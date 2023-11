Lũ dâng cao ở Huế: Chiến sĩ công an trầm mình trong nước giúp dân

Trong đêm qua và đến sáng nay, khi nước lũ tại TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) dâng cao, nhiều khu vực dân cư đã bị nhấn chìm, lực lượng công an đã ứng trực, kịp thời ứng cứu những người già, trẻ em, bà bầu đến nơi an toàn.

Các chiến sĩ công an giúp một sản phụ tại P.Vỹ Dạ đến bệnh viện do có dấu hiệu chuyển dạ CÔNG QUANG

Trong đó, tại đường Phan Chu Trinh (P.An Cựu, TP.Huế) có một cụ bà 90 tuổi sống một mình nhà bị ngập nước, đã được Công an P.An Cựu hỗ trợ đưa đến nơi an toàn.

Cùng trên tuyến đường Phan Chu Trinh (TP.Huế) lực lượng công an kịp thời đưa chị Huỳnh Thị Lý, đang mang bầu có 2 con nhỏ, nhà bị ngập nước đến nơi an toàn trong đêm qua.

Một người phụ nữ mang bầu được các chiến sĩ công an TP.Huế giải cứu đưa đến gửi nhà cao để tránh lũ CÔNG QUANG

Sáng nay, nhận được thông tin tại P. Vỹ Dạ, có một sản phụ có dấu hiệu chuyển dạ khi nước lũ dâng cao, Công an P.Vỹ Dạ cùng lực lượng bảo vệ dân phố lập tức dùng xuồng cố gắng tiếp cận và đã giải cứu được sản phụ đưa đến bệnh viện để sinh.

Cán bộ trẻ công an P.An Cựu, TP.Huế cõng cụ bà 90 tuổi, ở đường Phan Chu Trinh đến nơi an toàn CÔNG QUANG

Cùng với lực lượng công an cơ sở, trên các tuyến đường ngập lũ, lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế và Công an các huyện cũng đã túc trực hướng dẫn giao thông, giúp người dân và phương tiện qua các đoạn ngập lụt an toàn.

Lực lượng CSGT và Công an H.Phú Lộc đội mưa hỗ trợ người đi đường tại Km 867 QL 1 ngập lụt B.D.C.D

Hình ảnh lực lượng công an luôn xông pha nơi tuyến đầu lũ lụt, trầm mình ứng cứu người già, trẻ em, phụ nữ mang thai... đã gây xúc động, trở thành hình ảnh ấm áp giữa ngày mưa lụt tại cố đô huế