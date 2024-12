Lũ cuốn trôi rơ moóc xe công nông, 1 người mất tích

Tối 11.12, ông Huỳnh Bảo Anh, Chủ tịch UBND xã Hòa Kiến (TP.Tuy Hòa, Phú Yên) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ một người đàn ông bị lũ cuốn mất tích.

Trước đó, khoảng 13 giờ cùng ngày, một nhóm 10 người đi trên xe công nông có kéo theo rơ moóc đang trên đường khai thác gỗ keo trở về. Đến đoạn qua suối dốc Ông Nao thôn Sơn Thọ, xã Hòa Kiến, thì bị nước lũ chảy xiết cuốn trôi rơ moóc, 9 người trên xe kịp thời thoát nạn, 1 người còn lại bị nước cuốn mất tích.

Nạn nhân mất tích là anh Nguyễn Văn Quí (36 tuổi) ở xã Hòa Quang Bắc, H.Phú Hòa (Phú Yên).

Xe công nông kéo theo rơ moóc bị nước cuốn trôi

ẢNH: CTV

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích nhưng đến nay vẫn chưa tìm được anh Quí.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Phú Yên, từ đêm 10.12 đến ngày 14.12, trên địa bàn tỉnh Phú Yên có mưa vừa, mưa to và giông. Tổng lượng mưa toàn đợt phổ biến từ 100 - 200 mm, có nơi 300 mm.

Trước tình hình này, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên đã có công điện khẩn gửi các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và các địa phương về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt trên địa bàn tỉnh.

Công điện nêu, chủ động bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn đảm bảo an toàn giao thông, an toàn cho người và phương tiện đi lại tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết. Kiên quyết không để người và phương tiện qua lại nếu không đảm bảo an toàn; sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính.