Ông Phạm Đức Luận, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, mưa lớn gây ra lũ quét xảy ra H.Ba Bể (tỉnh Bắc Kạn) khiến 3 người chết.

Lũ quét bủa vây ở Bắc Kạn: Cả xã tan hoang, nhiều thôn bị cô lập

Ông Phạm Đức Luận cho biết, qua nắm bắt nhanh thông tin qua điện thoại với lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Kạn và UBND H.Ba Bể, mưa lớn xảy ra rạng sáng ngày 18.5 gây ra lũ quét, sạt lở đất ở các xã: Đồng Phúc, Yến Dương làm 3 người chết.

Theo báo nhanh của UBND H.Ba Bể, xã Đồng Phúc có 2 người chết, gồm: ông Nguyễn Văn Bắc (80 tuổi) và bà Dương Thị Mùi (84 tuổi); tại xã Yến Dương có 1 người chết, là ông Lý Học Vượng (47 tuổi).

Cho đến sáng nay, một số thôn vùng thấp tại xã Đồng Phúc, xã Quảng Khê vẫn đang bị cô lập. Đường vòng hồ Ba Bể nhiều đá lăn. UBND H.Ba Bể đang huy động các lực lượng tiếp cận hiện trường để triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả mưa lũ và tiếp tục thống kê, đánh giá thiệt hại.

Hiện trường vụ lũ quét tại H.Ba Bể sáng nay, 18.5 ẢNH: MXH

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ 19 giờ đến 22 giờ 17.5, các tỉnh Tuyên Quang và Bắc Kạn có mưa, mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Trong đêm 17.5, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở tại Tuyên Quang, Bắc Kạn, trong đó có địa bàn H.Ba Bể.

Dự báo hôm nay 18.5, Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 30 - 70 mm, cục bộ có nơi trên 100 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa lớn tập trung thường xảy ra vào chiều tối và đêm, nguy cơ gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp. Người dân khu vực vùng núi cảnh giác, đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên địa hình sườn, dốc.