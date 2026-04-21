LPBank đạt gần 2.900 tỉ đồng lợi nhuận quý 1/2026, tăng cường dự phòng rủi ro

Nguồn: LPBank
21/04/2026 16:48 GMT+7

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) vừa công bố báo cáo tài chính quý 1/2026 với kết quả kinh doanh tích cực, ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 2.826 tỉ đồng, trong bối cảnh ngành ngân hàng đối mặt nhiều thách thức về chi phí vốn và hạn mức tín dụng.

Tính đến ngày 31.3.2026, dư nợ cho vay khách hàng của LPBank đạt 403.026 tỉ đồng, tăng 2,9% so với cuối năm 2025 và tăng 14,4% so với cùng kỳ. Ngân hàng đã hoàn thành khoảng 25% kế hoạch tăng trưởng tín dụng cả năm, bám sát hạn mức được Ngân hàng Nhà nước giao. Ở chiều huy động, thị trường 1 đạt 409.657 tỉ đồng, tăng 17,9% so với cùng kỳ, góp phần đảm bảo thanh khoản và tối ưu chi phí vốn.

Cơ cấu nguồn thu tiếp tục chuyển dịch theo hướng đa dạng. Tổng thu nhập hoạt động đạt 5.154 tỉ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt 3.878 tỉ đồng, tăng 18%, còn thu ngoài lãi đạt 1.276 tỉ đồng, chiếm khoảng 25% tổng thu nhập. Đáng chú ý, hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng trưởng tới 252%, trở thành điểm sáng trong kỳ.

LPBank đạt gần 2.900 tỉ đồng lợi nhuận Quý 1/2026, tăng cường dự phòng rủi ro - Ảnh 1.

Một điểm nổi bật là LPBank chủ động tăng mạnh trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, với chi phí dự phòng đạt 774 tỉ đồng, gấp gần 3,9 lần cùng kỳ. Động thái này nhằm củng cố chất lượng tài sản và tăng khả năng chống chịu trước biến động thị trường.

Bên cạnh đó, ngân hàng dự kiến chia cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ lên tới 30%, mức cao kỷ lục, thể hiện nền tảng tài chính vững mạnh và cam kết với cổ đông. Với kết quả quý 1 khả quan và chiến lược quản trị rủi ro thận trọng, LPBank đặt mục tiêu hoàn thành các kế hoạch tăng trưởng năm 2026.

