Lừa bán bé gái 14 tuổi sang Trung Quốc lấy 250 triệu đồng

Ngày 1.8, thông tin từ Công an H.Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Cụt Thị Tuyết (35 tuổi, ngụ xã Chiêu Lưu) và Cụt Thị Liên (32 tuổi, ngụ xã Bảo Thắng, cùng H.Kỳ Sơn) để điều tra hành vi mua bán trẻ em.



Hai bị can Tuyết và Liên tại cơ quan công an C.A

Trước đó, đầu tháng 7 vừa qua, Công an H.Kỳ Sơn nhận được đơn trình báo của chị L.T.X. (22 tuổi, ngụ xã Chiêu Lưu, H.Kỳ Sơn) tố cáo việc năm 2016, chị bị Cụt Thị Tuyết và Cụt Thị Liên lừa bán cho một người đàn ông Trung Quốc.

Qua điều tra bước đầu, cơ quan công an xác định năm 2016, một người phụ nữ người Việt đang sinh sống tại Trung Quốc gọi điện thoại cho Cụt Thị Liên đặt vấn đề tìm người đưa sang nước này bán và được chia tiền. Cụt Thị Liên sau đó gọi điện cho Cụt Thị Tuyết để cùng tìm người.

Biết L.T.X. (lúc đó mới 14 tuổi, ngụ cùng xã với Tuyết) đang cần việc làm để lấy tiền giúp bố mẹ xây nhà nên Tuyết và Liên đã tiếp cận bố mẹ X. và lừa đưa X. đi giúp việc nhà, lương cao. Để gia đình X. tin tưởng, Tuyết và Liên cam kết sẽ trả cho gia đình 100 triệu đồng và sau 3 năm sẽ được đón về nên gia đình đã đồng ý cho L.T.X. đi.

Sau khi đưa X. vượt biên trái phép sang Trung Quốc, Liên, Tuyết đưa X. đến nhà người phụ nữ người Việt và bị người này bán X. cho một người đàn ông bản xứ lấy làm vợ với giá 250 triệu đồng.

Sau khi bị bán làm vợ, L.T.X. bị gia đình chồng quản thúc và bị áp chế làm việc vất vả. Lợi dụng sơ hở từ nhà chồng, cuối tháng 6 vừa qua, X. đã bỏ trốn về quê và tố cáo kẻ đã bán mình.