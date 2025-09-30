Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Lotto 5/35 - Những con số ấn tượng sau 3 tháng ra mắt

30/09/2025 17:00 GMT+7

Chỉ sau 3 tháng ra mắt, Lotto 5/35, một xổ số tự chọn quay nhanh mới của Vietlott đã chứng minh sức hút mạnh mẽ trên thị trường. Với hàng triệu vé được phát hành và hàng chục nghìn người chơi trúng thưởng, Lotto 5/35 không chỉ mang lại niềm vui trúng số, mà còn góp phần làm mới thói quen chơi xổ số của người Việt.

Ra mắt cuối tháng 6.2025, xổ số tự chọn Lotto 5/35 nhanh chóng tạo "cơn sốt" trong cộng đồng người yêu xổ số nhờ sở hữu luật chơi mới mẻ và cơ chế giải thưởng độc đáo. Để tham gia dự thưởng, người chơi chọn 5 số chính trong tập hợp từ 01 đến 35 và 1 số đặc biệt từ 01 đến 12, với hai kỳ quay mỗi ngày (vào lúc 13 giờ và 21 giờ). Nhờ đó, người chơi có thêm nhiều cơ hội săn giải Độc đắc tích lũy từ 6 tỉ đồng, cùng hàng loạt hạng giải hấp dẫn khác.

Lotto 5/35 - Những con số ấn tượng sau 3 tháng ra mắt - Ảnh 1.

Lotto 5/35 sở hữu cơ cấu giải thưởng hấp dẫn

Theo Vietlott, ngay trong ngày đầu mở bán, Lotto 5/35 đã thu hút hơn 180.000 người chơi tham gia, vượt xa dự kiến. Từ đó đến nay, lượng vé bán ra duy trì ổn định ở mức trên 200.000 vé/ngày, trong đó kênh điện thoại (ứng dụng mua vé Vietlott SMS) chiếm hơn 120.000 vé/ngày. Tại nhiều điểm bán, Lotto 5/35 nhanh chóng trở thành "sản phẩm chủ lực", giúp gia tăng doanh thu đáng kể và thu hút thêm lượng lớn khách hàng mới.

Bên cạnh tốc độ tăng trưởng ấn tượng, Lotto 5/35 còn tạo dấu ấn với nhiều câu chuyện trúng thưởng đặc biệt. Ngay trong tuần đầu tiên chính thức phát hành, Vietlott đã ghi nhận hai khách hàng trúng Độc đắc của Lotto 5/35.

Anh Đỗ Quốc Dũng (Đồng Nai) là người đầu tiên nhận giải trị giá hơn 9,9 tỉ đồng khi mua vé qua tính năng "Thần Tài" trên ứng dụng Vietlott SMS. Chỉ một ngày sau, cũng thông qua kênh điện thoại này mà anh Nguyễn Thanh Tùng (Hà Nội) đã may mắn trúng hơn 6,38 tỉ đồng. Cả hai khách hàng này đều công khai danh tính khi nhận giải thưởng. 

Lotto 5/35 - Những con số ấn tượng sau 3 tháng ra mắt - Ảnh 2.

Cả hai khách hàng đều lựa chọn công khai danh tính khi nhận thưởng đã khẳng định sự minh bạch và uy tín của các sản phẩm Vietlott, đồng thời lan tỏa thông điệp tích cực về sự may mắn khi tham dự những trò chơi có thưởng

Điểm đặc biệt làm nên sức hấp dẫn của Lotto 5/35 là tính năng chia giải Độc đắc. Khi giải Độc đắc vượt mốc tích lũy 12 tỉ đồng, kỳ quay 21 giờ ngày hôm sau sẽ trở thành kỳ chia giải (với điều kiện không có người trúng thưởng giải Độc đắc cho đến thời điểm chia giải). Toàn bộ giá trị giải Độc đắc đã tích lũy sẽ được chia theo tỷ lệ: giải Nhất nhận 1/3 giá trị, các hạng giải từ giải Nhì đến giải Năm mỗi giải nhận 1/6 giá trị. Cơ chế này giúp nhiều người cùng trúng lớn, thay vì chỉ một người nhận toàn bộ giải thưởng Độc đắc.

Sau 3 tháng, Lotto 5/35 đã ghi nhận 5 kỳ chia giải Độc đắc, mang lại tiền thưởng "khủng" cho hàng chục nghìn người chơi. Riêng kỳ quay 00146 (ngày 9.9), giá trị tích lũy đạt hơn 21 tỉ đồng - mức cao nhất từ trước đến nay. Ba khách hàng trúng giải Nhất trong kỳ này mỗi người nhận hơn 2 tỷ đồng, gấp hàng trăm lần giá trị giải thông thường.

Lotto 5/35 - Những con số ấn tượng sau 3 tháng ra mắt - Ảnh 3.

Các hạng giải khác của Lotto 5/35 hưởng thêm tiền thưởng nhờ tính năng chia giải Độc đắc

Anh K (Nghệ An), một trong những người trúng thưởng, chia sẻ: "Tôi chỉ ghé mua vé khi thấy thông tin hoạt náo tại cửa hàng, không ngờ lại trúng lớn. Nhờ tính năng chia giải, tôi được nhận thưởng gấp nhiều lần so với hi vọng lúc đầu".

Chỉ trong thời gian ngắn, Lotto 5/35 đã góp phần thay đổi thói quen chơi xổ số, thu hút thêm nhiều người trẻ và người chơi mới tham gia. Với luật chơi đơn giản, quay số nhanh, giải thưởng hấp dẫn và cơ chế chia giải độc đáo, sản phẩm này được đánh giá là bước tiến mới của Vietlott trong hành trình hiện đại hóa thị trường xổ số Việt Nam.

Lotto 5/35 - Những con số ấn tượng sau 3 tháng ra mắt - Ảnh 4.

Khách hàng may mắn nhận thưởng hơn 2,4 tỉ đồng khi mua vé số Lotto 5/35

Sau 3 tháng, những con số biết nói - từ doanh thu tăng trưởng mạnh, lượng người chơi ngày càng mở rộng, đến hàng chục nghìn vé trúng thưởng đã chứng minh Lotto 5/35 là một trong những sản phẩm thành công nhất của Vietlott. Với đà phát triển hiện nay, Lotto 5/35 hứa hẹn tiếp tục mang đến nhiều câu chuyện trúng thưởng ý nghĩa, lan tỏa niềm vui và may mắn, đồng thời khẳng định vai trò tiên phong của Vietlott trong việc mang đến trải nghiệm xổ số minh bạch và nhân văn cho người Việt.

