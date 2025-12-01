LPBS hợp tác cùng eCloudvalley để kiến tạo hệ sinh thái số hỗ trợ nhà đầu tư

Dự án hướng tới xây dựng một hệ sinh thái số liền mạch, cung cấp trải nghiệm tư vấn đầu tư cá nhân hóa, hỗ trợ khách hàng 24/7 và tăng tốc ra quyết định đầu tư cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư cá nhân.

Từ chiến lược tiên phong chuyển đổi số toàn diện

Thị trường chứng khoán Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, với vốn hóa đạt hơn 200% GDP vào năm 2024. LPBS – thành viên của hệ sinh thái tài chính LPBank – khẳng định tầm nhìn trở thành ngân hàng đầu tư số 1 Việt Nam

Cuộc cách mạng số đang đòi hỏi các tổ chức tài chính phải tái cấu trúc toàn diện, nơi dữ liệu và Gen AI trở thành trụ cột then chốt để nâng cao hiệu quả vận hành và trải nghiệm khách hàng. Theo báo cáo của AWS, hơn 70% doanh nghiệp tài chính tại ASEAN đang đầu tư vào đám mây để xử lý dữ liệu thời gian thực, giúp dự báo rủi ro và cá nhân hóa dịch vụ. Sự hợp tác chiến lược giữa LPBS và eCloudvalley chính là bước đi cụ thể hóa tầm nhìn này, nhằm kiến tạo một hệ sinh thái số toàn diện cho nhà đầu tư, từ giao dịch liền mạch đến tư vấn thông minh.

Bắt đầu từ năm 2024, LPBS đã nỗ lực vượt bậc trong chuyển đổi số, với việc đổi tên từ Chứng khoán Liên Việt và tăng vốn điều lệ lên 12.668 tỷ đồng, tạo nền tảng vững chắc để tích hợp công nghệ cao. Hợp tác với eCloudValley không chỉ giúp LPBS tiếp cận hạ tầng đám mây hàng đầu mà còn tận dụng chuyên môn địa phương để tùy chỉnh giải pháp, phù hợp với nhu cầu thị trường Việt Nam đang tăng trưởng 15-20% hàng năm.

Đội ngũ Kỹ thuật eCloudvalley và LPBS đang cùng thảo luận cho dự án chuyển đổi số

Đến giải pháp đột phá từ sự hợp tác chiến lược

Giải pháp từ sự hợp tác này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình số hóa của LPBS. Sự hội tụ của tầm nhìn từ LPBS, chuyên môn triển khai từ eCloudvalley, và sức mạnh của các giải pháp AWS đã tạo nên một hệ thống dữ liệu tập trung được hỗ trợ bởi Gen AI, chuyển đổi dữ liệu thô thành các thông tin chi tiết có thể hành động cho LPBS, đồng thời hỗ trợ giao dịch an toàn và hiệu quả.

LPBS, với sự thấu hiểu sâu sắc về nhu cầu nhà đầu tư và đặc thù ngành chứng khoán Việt Nam, nơi giao dịch hàng ngày đạt hàng tỷ USD, đã giúp định hình chiến lược trên. eCloudvalley, với tư cách là Đối tác Premier Tier Services của AWS, đã mang đến chuyên môn trong việc triển khai và tối ưu hóa các giải pháp AWS được thiết kế riêng cho nhu cầu cụ thể của LPBS trong lĩnh vực tài chính. Và tất cả được vận hành bởi hạ tầng và giải pháp AWS đảm bảo hiệu suất cao, tiêu chuẩn bảo mật cấp quốc tế và khả năng mở rộng linh hoạt. LPBS sử dụng Amazon Bedrock, dịch vụ Gen AI được quản lý toàn diện của AWS, để lựa chọn các mô hình nền tảng phù hợp cho giải pháp tài chính của mình, tất cả mà không cần phải quản lý hạ tầng và vẫn giữ được tính riêng tư và bảo mật cho dữ liệu của LPBS.

Ông Hoàng Việt Anh, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Đối ngoại LPBS

Ông Hoàng Việt Anh, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Đối ngoại LPBS, chia sẻ: "Sự hợp tác với eCloudvalley, được hỗ trợ bởi AWS, đã giúp LPBS hiện thực hoá chiến lược kiến tạo hệ sinh thái số — biến dữ liệu thành hành động để phục vụ nhà đầu tư nhanh hơn, thông minh hơn và an toàn hơn. Đây là cam kết của chúng tôi trong việc mang lại trải nghiệm đầu tư hiện đại, chuyên nghiệp và đáng tin cậy."

Về phía eCloudvalley, ông Lê Nguyên Dũng, Giám đốc Điều hành ECV Việt Nam, cũng khẳng định: "Chúng tôi tự hào đồng hành cùng LPBS trong việc thiết kế nền tảng dữ liệu và giải pháp GenAI nhằm đem lại trải nghiệm khách hàng 24/7 và hỗ trợ hoạt động giao dịch một cách hiệu quả."

Ông Eric Yeo, Tổng Giám đốc AWS Việt Nam, chia sẻ: "AWS tự hào hỗ trợ sáng kiến đổi mới sáng tạo của LPBS, giúp tối ưu hóa các sản phẩm của LPBS và mang đến những khả năng mới cho nhà đầu tư thông qua Gen AI một cách bảo mật, linh hoạt và có khả năng mở rộng. Chúng tôi rất vui mừng được đồng hành với LPBS và các đối tác như eCloudvalley để tiếp tục hiện đại hóa và nắm bắt những lợi ích của nền kinh tế số cho doanh nghiệp và nhà đầu tư Việt Nam."

Ông Lê Nguyên Dũng bắt tay cùng Ông Hoàng Công Nguyên Vũ (Giám đốc điều hành Khối Vận hành LPBS), khẳng định sự hợp tác chiến lược chặc chẽ giữa eCloudvalley và LPBS

Giá trị độc nhất của LPBS mang lại cho Nhà đầu tư

Hệ sinh thái số toàn diện từ hợp tác này mang lại giá trị riêng biệt cho nhà đầu tư, bắt đầu từ hỗ trợ khách hàng 24/7 với Gen AI. Athena – trợ lý ảo Gen AI – xử lý 80% yêu cầu tự động, từ tra cứu giao dịch đến giải đáp quy định thị trường, giảm 70% thời gian chờ đợi và mang lại trải nghiệm liền mạch.

Dịch vụ được cá nhân hóa, nhà đầu tư nhận hỗ trợ và gợi ý phù hợp dựa trên hồ sơ và danh mục đầu tư cá nhân, sử dụng Machine Learning (ML) để phân tích hành vi và dự báo xu hướng. Toàn bộ nền tảng dữ liệu đã vận hành, giúp LPBS có dữ liệu tập trung, chuẩn hóa, trở thành "bộ não số" để đưa ra quyết định chiến lược nhanh hơn, dự báo thị trường chính xác hơn và tối ưu hóa rủi ro.

LPBS không chỉ giải quyết bài toán hiện tại mà còn đặt nền móng cho tương lai, trở thành hình mẫu về ứng dụng AI và dữ liệu trong ngành tài chính - chứng khoán tại Việt Nam. Những dự án cốt lõi – Data Analytics và Chatbot Gen AI – chính là những viên gạch đầu tiên hiện thực hóa chiến lược 2025-2030, với mục tiêu mở rộng sản phẩm phái sinh và tư vấn đầu tư số.