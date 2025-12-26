LOTTE MART Nha Trang: Năm mới, khởi đầu mới với nhiều trải nghiệm mới

Đồng hành cùng người dân trong giai đoạn khó khăn

Đợt mưa lũ lịch sử giữa tháng 11 vừa qua tại Nha Trang (Khánh Hòa) đã gây thiệt hại nặng nề cho người dân. Nước lũ ngập diện rộng gần như trên toàn thành phố, trong đó phường Tây Nha Trang là khu vực trũng thấp với hơn 100.000 dân đã ghi nhận hơn 80% hộ gia đình bị ảnh hưởng, nhiều tài sản hư hại.

Trong những ngày mưa lũ cao điểm, với tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng địa phương, LOTTE MART Nha Trang đã phối hợp cùng chính quyền kịp thời hỗ trợ nhu yếu phẩm cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Ngày 21.11, siêu thị trao 100 phần quà cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tây Nha Trang để chuyển đến người dân. Thời điểm đó, ngập lụt khiến nhiều gia đình gặp khó trong sinh hoạt, không thể tiếp cận chợ hoặc siêu thị. Những nhu yếu phẩm như gạo, mì gói, nước sạch, sữa và đồ dùng chăm sóc cá nhân đã kịp thời đến với người dân tại các điểm bị ảnh hưởng nặng.

Tiếp đó, ngày 25.11, LOTTE MART Nha Trang phối hợp UBND phường Tây Nha Trang trao thêm 200 phần quà gồm thiết bị điện tử, thực phẩm và đồ dùng sinh hoạt cho bà con tại thôn Đồng Nhơn, góp phần hỗ trợ an sinh trước mắt. Vào ngày 27.12, nhà bán lẻ Hàn Quốc sẽ tiếp tục trao thêm 100 phần quà thực phẩm và vật dụng thiết yếu cho các hộ dân chịu ảnh hưởng nặng nề trên địa bàn phường Tây Nha Trang. Tổng 3 đợt trao tặng quà nhu yếu phẩm ước tính trị giá khoảng 150 triệu đồng.

LOTTE MART Nha Trang liên tục triển khai nhiều đợt ủng hộ nhu yếu phẩm cho người dân địa phương

"Với tinh thần sẻ chia và cam kết đồng hành cùng cộng đồng địa phương trong những giai đoạn khó khăn, chúng tôi mong rằng những nỗ lực nhỏ bé của LOTTE MART sẽ góp phần đồng hành cùng bà con vượt qua giai đoạn khó khăn và cùng nhau hướng tới một năm mới tốt đẹp phía trước", đại diện LOTTE MART Việt Nam chia sẻ.

Năm mới, khởi đầu mới cùng người dân Nha Trang

Vào ngày 1.1.2026, LOTTE MART Nha Trang (tầng 3 - 4, Khu thương mại phức hợp Gold Coast, số 01 Trần Hưng Đạo) sẽ chính thức ra mắt diện mạo mới. Diễn ra đúng ngày đầu năm mới, sự kiện sẽ mang đến cho người dân Nha Trang trải nghiệm không gian mua sắm hoàn toàn mới, hiện đại và tiện nghi hơn. Hơn nữa, đây còn là dịp người dân địa phương cùng gia đình có thể thỏa sức mua sắm tiết kiệm cùng gia đình với loạt chương trình khuyến mãi quy mô lớn áp dụng cho nhiều ngành hàng thiết yếu.

LOTTE MART Nha Trang sẽ trở lại với diện mạo mới ngay khi vừa bước sang năm mới

Trong diện mạo mới vừa được nâng cấp theo mô hình siêu thị kiểu mới, siêu thị LOTTE MART Gold Coast Nha Trang được thiết kế thành không gian mua sắm hiện đại với nhiều khu vực riêng biệt trưng bày đa dạng nhóm sản phẩm. Nhiều khu vực hàng hóa được cải tiến vượt bậc, mang đến cho khách hàng những trải nghiệm hoàn toàn mới so với mô hình siêu thị trước đây.

Diện mạo mới của LOTTE MART Nha Trang mang đến sự tiện lợi, không gian mua sắm hiện đại cho khách hàng và du khách

Một điểm cải tiến mới nổi bật của siêu thị đó là dành riêng một khu vực "Popular Gift Items" để trưng bày các đặc sản địa phương của Nha Trang, Khánh Hòa phục vụ nhu cầu mua sắm của du khách trong và ngoài nước. Bên cạnh giới thiệu văn hóa và ẩm thực đặc trưng địa phương, khu vực này còn mở ra cơ hội quảng bá thương hiệu cho các làng nghề, cơ sở sản xuất, góp phần kích cầu tiêu dùng và thúc đẩy kinh tế địa phương.

Chia sẻ về sự kiện ra mắt diện mạo mới của siêu thị LOTTE MART Gold Coast Nha Trang vào đúng thời điểm đầu năm mới, đại diện LOTTE MART Việt Nam cho biết: "Bên cạnh mục tiêu phục vụ tốt nhất nhu cầu mua sắm, vui chơi, giải trí của người dân địa phương, chúng tôi còn kỳ vọng diện mạo mới của siêu thị sẽ góp phần mang đến trải nghiệm du lịch hoàn hảo cho du khách trong nước và quốc tế đến với thành phố biển Nha Trang. Qua đó, góp phần củng cố vị thế của Nha Trang - Khánh Hòa là trung tâm du lịch biển hàng đầu Việt Nam và tầm cỡ quốc tế, đồng thời đóng góp vào mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh."

Trong thời gian ra mắt diện mạo mới, LOTTE MART Nha Trang sẽ phối hợp cùng các thương hiệu đối tác gian hàng thuê triển khai chuỗi chương trình ưu đãi, khuyến mãi quy mô lớn. Đây là dịp để người tiêu dùng địa phương và du khách vừa trải nghiệm mua sắm, vui chơi, giải trí tiết kiệm trong không gian hiện đại, tiện nghi hoàn toàn mới để cùng bắt đầu một năm mới hứng khởi hơn.