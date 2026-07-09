Lữ đoàn 171 Vùng 2 Hải quân tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống

Ngày 9.7, tại phường Phước Thắng (TP.HCM), Lữ đoàn 171 Vùng 2 Hải quân đã tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống (9.7.1966 - 9.7.2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM (bìa phải) trao cờ truyền thống của TP.HCM tặng Lữ đoàn 171 ẢNH: LỮ ĐOÀN 171

Tham dự buổi lễ có Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.

Cách đây tròn 60 năm, ngày 9.7.1966, đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang nhân dân đã ký quyết định thành lập Trung đoàn 171 tàu tuần tiễu - săn ngầm trực thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân, một trong hai trung đoàn tàu chiến đấu đầu tiên của Quân chủng Hải quân, tiền thân của Lữ đoàn 171 Vùng 2 Hải quân ngày nay.

Được thành lập trên cơ sở các đơn vị tàu tuần tiễu, săn ngầm có bề dày thành tích, trải qua quá trình chiến đấu, rèn luyện và trưởng thành, Trung đoàn 171 nhanh chóng khẳng định vai trò là lực lượng chiến đấu nòng cốt trên hướng biển.

Dù trong điều kiện chiến tranh khốc liệt, tàu thuyền, cơ sở vật chất kỹ thuật thường xuyên bị đánh phá, đơn vị vẫn liên tục chiến đấu, chiến thắng và không ngừng phát triển.

Trong 60 năm qua, đã có 7 đơn vị thuộc lữ đoàn được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Lữ đoàn được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công hạng nhì; 1 Huân chương Chiến công hạng nhì; 1 Huân chương Lao động hạng nhất; 2 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất.

Có 5 cán bộ, chiến sĩ được phong tặng và truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; hàng chục lượt tập thể và hàng trăm cá nhân được trao tặng huân chương, huy chương cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó đô đốc Nguyễn An Phong, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân đã trao tặng Lữ đoàn 171 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất lần thứ hai.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã trao cờ truyền thống của TP.HCM tặng Lữ đoàn 171.