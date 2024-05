Lũ quét sập nhà dân tại Điện Biên, 4 người thoát chết

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ sáng 10.5, tại khu vực bản Suối Lư (xã Phì Nhừ, H.Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) xảy ra trận lũ quét gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả ĐIỆN BIÊN ĐÔNG

Tại hiện trường, một số ngôi nhà bị nhiều tảng đá to lăn vào gây hư hỏng tài sản, thiết bị. Một số ngôi nhà khác có tài sản bị dòng nước lũ cuốn trôi.

Ông Thào A Dua, Chủ tịch UBND xã Phì Nhừ, cho biết trận lũ quét khiến 1 ngôi nhà sập hoàn toàn và 40 nhà khác bị ảnh hưởng.

"Thời điểm xảy ra lũ quét, ngôi nhà bị sập có 4 người gặp nạn, rất may người dân đã cứu hộ kịp thời", ông Dua nói và cho biết, trước khi xảy ra lũ quét, trên địa bàn có mưa lớn.

Một số ngôi nhà ngập đất, bùn ĐIỆN BIÊN ĐÔNG

Theo vị lãnh đạo, ngay sau khi xảy ra lũ quét, chính quyền đã huy động khoảng 200 người gồm lực lượng công an, quân sự, thanh niên nhanh chóng đưa người dân đến khu vực an toàn, di dời tài sản của các hộ gia đình gặp nạn đến nơi an toàn.

Trước đó, cơ quan khí tượng dự báo, trong ngày và đêm 10.5, vùng núi Bắc bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10 - 30 mm, có nơi trên 70 mm (mưa tập trung vào sáng và đêm).

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.