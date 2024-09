Lũ sông Cầu vượt báo động khẩn cấp, Thái Nguyên sơ tán gần 2.000 hộ dân

Cập nhật mới nhất về mưa lũ do bão số 3, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên cho biết, lúc 7 giờ sáng nay 9.9, mực nước sông Cầu tại Trạm thủy văn Gia Bẩy (TP.Thái Nguyên) là 2,815 m, đã cao hơn mức báo động khẩn cấp 0,15 m, gây ra nhiều thiệt hại về tài sản.

Sơ tán khẩn cấp hơn 200 người khỏi chung cư Tiến Bộ tại TP.Thái Nguyên trong đêm 8.9 ẢNH: TNTV

Theo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên, do ảnh hưởng của bão số 3 (cơn bão Yagi), từ ngày 6 - 9.9, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có mưa to đến rất to kèm giông, lốc.

Thống kê sơ bộ đến 7 giờ sáng nay 9.9, Thái Nguyên chưa ghi nhận thiệt hại về người nhưng lũ lụt đã gây thiệt hại rất lớn về tài sản của nhà nước và nhân dân.

Cảnh báo lũ sau bão Yagi: Miền Bắc mưa lớn dồn dập, người dân hạn chế ra sông suối

Lũ trên sông Cầu dâng cao, gây ngập lụt nhiều khu vực dân cư trên toàn tỉnh Thái Nguyên. Tại TP.Sông Công có 1 phường, TP.Thái Nguyên 17 phường, H.Phú Lương 10 xã, H.Đồng Hỷ 1 xã, H.Định Hóa 23 xã, TP.Phổ Yên 2 phường đang bị ngập lụt. Trên toàn tỉnh Thái Nguyên, các địa phương đã sơ tán khẩn cấp 1.985 hộ dân đến nơi an toàn.

Sáng 9.9, nhiều khu vực tại TP.Thái Nguyên chìm sâu trong nước ẢNH: FC THÁI NGUYÊN NEWS

Cũng theo thống kê, toàn tỉnh Thái Nguyên có 63 nhà bị tốc mái; 13 điểm trường bị ảnh hưởng mưa lũ; trên 3.000 ha lúa, hoa màu, cây ăn quả, cây công nghiệp... bị ngập, đổ; 25 điểm đường giao thông sạt lở; 6 cột treo quảng cáo và các thiết bị đầu cuối hư hỏng nặng. Mưa lũ cũng vùi lấp 87 m kênh mương; 1 trạm biến áp hư hỏng, 43 cột điện đổ, đứt dây điện.

Nhiều tuyến đường ngập sâu không thể đi lại, người dân đưa phương tiện lên cầu vượt tránh lũ tại TP.Thái Nguyên ẢNH: FC THÁI NGUYÊN NEWS

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ sau bão số 3, ngay trong đêm qua 8.9, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Huy Dũng đã chủ trì cuộc họp khẩn với các sở, ngành, lực lượng công an, quân đội để chỉ đạo công tác ứng phó mưa lũ.

Lũ bao vây khu vực xung quanh chung cư Tiến Bộ, nhiều ô tô bị ngập nước ẢNH: FC THÁI NGUYÊN NEWS

Cũng trong đêm qua, UBND TP.Thái Nguyên đã huy động các lực lượng tham gia đắp đất, gia cố các vị trí đê sông Cầu xung yếu, có khả năng nước lũ sẽ tràn qua.

Cập nhật đến sáng nay 9.9, nhiều khu vực tại TP.Thái Nguyên vẫn tiếp tục ngập sâu; một số tuyến đường vào trung tâm thành phố phải tạm dừng lưu thông. Cơ quan chức năng đã chốt chặn, cấm phương tiện đi lại qua cầu Gia Bảy khi lũ sông Cầu tiếp tục dâng cao.

Trong khi đó, theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Thái Nguyên, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3, dự báo thời tiết hôm nay 9.9, địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa lớn diện rộng.