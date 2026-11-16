Lư Dục Hiểu khẳng định vị trí trong thế hệ tiểu hoa đán 9X

Gương mặt quen thuộc của phim truyền hình

Lư Dục Hiểu sinh năm 1999 tại Thượng Hải, Trung Quốc. Theo iQIYI, cô chính thức bước vào lĩnh vực giải trí năm 2019 sau khi tham gia chương trình truyền hình thực tế về diễn xuất Diễn viên thực lực. Năm 2021, cô có tác phẩm truyền hình đầu tiên là Ngọc Chiêu Lệnh, trước khi đảm nhận vai chính trong phim thanh xuân Thời quang và anh vào năm 2022.

Lư Dục Hiểu và Lâm Nhất đảm nhận vai chính trong Gấp ánh trăng, tác phẩm ghi nhận thành tích đứng đầu bảng độ hot iQIYI quốc tế tại 15 quốc gia và vùng lãnh thổ Ảnh: FPT Play

Bước ngoặt đáng kể đến vào năm 2023, khi cô hóa thân thành Thượng Quan Thiển trong Vân Chi Vũ. Nhân vật có vẻ ngoài dịu dàng nhưng ẩn chứa nhiều toan tính, mang tâm lý phức tạp và những lựa chọn khó đoán. Đây là kiểu vai diễn đòi hỏi diễn viên thể hiện được nhiều sắc thái cảm xúc, đồng thời tạo sức hút bằng ánh mắt và biểu cảm hơn là những màn đối thoại trực diện.

Vai diễn giúp Lư Dục Hiểu được chú ý rộng rãi, đặc biệt khi nhân vật Thượng Quan Thiển tạo được sự quan tâm song song với tuyến nhân vật chính. Cô cũng kết hợp cùng nam diễn viên Thừa Lỗi tạo nên cặp đôi được khán giả bàn luận nhiều trên mạng xã hội.

Trong bài phân tích đăng tháng 9.2023, Sohu nhận định hiện tượng các nữ diễn viên đảm nhận vai thứ chính bất ngờ nổi bật là một xu hướng đáng chú ý của phim truyền hình Trung Quốc. Lư Dục Hiểu được nhắc đến cùng Cao Diệp và Trần Đô Linh như những trường hợp có bước tiến về độ nhận diện nhờ vai phụ. Theo số liệu của đơn vị theo dõi dữ liệu Xingtu được Sohu dẫn lại, tài khoản của Lư Dục Hiểu tăng thêm 403.300 người theo dõi, đứng thứ hai trong danh sách tăng trưởng. Sau thành công của Vân Chi Vũ, Lư Dục Hiểu không chỉ gắn mình với dòng phim cổ trang. Năm 2024, cô góp mặt trong Tích hoa chỉ và Ngõ nhỏ nhân gia. Đến năm 2025, nữ diễn viên tiếp tục xuất hiện trong Ngũ phúc lâm môn, Bảng thượng giai tế và Nhập Thanh Vân.

Điểm đáng chú ý là các vai diễn của cô ngày càng đa dạng về bối cảnh và tính cách. Nếu Thượng Quan Thiển gây ấn tượng bởi sự bí ẩn, sắc sảo thì những nhân vật trong phim hiện đại lại mở ra cơ hội để nữ diễn viên thể hiện hình ảnh gần gũi, trẻ trung hơn. Việc liên tục được giao vai trung tâm cho thấy các nhà sản xuất đang trao cho cô nhiều cơ hội hơn, dù khả năng bảo đảm thành công thương mại của từng dự án vẫn cần được đánh giá qua kết quả cụ thể.

Lư Dục Hiểu trong phim Trát Hí Ảnh: FPT Play

Năm 2026, cô tiếp tục có mặt trong Trát Hí (Yết Hí), đảm nhận nhân vật Hồ Tu, trước khi đóng cặp cùng Lâm Nhất trong Gấp ánh trăng (Chiết Nguyệt Lượng), đang chiếu song song trên FPT Play. Theo thông tin giới thiệu nghệ sĩ trên iQIYI, bộ phim phát sóng từ ngày 5.11, đánh dấu một dự án mới trong hành trình phát triển vai nữ chính của cô.

Sức nóng của Lư Dục Hiểu

Một trong những dấu mốc đáng chú ý gần đây là thành tích của Gấp ánh trăng. Theo bài viết của Liên Hợp Tảo Báo, bộ phim do Lâm Nhất và Lư Dục Hiểu đóng chính đã đứng đầu bảng xếp hạng độ hot của iQIYI quốc tế tại 15 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tác phẩm còn được quảng bá trên các màn hình lớn tại một số khu thương mại ở Hàn Quốc; tạp chí phim truyền hình Trung Quốc tại Nhật Bản cũng sử dụng hình ảnh bộ phim làm trang bìa. Trước đó, phim từng đứng đầu bảng xếp hạng được mong đợi trên iQIYI Nhật Bản.

Từ những vai phụ tạo dấu ấn, Lư Dục Hiểu từng bước đảm nhận vị trí nữ chính trong nhiều dự án truyền hình Trung Quốc ẢNH: WEIBO nhân vật

Trên các nền tảng ở Trung Quốc, tài khoản Weibo của Lư Dục Hiểu được Sina ghi nhận có khoảng 8,69 triệu người theo dõi vào thời điểm tháng 11.2026. Trước đó, ngay khi Gấp ánh trăng lên sóng, tài khoản Weibo chính thức của phòng làm việc Lư Dục Hiểu cũng đăng thông tin chúc mừng bộ phim vượt mốc 6.500 điểm trên iQIYI.

Ở tuổi 27, Lư Dục Hiểu được xem là tiểu hoa đán thế hệ mới. Ở làng giải trí Trung Quốc, danh xưng "tiểu hoa đán" thường được truyền thông và khán giả sử dụng để nói về những nữ diễn viên trẻ có độ nhận diện cao, sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo và được kỳ vọng dẫn dắt thị trường phim truyền hình. Các nhóm diễn viên cũng thường được phân chia theo năm sinh, với cách gọi phổ biến như "85 hoa", "90 hoa" và "95 hoa".

Ở thế hệ sinh khoảng năm 1985, những cái tên tiêu biểu có Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Thi Thi, Đường Yên và Lưu Diệc Phi. Tiếp nối là thế hệ "90 hoa" với Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba, Bạch Lộc, Châu Đông Vũ và Lý Thấm, những gương mặt đang tạo sức ảnh hưởng ở cả dòng phim cổ trang lẫn hiện đại. Trong khi đó, nhóm "95 hoa" có Triệu Lộ Tư, Ngu Thư Hân, Quan Hiểu Đồng, Châu Dã, Điền Hi Vi, Chương Nhược Nam và Lư Dục Hiểu, được xem là lực lượng cạnh tranh đáng chú ý của màn ảnh Hoa ngữ hiện nay.