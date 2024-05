Lũ lụt ở Brazil: số người chết tăng lên 90, hơn 155.000 người sơ tán

Theo The Guardian, tính đến ngày 7.5, ít nhất 361 người bị thương, 131 người mất tích, và hơn 48.000 người đang sống trong các khu trú ẩn. Theo chính quyền địa phương, trên khắp Rio Grande do Sul, ước tính có khoảng 1,3 triệu người bị ảnh hưởng bởi thảm họa do mưa lớn kéo dài một tuần.

Một chiếc máy bay chìm trong nước tại sân bay ở Porto Alegre (Rio Grande do Sul) Brazil ngày 6.5.2024. REUTERS

Ông Eduaro Leite, Thống đốc bang Rio Grande do Sul cảnh báo: "Nhà nước đang phải đối mặt với tình huống giống như chiến tranh". "Đây thảm họa khí hậu lớn nhất từ trước đến nay của bang Rio Grande do Sul. Đây là một trong những sự kiện sẽ đi vào lịch sử", ông nói thêm. Ông Leite cũng ban bố tình trạng khẩn cấp ở 397 trong số 497 thị trấn và thành phố trong bang.

Theo Civil Defense, lũ lụt cũng ảnh hưởng đến các dịch vụ điện và nước. Gần nửa triệu người không có điện ở thành phố Porto Alegre và các thị trấn lân cận của bang Rio Grande do Sul, khi các công ty điện lực cắt nguồn cung cấp vì lý do an ninh tại các khu dân cư bị ngập lụt. Nhà điều hành lưới điện quốc gia ONS cho biết 5 đập thủy điện và tuyến cáp điện đã ngừng hoạt động do mưa lớn.

Bên cạnh đó, theo Reuters ngày 7.5 dẫn lời một quan chức cấp cao của chính phủ Brazil, tình trạng thiếu nhiên liệu cũng được báo cáo trong bối cảnh công ty dầu mỏ nhà nước Petrobras cho biết họ gặp khó khăn trong việc vận chuyển dầu diesel từ nhà máy lọc dầu ở Canoas đến khu vực ngập lụt nặng ở thành phố Porto Alegre của bang. Ngoài ra, toàn bộ chuyến bay tại sân bay quốc tế Porto Alegre của bang cũng bị đình chỉ cho đến khi tình hình khả quan hơn.

Bên cạnh việc phá hủy cơ sở hạ tầng quan trọng, mưa lớn và lũ lụt còn khiến các cánh đồng ngũ cốc chìm trong biển nước, giết chết hàng nghìn gia súc, làm gián đoạn việc thu hoạch đậu nành và tạm dừng hoạt động tại nhiều nhà máy thịt.

Người dân được cứu sau lũ lụt ở Canoas, bang Rio Grande do Sul (Brazil) vào ngày 5.5.2024. REUTERS

Các nhà kinh tế của JP Morgan (Mỹ) dự đoán rằng tác động của lũ lụt đối với nền kinh tế Brazil sẽ khiến GDP Brazil giảm nhẹ, và thúc đẩy lạm phát tăng nhẹ, chủ yếu do giá gạo cao hơn - gạo được sản xuất chủ yếu ở bang Rio Grande do Sul. Chính phủ cho biết Brazil sẽ nhập khẩu gạo để ổn định thị trường.

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva thông báo rằng mức độ thiệt hại chưa thể thống kê hết cho đến khi nước rút. Ông hứa sẽ viện trợ cho tiểu bang để khắc phục hậu quả của trận thảm họa khí hậu được coi là tồi tệ nhất từ trước đến nay.

Các chuyên gia khí hậu cho rằng lượng mưa khủng ở Rio Grande do Sul là do các đợt nắng nóng từ hiện tượng El Nino, và sự ấm áp bất thường ở Đại Tây Dương làm tăng độ ẩm. Nhà nghiên cứu của Viện Khí tượng Quốc gia Brazil Marcelo Schneider nhận định sự nóng lên toàn cầu làm trầm trọng thêm những hiện tượng này và khiến hiện tượng thời tiết trở nên khó lường.



Theo The Guardian, các nhà chức trách Brazil cảnh báo rằng nước lũ sẽ sớm bắt đầu di chuyển sang các vùng lân cận của bang, nhấn chìm các khu vực xung quanh nơi người dân đang được sơ tán. Ngoài ra, các nhà dự báo thời tiết dự đoán sẽ có những cơn bão mới và mưa lớn ở khu vực phía nam của bang.