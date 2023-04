Lừa chạy án vụ 'chuyến bay giải cứu', cựu công an chiếm đoạt gần 19 tỉ đồng

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra đề nghị truy tố 54 bị can trong vụ án "chuyến bay giải cứu".



Trong số các bị can, 21 người bị đề nghị truy tố tội "nhận hối lộ", 4 người bị đề nghị truy tố tội "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", 23 người bị đề nghị truy tố tội "đưa hối lộ", 4 người bị đề nghị truy tố tội "môi giới hối lộ", 2 người bị đề nghị truy tố tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hơn 1.000 chuyến bay giải cứu công dân về nước được thực hiện trong thời điểm dịch Covid-19 hoành hành C.X

Theo kết luận điều tra, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng và phức tạp, được Đảng, Nhà nước và dư luận đặc biệt quan tâm, xảy ra trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát. Các bị can đã lợi dụng tình hình dịch bệnh để đạt mục đích cá nhân.

Trong đó, bị can Tô Anh Dũng, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nhận hối lộ hơn 21 tỉ đồng; bị can Nguyễn Thị Hương Lan, cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) nhận hối lộ hơn 25 tỉ đồng và nhiều bị can khác nhận hối lộ mỗi người hàng tỉ đồng để làm trái quy định khi thực hiện các chuyến bay giải cứu công dân về nước.

Hướng dẫn khai báo để thoát tội

Trong vụ án, Cơ quan An ninh điều tra xác định bị can Hoàng Văn Hưng, cựu Trưởng phòng Điều tra (thuộc Cục An ninh điều ta, Bộ Công an) đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình khi là điều tra viên thụ lý chính vụ án "chuyến bay giải cứu" đã nhiều lần liên hệ, trao đổi thông tin vụ án cho bị can Nguyễn Anh Tuấn (cựu cán bộ công an) người không có trách nhiệm liên quan trong vụ án. Trong đó, Hưng có nói với Tuấn về việc điều tra, xử lý đối với bị can Nguyễn Thị Thanh Hằng, cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại, dịch vụ và du lịch Bầu trời xanh và Lê Hồng Sơn, cựu Phó tổng giám đốc công ty này.

Sau đó, thông qua Tuấn, Hưng đã gặp gỡ Hằng ngoài trụ sở làm việc và hướng dẫn Hằng cách khai báo khi làm việc với điều tra viên để hướng đến chủ trương xử lý Hằng là người thực hiện hành vi phạm tội nhưng không bị xử lý hình sự do đã tự thú trước khi bị phát giác, Sơn không bị xử lý hình sự do không có liên quan.

Tuy nhiên, Cơ quan An ninh điều tra chưa đủ tài liệu chứng minh Hưng đã nhận tiền trong giai đoạn này.

Gợi ý chi tiền để chiếm đoạt

Thời gian sau, Hưng chuyển công tác làm Trưởng phòng Chính trị hậu cần (thuộc Cục An ninh điều tra) và không còn nhiệm vụ, quyền hạn trong việc điều tra, xử lý vụ án "chuyến bay giải cứu". Tuy nhiên, lợi dụng chức vụ hiện tại, Hưng nắm được những thông tin liên quan đến vụ án và cung cấp cho bị can Hằng, Tuấn để tạo niềm tin, để "lo" cho Hằng và Sơn không bị xử lý hình sự.

Sau đó, thông qua Tuấn, Hưng đã nhiều lần gặp Hằng để tiếp tục hướng dẫn cách khai báo với điều tra viên, đồng thời "gợi ý" chi tiền cho các cá nhân ở viện kiểm sát, cơ quan điều tra và cục nghiệp vụ Bộ Công an để các đơn vị, cá nhân này ủng hộ quan điểm không xử lý hình sự Hằng và Sơn. Hưng còn nói dối mình vẫn "kiểm soát được tình hình" đối với việc điều tra, xử lý vụ án; vẫn là người chỉ đạo điều tra và trực tiếp báo cáo, đề xuất chủ trương xử lý vụ án.

Hưng sau đó đã nhận 800.000 USD (tương đương gần 19 tỉ đồng) từ Hằng thông qua Tuấn. Cơ quan An ninh điều tra cáo buộc hành vi này của Hưng đã phạm vào tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoài Hưng, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cũng xác định thông qua Tuấn, thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, cựu Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội cũng nhận 2,65 triệu USD từ Hằng để "lo" cho Hằng và Sơn không bị xử lý hình sự trong vụ án.

Tuy nhiên sự việc bất thành, thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn bị đề nghị truy tố tội "môi giới hối lộ".