Cảnh báo vỡ đê bối ven sông, sạt lở đê kè

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 13 giờ chiều nay 10.9, lũ trên sông Hồng tại Yên Bái cao 35,66 m, trên báo động (BĐ) 3 là 3,66 m, trên mức lũ lịch sử năm 1968 (34,42 m) 1,24 m.

Lũ trên sông Hồng tại Hà Nội tiếp tục lên nhanh vào tối 10.9

Lũ trên các sông Cầu, sông Thương đều trên mức BĐ3. Trên sông Hồng tại Hà Nội là 9,62 m, trên BĐ1 là 0,12 m.

Dự báo, trong 12 giờ tới, lũ trên sông Hồng tại Lào Cai tiếp tục xuống; tại Yên Bái sẽ xuống chậm nhưng vẫn trên mức lũ lịch sử. Tại Phú Thọ lũ lên mức BĐ2 và lũ trên sông Lô tại Tuyên Quang có khả năng đạt đỉnh 27,3 m, trên BĐ3 là 1,3 m vào tối nay. Lũ trên sông Hồng tại Hà Nội tiếp tục lên nhanh ở dưới mức BĐ2.

Trong 12 - 24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Hồng tại Lào Cai, Yên Bái tiếp tục xuống. Lũ trên sông Hồng tại Hà Nội sẽ lên chậm và ở dưới mức BĐ2.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm tại Hà Nội chiều 10.9.2024

Trước tình hình trên, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, trong 12 - 24 giờ tới, mực nước các trạm hạ lưu hệ thống sông Hồng - Thái Bình có khả năng lên mức BĐ3 và trên BĐ3.

Mực nước lũ lên cao gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, bãi bồi ngoài đê chính, gây tràn vỡ các đê bối ven sông, sạt lở đê kè ảnh hưởng nghiêm trọng đến các vị trí xung yếu thuộc hệ thống đê, kè, công trình ven sông thuộc các tỉnh, thành: Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Ninh Bình.

Tác động của lũ trên các sông, suối gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, bờ bãi ven sông bị nước xâm lấn, nhiều diện tích bãi nổi giữa sông bị ngập sâu ảnh hưởng tới các hoạt động giao thông đường thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội, đặc biệt tại hạ lưu sông Hồng - Thái Bình.

Bắc bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa lớn

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ chiều tối nay 10.9 đến chiều 11.9, vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30 - 70 mm, có nơi trên 120 mm. Riêng Lào Cai, Yên Bái có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50 - 100 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm. Đêm 11.9, có mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 20 - 40 mm, cục bộ có nơi trên 70 mm.

Thót tim giây phút sinh tử, giải cứu chiến sĩ bị lũ cuốn ở Lào Cai

Khu vực đồng bằng Bắc bộ, Hòa Bình, Thanh Hóa, từ chiều tối 10.9 đến chiều 11.9, có mưa to đến rất to và giông với lượng mưa phổ biến 50 - 120 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm.

Đêm 11.9 đến chiều 12.9, có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30 - 70 mm, cục bộ có nơi trên 120 mm.

Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Ngoài ra, chiều tối nay, từ Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế có mưa rào và rải rác có giông, có nơi mưa to với lượng mưa từ 15 - 30 mm, cục bộ có nơi trên 70 mm.

Các tỉnh, thành từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, khu vực Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và rải rác có giông, có nơi mưa to với lượng mưa từ 15 - 40 mm, cục bộ có nơi trên 80 mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.