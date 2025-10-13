Lotte Mart kiên định trên hành trình phát triển bền vững

Ông Shin JuBack, Tổng giám đốc LOTTE MART Việt Nam, đại diện nhận giải Top 10 Doanh nghiệp FIE phát triển bền vững 2024 - 2025 Ảnh: T.H

Tiên phong hướng tới nhà bán lẻ xanh

Định hướng phát triển ngay từ đầu tại VN của LOTTE MART gắn liền kinh doanh với trách nhiệm xã hội. Chiến lược này được dẫn dắt từ 3 giá trị cốt lõi của tập đoàn LOTTE Hàn Quốc. Đó là tạo giá trị cho doanh nghiệp, mang lại hạnh phúc cho nhân viên và từ đó cùng nhau kiến tạo những giá trị bền vững cho xã hội - cộng đồng.

Để hiện thực hóa mục tiêu trở thành nhà bán lẻ xanh, LOTTE MART đã triển khai nhiều dự án năng lượng tái tạo, ứng dụng công nghệ tiên tiến nhằm tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải. Từ tháng 7.2021, hệ thống điện mặt trời tại LOTTE MART Nam Sài Gòn đi vào vận hành, sau đó mở rộng ra các siêu thị trên cả nước đã tiết kiệm điện đáng kể và góp phần giảm phát thải CO₂. Cùng với đó, nền tảng quản lý năng lượng PorestN giúp trung tâm này tiết kiệm tới 24% lượng điện tiêu thụ hằng năm.

Không chỉ chú trọng hạ tầng xanh, LOTTE MART còn cải tiến quy trình vận hành ‘xanh’ hơn, như: áp dụng phiếu thanh toán điện tử thay cho giấy, khuyến khích khách hàng sử dụng túi tái chế, hạn chế tối đa túi nilon. Các chiến dịch truyền thông như ‘LOTTE Eco Green’, ‘LOTTE Love Human’, ‘Tôi hành động, bạn cũng thế’ hay ‘Hành động nhỏ - Thay đổi lớn’… đều tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, nâng cao ý thức tiêu dùng xanh trong cộng đồng.

Đồng hành phát triển bền vững Việt Nam

Song song với các chương trình có tầm ảnh hưởng vĩ mô và dài hạn,

‎LOTTE MART luôn sẻ chia kịp thời trong những giai đoạn khó khăn của đất nước. Trong đại dịch Covid-19, doanh nghiệp cùng Tập đoàn LOTTE trao hơn 7 tỉ đồng hỗ trợ, tham gia chương trình ‘Đồng hành vì một Việt Nam bền vững’, trợ giá nhu yếu phẩm cho người dân và thu mua nông sản tận vườn, giúp nông dân vượt qua giai đoạn không có thị trường tiêu thụ.

Tiếp đó, LOTTE MART cùng các công ty thành viên đã ủng hộ 3 tỉ đồng, chung tay hỗ trợ miền Bắc khắc phục hậu quả bão Yagi. Doanh nghiệp cũng đều đặn duy trì những sáng kiến nhân ái như trao tặng gạo cho hàng nghìn hộ gia đình khó khăn mỗi dịp Tết, lan tỏa tinh thần sẻ chia yêu thương tới cộng đồng.

Đáng lưu ý, với nhà sản xuất trong nước, từ năm 2016, nhãn hàng riêng Choice L ra đời, với hàng nghìn sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam đã mang lại lợi ích công bằng, lợi nhuận cho các nhà sản xuất nội địa...

‘LOTTE MART không ngừng hoàn thiện mỗi ngày, trở thành điểm đến mua sắm - giải trí được các gia đình Việt tin yêu, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng, kiên định theo đuổi mục tiêu phát triển xanh và chung tay hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam,’ đại diện LOTTE MART Việt Nam nhấn mạnh.