Trong bối cảnh nhu cầu lắp đặt điện mặt trời gia tăng mạnh tại Khánh Hòa và khu vực Nam Trung bộ, thị trường xuất hiện nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ với mức giá và cam kết khác nhau. Tuy nhiên, sự khác biệt về kỹ thuật và quy trình thi công mới là yếu tố tạo nên khoảng cách lớn nhất về chất lượng.

Vật tư chỉ quyết định 50% chất lượng hệ thống

Nhiều khách hàng cho rằng chỉ cần chọn tấm pin tốt, biến tần xịn là có thể yên tâm. Thực tế, vật tư chỉ chiếm khoảng 50% chất lượng tổng thể của một hệ thống điện mặt trời. 50% còn lại phụ thuộc vào trình độ kỹ thuật, thiết kế tối ưu và quy trình thi công.

Nếu lắp đặt sai kỹ thuật, hệ thống có thể gặp hàng loạt vấn đề: tấm pin quá nhiệt dẫn đến giảm 10 - 20% hiệu suất; dòng điện rò làm tắt inverter, nhảy aptomat liên tục; mái tôn bị khoan sai kỹ thuật gây dột nước vào mùa mưa; mối nối DC không đạt chuẩn làm tăng nguy cơ hồ quang DC dẫn đến chập cháy.

Ngược lại, cùng một bộ pin và inverter, nếu được thi công đúng kỹ thuật, hệ thống có thể vận hành ổn định 20 - 25 năm với hiệu suất tối ưu, tiết kiệm chi phí điện lâu dài cho gia đình và doanh nghiệp.

Các tiêu chí đánh giá đơn vị thi công điện mặt trời uy tín

Để lựa chọn đơn vị lắp điện mặt trời đáng tin cậy, khách hàng nên dựa trên các tiêu chí rõ ràng thay vì chỉ so sánh giá.

Kinh nghiệm và dự án thực tế. Đơn vị uy tín phải có nhiều công trình đã triển khai, đa dạng loại mái (mái tôn, mái ngói, nhà xưởng), kèm dữ liệu giám sát vận hành thực tế. Số liệu sản lượng điện và hình ảnh công trình là minh chứng thuyết phục nhất.

Vật tư minh bạch, chính hãng, tránh tình trạng trộn vật tư kém chất lượng.

Giải pháp kết cấu an toàn. Tại khu vực ven biển như Khánh Hòa, khung giàn cần chống ăn mòn tốt. Đơn vị chuyên nghiệp tuyệt đối không "khoan bừa" làm hư mái hoặc giảm tuổi thọ công trình.

Đội kỹ thuật được đào tạo bài bản. Kỹ thuật viên phải nắm vững điện DC - AC, biết tính tải mái, tối ưu góc nghiêng, kiểm tra dòng rò và đo điện trở nối đất. Đây là những yếu tố trực tiếp ảnh hưởng đến hiệu suất và độ an toàn của hệ thống điện mặt trời.

Bảo hành và chăm sóc sau lắp đặt. Một hệ thống có vòng đời 20–25 năm cần được đồng hành lâu dài. Đơn vị uy tín luôn có chính sách bảo hành kỹ thuật định kỳ, hỗ trợ giám sát từ xa và xử lý sự cố nhanh chóng.

Uy tín không nằm ở lời quảng cáo mà thể hiện ở quy trình kỹ thuật cụ thể. Một quy trình chuẩn thường bao gồm khảo sát kết cấu mái (tải trọng, hướng mái, bóng đổ); thiết kế điện theo chuẩn IEC với tính toán dòng DC, dây dẫn, cầu dao, chống sét; đi dây gọn, chống cháy bằng ống gen và máng cáp; cấu hình inverter theo tiêu chuẩn quốc tế với các tính năng chống dòng rò, quá tải; kiểm tra 5 bước trước bàn giao gồm hiệu suất, an toàn, nhiệt độ, đường cong I-V và theo dõi online.

Quy trình càng nghiêm ngặt, hệ thống điện mặt trời càng ổn định, tối ưu sản lượng điện và giảm thiểu rủi ro cháy nổ, đảm bảo chất lượng & An toàn vận hành.

Giải pháp điện mặt trời tối ưu tại Khánh Hòa

Tại thị trường Khánh Hòa, trong những năm gần đây công ty điện mặt trời Inewsolar tiên phong đi đầu trong những công trình điện mặt trời áp mái nhà thực hiện theo nghị định 58/NĐ/CP của Chính phủ, là đơn vị tư vấn, thiết kế, thi công điện mặt trời theo chuẩn quy trình kỹ thuật nghiêm ngặt từ khâu khảo sát thiết kế đến thi công lắp đặt, bàn giao hệ thống và hậu mãi. Vào tháng 10 năm 2025 thương hiệu này đã đạt danh hiệu Nhà lắp đặt sáng tạo do Huawei trao tặng, ngoài ra Inewsolar hiện đang là nhà phân phối chính hãng và đối tác chiến lược của các tập đoàn SolarBK, DAT Group, Powertech, đặc biệt là đại lý kinh doanh của CPCEMEC tổng công ty điện lực miền Trung về giải pháp scada giám sát điều khiển Điện mặt trời mái nhà Nexatus.

Trong bối cảnh điện mặt trời ngày càng trở thành giải pháp tiết kiệm chi phí và hướng đến phát triển bền vững, việc lựa chọn đơn vị thi công uy tín không chỉ giúp tối ưu hiệu suất mà còn bảo vệ tài sản và sự an toàn của gia đình, doanh nghiệp trong suốt hàng chục năm vận hành.