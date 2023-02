Lữ hành Saigontourist phục vụ đoàn khách MICE châu Âu đến Việt Nam

Trong 14 ngày lưu lại Việt Nam, đoàn sẽ kết hợp công tác, tham dự hội nghị, hội thảo và tham quan những danh thắng xuyên suốt 3 miền đất nước tại Hà Nội, Ninh Bình, Hạ Long, Huế, Đà Nẵng, Hội An, TP.HCM, Đồng Nai, Mỹ Tho và tìm hiểu về văn hóa, con người tại từng địa phương với nhiều trải nghiệm lý thú do Lữ hành Saigontourist cung cấp.

Đoàn khách chủ yếu mang quốc tịch Pháp, Bỉ sẽ có buổi làm việc, hội nghị, gặp gỡ cùng một số tổ chức ngoại giao, hiệp hội tại Việt Nam như: Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tại Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt - Bỉ, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hội Nạn nhân chất độc da cam Việt Nam…

Đồng thời, đoàn khách còn tham gia hành trình tour xuyên Việt do Lữ hành Saigontourist cung cấp, khám phá các danh thắng nổi tiếng khắp Việt Nam, tìm hiểu về lịch sử, văn hóa và cuộc sống thường nhật của người dân địa phương. Cụ thể, tại Hà Nội: khám phá phố cổ bằng xe xích lô và dạo bộ qua 36 phố phường, xem múa rối nước; tại Ninh Bình: đi thuyền khám phá Tràng An, viếng chùa Bái Đính, thăm cố đô Hoa Lư; tại Hạ Long: thăm Vịnh Hạ Long, ngắm hoàng hôn và câu mực trên Vịnh; tại cố đô Huế: thăm Đại Nội và các lăng tẩm nổi tiếng, đi thuyền trên sông Hương thăm chùa Linh Mụ; tại Đà Nẵng - Hội An: thăm Bảo tàng Điêu khắc Chăm, Thánh địa Mỹ Sơn, khám phá phố cổ Hội An; đến TP.HCM vào ngày 2.3, đoàn sẽ tham quan địa đạo Củ Chi, ghé xưởng bánh tráng, thăm các danh thắng nổi tiếng của Sài Gòn xưa và nay, ngắm thành phố về đêm từ xe bus 2 tầng; tại Mỹ Tho: đi tàu trên sông Mê Kông, chèo xuồng khám phá miền sông nước…

Từ đầu năm đến nay, Lữ hành Saigontourist liên tục phục vụ các đoàn khách quốc tế đến Việt Nam theo đường hàng không, đường tàu biển và đường sông từ nhiều thị trường trên thế giới như châu Á, châu Âu, châu Úc, Mỹ… Vào ngày 25 - 26.2.2023 sắp tới, Lữ hành Saigontourist sẽ đón đoàn 3.500 khách tàu biển đa quốc tịch (Anh, Mỹ, Úc…) đến Việt Nam theo hải trình Nha Trang - TP.HCM. Trước đó, trong tháng 1.2023, Lữ hành Saigontourist liên tục đón 6 đoàn khách quốc tịch Mỹ, Pháp, Đức, Thụy Sỹ tham gia tham gia các hành trình liên tuyến 9 ngày trên sông từ TP.HCM đi Mỹ Tho - Cái Bè - Vĩnh Long - Sa Đéc - Châu Đốc và nối tuyến Campuchia. Từ ngày 7 - 9.2.2023, Lữ hành Saigontourist đã đón và phục vụ đoàn 44 khách Thái Lan đến Việt Nam bằng đường hàng không và tham quan Đà Nẵng - Hội An. Đây là kết quả đầy lạc quan từ chiến lược đẩy mạnh xúc tiến du lịch quốc tế, tăng cường hoạt động quảng bá và khai thác các thị trường tiềm năng được Lữ hành Saigontourist thực hiện liên tục từ năm 2022 đến nay.