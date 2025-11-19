Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Lũ trên sông Kôn đạt đỉnh trong đêm, nhiều nơi duy trì trên báo động 3
Video Thời sự

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
19/11/2025 22:57 GMT+7

Bản tin tối 19.11.2025 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết lũ trên sông Kôn (tại Gia Lai), sông Ba và sông Krông Ana (tại Đắk Lắk), sông Dinh Ninh Hòa, sông Cái Nha Trang và sông Cái Phan Rang (tại Khánh Hòa) đều đang lên; sông Hương, sông Bồ (tại thành phố Huế), các sông khác ở thành phố Đà Nẵng đến Khánh Hòa đang dao động.

Trong đêm 19 đến sáng 20.11, lũ trên sông Kôn tiếp tục lên và ở trên mức báo động 3; sông Ba tại trạm Phú Lâm tiếp tục lên và ở trên mức báo động 3 (vượt mức lũ lịch sử năm 1993 là 5,21 mét); lũ trên sông Krông Ana tiếp tục lên và ở trên mức báo động 2; lũ trên sông Trà Khúc, sông Thu Bồn dao động ở trên mức báo động 2.

Trong đêm 19.11, lũ trên sông Kôn sẽ đạt đỉnh và ở trên mức báo động 3, sau đó dự báo sẽ xuống.

Trong 12 giờ tới, lũ trên sông Ba tại trạm Phú Lâm tiếp tục lên và ở trên mức báo động 3 (vượt mức lũ lịch sử năm 1993 là 5,21 mét); sông Kôn tiếp tục xuống và ở mức cao trên báo động 3; lũ trên sông Krông Ana tiếp tục lên và ở trên mức báo động 2; lũ trên sông Trà Khúc, sông Thu Bồn dao động ở mức từ báo động 1 đến báo động 2.

Dự báo trong ngày 20.11, lũ trên sông Kôn, sông Ba dao động ở mức rất cao và trên báo động 3; sông Krông Ana tiếp tục lên và ở trên mức báo động 2; lũ trên sông Thu Bồn, sông Trà Khúc xuống dần và dao động ở mức báo động 1.

Nước lũ lên xuống thất thường, người dân Quy Nhơn hối hả ứng phó

Cảnh báo: Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Hương, sông Bồ, sông Vu Gia, sông Srêpôk dao động ở mức từ báo động 1 đến báo động 2 và trên báo động 2; các sông khác ở Đắk Lắk, Khánh Hòa tiếp tục lên và ở mức báo động 2 đến báo động 3, có sông trên báo động 3.

Ngập lụt diện rộng diễn ra tại các tỉnh/thành phố từ thành phố Huế đến Khánh Hòa. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh/thành phố từ thành phố Huế đến Khánh Hòa.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ là cấp 4, đây là cấp độ rất nguy hiểm.

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin liên quan trong các bản tin sau.

Gia Lai: Giải cứu 31 người mắc kẹt giữa dòng lũ sông Ba

Gia Lai: Giải cứu 31 người mắc kẹt giữa dòng lũ sông Ba

Ngày 19.11.2025, mưa lớn kéo dài khiến nước sông Ba dâng cao, chia cắt đôi bờ tại xã Đăk Song, tỉnh Gia Lai. Sự cố bất ngờ khiến 31 người dân làng Mèo đi làm rẫy bị mắc kẹt bên kia sông, không thể trở về.

