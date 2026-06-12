LOTTE Max Sale trở lại, ‘khuấy đảo’ mùa hè với loạt ưu đãi siêu hấp dẫn

Giảm giá lên đến 50% áp dụng trên 6.000 mặt hàng

Chương trình siêu khuyến mãi LOTTE Max Sale mùa thứ 2 được nhà bán lẻ Hàn Quốc triển khai từ ngày 17.6 đến hết ngày 14.7.2026 tại hệ thống siêu thị LOTTE MART trên toàn quốc. Song song với hàng ngàn ưu đãi hấp dẫn áp dụng trên toàn bộ ngành hàng, trong suốt thời gian diễn ra chương trình, các trung tâm mua sắm LOTTE MART còn mang đến nhiều chương trình bốc thăm trúng thưởng giá trị lớn cùng loạt hoạt động vui chơi, giải trí sôi động dành cho khách hàng.

Hệ thống siêu thị LOTTE MART sắp đưa LOTTE Max Sale trở lại trong năm nay

Đại diện LOTTE MART Việt Nam cho biết: "Sau thành công của LOTTE Max Sale 2025, chúng tôi tiếp tục bắt tay với các đối tác và nhà cung cấp để đưa chương trình ưu đãi giữa năm trở lại. Chúng tôi hiểu rằng nhu cầu mua sắm, ăn uống, vui chơi, giải trí trong dịp hè luôn tăng cao, trong khi chi tiêu tiết kiệm vẫn là ưu tiên hàng đầu của nhiều gia đình hiện nay. LOTTE Max Sale sẽ đồng hành cùng các gia đình giảm bớt áp lực chi tiêu trong giai đoạn cao điểm mùa hè bằng giải pháp mua sắm hiệu quả, cùng khách hàng tận hưởng một mùa hè đầy hứng khởi".

Theo đó, trong suốt thời gian diễn ra chương trình, khách hàng có cơ hội mua sắm các sản phẩm theo nhu cầu với nhiều ưu đãi hấp dẫn như: giảm giá đến 50% cho các thương hiệu lớn, ưu đãi mua 1 tặng 1, sản phẩm độc quyền... Chương trình được áp dụng trên đa dạng ngành hàng, từ thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến, trái cây, đồ uống đến đồ gia dụng, quần áo, hóa mỹ phẩm và sản phẩm vệ sinh cá nhân đến từ nhiều thương hiệu nổi tiếng.

Song song với mua sắm trực tiếp tại siêu thị, LOTTE Max Sale còn được triển khai trên nền tảng mua sắm trực tuyến qua ứng dụng đi chợ trực tuyến LOTTE MART Online, giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận nhiều ưu đãi của Chương trình siêu khuyến mại mọi lúc, mọi nơi.

LOTTE Max Sale triển khai đồng thời ở cả hình thức mua sắm trực tuyến và trực tiếp

Trở thành thành viên để mua sắm tiết kiệm hơn nữa

Bên cạnh các chương trình giảm giá sâu dành cho toàn bộ người tiêu dùng, LOTTE MART thường xuyên mang đến đa dạng chương trình đặc quyền dành cho khách hàng thành viên, thay lời tri ân cho nhóm khách hàng thân thiết này của siêu thị. Theo đó, khách hàng đăng ký trở thành thành viên thành công sẽ được tặng ngay 15.000 điểm tích lũy. Đây là điểm khởi đầu giúp khách hàng tiếp tục mua sắm, tích lũy điểm và nâng hạng thành viên để nhận thêm nhiều quyền lợi tương ứng.

Đáng chú ý, LOTTE MART vừa ra mắt hạng thành viên Diamond - cấp bậc cao nhất trong hệ thống phân hạng khách hàng thân thiết cùng nhiều đặc quyền nổi bật. Với điều kiện tích lũy từ 10 triệu đồng trong vòng 3 tháng, tối thiểu 10 giao dịch, thành viên Diamond được hưởng tỷ lệ tích điểm lên đến 1,5% trên tổng hóa đơn cùng nhiều quyền lợi độc quyền khác. Trong khi đó, các hạng thành viên Platinum, Gold và Silver có tỷ lệ tích điểm tương ứng với mức chi tiêu tích lũy trong 3 tháng theo từng hạng thẻ. Chính sách tích điểm linh hoạt giúp khách hàng dễ dàng tích lũy thêm quyền lợi trong quá trình mua sắm thường xuyên.

LOTTE MART còn gia tăng quyền lợi cho khách hàng thành viên thông qua chương trình tích điểm và xét hạng định kỳ 3 tháng/lần. Thành viên thăng hạng hoặc duy trì hạng Diamond sẽ nhận điểm thưởng hấp dẫn lên đến 50.000 điểm, đồng thời được tặng thêm lên đến 100.000 điểm tích lũy vào dịp sinh nhật. Ngoài ra, khách hàng thành viên mua sắm vào Ngày Thành viên L-Day (ngày 9 hằng tháng) và Ngày Thành viên Platinum (ngày 19 hằng tháng) sẽ được nhận 5 điểm tích lũy (giới hạn tối đa 250.000 điểm tích lũy/thành viên/ngày).

Khách hàng thành viên là nhóm khách được hưởng nhiều đặc quyền từ LOTTE MART

Chị Nguyễn Thu Hà (TP.HCM), một khách hàng thành viên của LOTTE MART cho biết, các chương trình ưu đãi dành cho thành viên giúp gia đình tiết kiệm khá nhiều chi phí mua sắm hằng tháng. "Những dịp khuyến mại lớn như LOTTE Max Sale là thời điểm tôi thường mua sắm nhiều hơn để tận dụng "ưu đãi nhân đôi". Là khách hàng thành viên, ngoài các chương trình khuyến mại chung, tôi còn được tích điểm và nhận thêm các ưu đãi độc quyền thành viên, nên tổng chi phí tiết kiệm được nhiều hơn đáng kể so với khách hàng mua sắm thông thường", chị Hà chia sẻ.

Với hàng ngàn ưu đãi hấp dẫn, nhiều quyền lợi dành riêng cho thành viên, các hoạt động vui chơi giải trí sôi động, cùng thời gian mua sắm được kéo dài đến 22 giờ 30 mỗi ngày, LOTTE Max Sale 2026 hứa hẹn mang đến cho người tiêu dùng một mùa hè mua sắm tiết kiệm và trọn vẹn niềm vui tại LOTTE MART.