Lũ lớn ở Lai Châu khiến 1 người chết, 4 người mất tích

Từ ngày 16 - 17.7 trên địa bàn xã Mường Than (Lai Châu) xảy ra mưa lớn gây ra lũ ống, lũ quét tại các bản: Chít, Che Bó, Nậm Sáng, Sắp Ngụa, Nà Phát gây thiệt hại nghiêm trọng về người và của, giao thông tê liệt.

2 người dân mắc kẹt giữa nước lũ được công an xã giải cứu ẢNH: CA XÃ MƯỜNG THAN

Tính đến 12 giờ 30 cùng ngày, lực lượng chức năng xã Mường Than đã phát hiện 1 thi thể nam giới (chưa rõ danh tính, khoảng 35 - 40 tuổi) tại lòng hồ thủy điện Mường Mít (Mường Than).

Cạnh đó, công an xã Mường Than cũng đang tiến hành tìm kiếm 4 nạn nhân mất tích gồm: Lò Văn Chương, 31 tuổi, trú tại bản Chít; Phạm Thị Liên (32 tuổi, trú xã Than Uyên); Phạm Bảo Châm (11 tuổi) 2015 và Phạm Xuân Trường (8 tuổi).

Hiện nay, lực lượng chức năng vẫn chưa có thống kê cụ thể về số ngôi nhà bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, tại hiện trường một số người dân đã bật khóc khi nhìn tài sản trôi theo dòng nước lũ.

Mưa lũ chia cắt quốc lộ 32 ở Lai Châu, hơn 200 cảnh sát khẩn cấp ứng cứu

Về tình hình giao thông, hiện nay, QL32 thuộc địa phận bản Chít nước lũ vẫn dâng cao, đất đá tràn ra đường quốc lộ, tạm thời gây ách tắc giao thông, phương tiện không qua lại được.

Trước đó, trưa 17.7, Công an xã Mường Than (tỉnh Lai Châu), cho biết đơn vị đã giải cứu thành công 2 người dân bị mắc kẹt trong dòng nước lũ.

Danh tính 2 người được xác định là anh Lò Văn Chài (33 tuổi) và anh Nguyễn Thanh Hải (35 tuổi, cùng cư trú tại Bản Chít, xã Mường Than, tỉnh Lai Châu) bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ trên suối Nậm Vai.

Một số ngôi nhà bị nước lũ chia cắt ẢNH: CA XÃ MƯỜNG THAN

Trong khi đó, tại xã Pa Ủ, mưa lớn kéo dài đã gây lũ quét và sạt lở đất tại bản Xà Hồ làm 4 ngôi nhà bị đổ sập hoàn toàn, 7 nhà có nguy cơ sạt lở cao. Ngoài ra, lũ cuốn trôi và vùi lấp 3 máy xúc của Công ty thủy điện Nậm Củm 1 ước tính thiệt hại trên 3 tỉ đồng.

Tại bản Pa Ủ, 1 hộ gia đình sau khi bị sạt lở ta-luy dương đã di dời khẩn cấp đến nơi ở mới, 1 nhà có nguy cơ sạt lở cao.

Công an tỉnh Lai Châu đã huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ tham gia ứng phó. Trong đó, khoảng 60 cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động, 30 cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, 20 cán bộ Cảnh sát giao thông cùng lực lượng công an các xã và các lực lượng tại chỗ nhanh chóng có mặt tại hiện trường.