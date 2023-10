Lừa bán xe ô tô, chiếm đoạt tiền đặt cọc

Ngày 10.10, thông tin từ Công an H.Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Tú (41 tuổi, ngụ xã Nghi Phong, H.Nghi Lộc), để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Bị can Nguyễn Ngọc Tú tại cơ quan công an CÔNG AN CUNG CẤP

Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định giữa tháng 5.2022, Nguyễn Ngọc Tú đăng tải hình ảnh và thông tin rao bán một chiếc xe ô tô với lý do khách hàng cầm cố đã quá hạn nhưng không đến lấy xe với giá 370 triệu đồng.

Tin lời Tú, một người đàn ông ngụ xã Nghi Đức (TP.Vinh, Nghệ An) đã đồng ý mua chiếc xe ô tô này. Tú yêu cầu khách hàng đặt cọc trước 170 triệu đồng và sẽ giao xe trong vòng 45 ngày kể từ ngày đặt cọc.

Tuy nhiên, quá hạn trên, Tú vẫn không giao xe như cam kết và chặn liên lạc với người mua xe khi người này yêu cầu Tú trả lại tiền cọc.

Tại cơ quan điều tra, Tú thừa nhận do cần tiền tiêu xài nên đã lấy ảnh xe ô tô trên mạng, sau đó rao bán trên các trang mạng xã hội để lừa đảo.