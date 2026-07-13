LPBank tuyển dụng quy mô lớn đội ngũ MSME trên toàn quốc

Chiều muộn tại một xưởng sản xuất bao bì vùng ven thành phố, thay vì trở về văn phòng, Tuấn Anh (30 tuổi) vẫn đang cùng chủ xưởng tìm giải pháp tối ưu dòng tiền cho đợt nhập nguyên liệu cuối năm. Tuấn Anh không làm việc trong ngành sản xuất, anh là chuyên viên quan hệ khách hàng MSME của LPBank.

Tại Việt Nam, hàng triệu hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ (MSME) đang hoạt động sôi động trong mọi lĩnh vực, tạo ra nhu cầu lớn về vốn, thanh toán và quản lý dòng tiền. Để đồng hành hiệu quả với nhóm khách hàng này, nhân sự ngân hàng không chỉ cung cấp sản phẩm tài chính mà còn phải thấu hiểu hoạt động kinh doanh và tư vấn giải pháp phù hợp.

Nắm bắt tiềm năng của thị trường, LPBank xác định MSME là phân khúc chiến lược trong giai đoạn phát triển tiếp theo. Ngân hàng đang triển khai chương trình tuyển dụng khoảng 200 nhân sự chuyên trách trên phạm vi toàn quốc, bao gồm các vị trí Chuyên viên, Chuyên viên chính và Giám đốc Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ và hộ kinh doanh.

Gia nhập đội ngũ MSME tại LPBank, nhân sự không chỉ phát triển khách hàng mà còn trực tiếp tư vấn giải pháp tài chính, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, tối ưu dòng tiền và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Với mạng lưới rộng khắp cùng hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, LPBank tạo điều kiện để nhân sự tiếp cận tệp khách hàng lớn và phát triển danh mục khách hàng bền vững.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, đội ngũ MSME còn được đào tạo bài bản về tín dụng doanh nghiệp, thẩm định khách hàng, quản trị rủi ro và quản lý danh mục tín dụng. Đây là nền tảng giúp người lao động xây dựng lộ trình nghề nghiệp bền vững trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

Đại diện LPBank cho biết, chương trình tuyển dụng hướng tới những ứng viên tốt nghiệp các ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng hoặc lĩnh vực liên quan; ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với khách hàng doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ hoặc hộ kinh doanh. Ngân hàng đánh giá cao những cá nhân có tư duy kinh doanh, kỹ năng tư vấn và khả năng xây dựng quan hệ khách hàng.

Nhân sự gia nhập LPBank được hưởng chính sách thu nhập cạnh tranh gắn với hiệu quả công việc, cơ chế ghi nhận minh bạch cùng hệ thống phúc lợi toàn diện. Đồng thời, môi trường làm việc hiện đại, đề cao hiệu quả và đổi mới cũng mở ra nhiều cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý.

Với quy mô tuyển dụng khoảng 200 nhân sự, LPBank kỳ vọng chào đón những ứng viên giàu khát vọng kinh doanh, mong muốn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và phát triển sự nghiệp trong một phân khúc giàu tiềm năng.