành cùng sự phát triển của từng địa phương nơi doanh nghiệp hiện diện. "Đối với chúng tôi, một doanh nghiệp bán lẻ chỉ có thể phát triển bền vững khi đồng hành cùng cộng đồng. Vì vậy, chúng tôi sẽ không ngừng nâng cao chất lượng trải nghiệm mua sắm cho người dân, đồng thời mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp và nhà cung cấp Việt Nam, tạo thêm cơ hội việc làm và cùng xây dựng một hệ sinh thái bán lẻ hiện đại, bền vững", ông Shin JuBack, Tổng giám đốc LOTTE MART Việt Nam, chia sẻ.