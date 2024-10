Lũ sông Hồng lên nhanh trên BĐ1, 4 tỉnh nguy cơ ngập lụt trở lại

Sáng nay 1.10, ông Phùng Tiến Dũng, Trưởng phòng Dự báo thủy văn, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết mực nước trên sông Thao (sông Hồng) đang lên nhanh.

TP.Yên Bái trong đợt ngập lụt sau bão Yagi ẢNH: NGUYÊN QUANG

Lúc 7 giờ cùng ngày, mực nước trên sông Thao tại Lào Cai đạt 80,04 m (trên báo động 1 - BĐ1 - 0,04 m); tại Yên Bái đạt 27,03 m (dưới BĐ1 2,97 m).

Ông Dũng dự báo, từ ngày 1 - 2.10, mực nước sông Thao tiếp tục lên nhanh. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ tại các tỉnh Lào Cai, Yên Bái có khả năng lên mức BĐ2 - BĐ3, mực nước tại Yên Bái ở mức BĐ2 (với dự kiến mức xả của thủy điện Đồng Sung là 2500 m3/s).

"Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông tại các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang; lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc bộ", ông Dũng nói.

Trước đó, do ảnh hưởng của bão số 3 (bão Yagi), khu vực miền Bắc xuất hiện lũ lớn, đặc biệt lớn diện rộng (hầu hết các sông vượt báo động 3), trong đó lũ lịch sử xuất hiện trên 7 tuyến sông (sông Thao, sông Đáy, sông Cầu, sông Ninh Cơ, sông Kinh Môn, sông Gùa, sông Trà Lý). Tại Hà Nội cũng ghi nhận mực nước sông Hồng cao nhất trong 20 năm gần đây.

Ở hệ thống sông Hồng - sông Thái Bình ghi nhận trận lũ lớn nhất kể từ năm 1971.

14 tỉnh đối diện nguy cơ sạt lở đất

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong 24 giờ qua (từ 9 giờ ngày 30.9 - 9 giờ ngày 1.10), các tỉnh Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa vừa, mưa to đến rất to như: Nậm Xe 1 (Lai Châu) 93,8 mm; thủy điện So Lo 1 (Hòa Bình) 85,6 mm; Tả Giàng Phình (Lào Cai) 291,8 mm; Thượng Sơn 1 (Hà Giang) 284,6 mm; Mỏ Vàng (Yên Bái) 215,4 mm; Khâu Tinh (Tuyên Quang) 114,6 mm; Quảng Khê (Bắc Kạn) 177,2 mm; Hồi Xuân (Thanh Hóa) 162 mm; Lưu Kiền 1 (Nghệ An) 126 mm...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy, một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa, có nguy cơ sạt lở đất.

Trong 3 - 6 giờ tới, các tỉnh Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa từ 30 - 60 mm, có nơi trên 90 mm. Chính vì vậy, có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Cao Bằng, Thanh Hóa, Nghệ An.

Cơ quan khí tượng kiến nghị các địa phương rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó với lũ quét, sạt lở đất.