Lũ ống, lũ quét tại Sơn La cuốn trôi 4 người

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với bão số 4 (Cỏ May), những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Sơn La có mưa lớn kéo dài.

Đặc biệt, vào chiều tối và đêm 26 rạng sáng 27.7, lượng mưa phổ biến 15 - 146 mm, gây lũ ống, lũ quét ở xã Chiềng Sơ.

Mưa lũ làm sạt lở nhiều nhà dân trên địa bàn tỉnh Sơn La ẢNH: QUỲNH ANH

Tính đến 10 giờ 30 sáng nay, trên địa bàn phòng thủ khu vực 2 - Sông Mã đã có 13/13 xã xảy ra mưa lớn kéo dài gây lũ ống, lũ quét làm 4 người tại xã Chiềng Sơ bị cuốn trôi. Trong đó, 2 người đã tìm thấy thi thể là Lò Văn È, Lò Văn Thinh, cùng cư trú tại bản Huổi Sài. Hiện còn 2 người mất tích là ông Lò Văn Nọi, Cà Văn Mãi, cùng cư trú tại bản Nà Cần 2.

Mưa lũ còn gây thiệt hại cho 350 nhà dân, trong đó, 50 ngôi nhà ở bán kiên cố của các hộ dân tại các xã Chiềng Khoong, Chiềng Sơ, Bó Sinh bị tốc mái hoàn toàn và 300 ngôi nhà ở bán kiên cố bị tốc một phần, hư hỏng.

Ngoài ra, mưa lớn gây ngập úng cũng gây thiệt hại về sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, thủy sản của nhiều hộ dân. Trong đó, có khoảng 100 ha lúa, 300 ha ngô, 200 ha nhãn, 50 tấn cá các loại, 120 con gia súc và 700 con gia cầm.

Tại các xã Sốp Cộp, Chiềng Khoong, Nậm Ty, khoảng 3.000 m3 đất đá sạt lở xuống các tuyến đường gây ách tắc giao thông cục bộ; mưa lớn, gió giật mạnh làm 150 cây to bị gãy đổ, ngập úng tại tổ dân phố 3 và 4 xã Sông Mã…

Chiềng Khoong là một trong những xã bị ảnh hưởng, thiệt hại do mưa to kéo dài, kèm theo gió giật mạnh. Nhiều hộ dân bị ngập úng, sạt lở phải di dời khẩn khấp. Ông Nguyễn Văn Đồng, Chủ tịch UBND xã Chiềng Khoong, cho hay ngay khi xuất hiện mưa lũ, gió lốc trên địa bàn xã, lãnh đạo xã cùng các phòng chuyên môn đã trực tiếp đến để kiểm tra, di dời người và tài sản của nhân dân đến nơi an toàn; đồng thời, huy động lực lượng, phương tiện khắc phục các vị trí sạt lở, ngập úng...

Nhiều diện tích lúa, hoa màu của người dân bị lũ cuốn ẢNH: KHÁNH TAY

Nhằm hạn chế tối đa thiệt hại có thể xảy ra, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Sông Mã đã cử 50 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp đi kiểm tra xác minh về mức độ thiệt hại do mưa, gió lốc gây ra; phối hợp với UBND các xã huy động lực lượng hỗ trợ, sơ tán, di dời người và tài sản đến nơi an toàn; tiến hành khơi thông cống rãnh, dòng chảy để đảm bảo an toàn hành lang thoát lũ.